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2022-09-12 11:59:20

迪士尼｜全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

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全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

香港迪士尼樂園度假區為慶祝17周年，率先公佈2023年一系列重點活動。其中期待而久的全新園區—魔雪奇緣世界，將於2023年下半年矚目登場！另外來年更是華特迪士尼公司將邁向100周年，更有其他不同慶祝活動，全新的華特迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮

迪士尼｜全球首個魔雪奇緣世界 2023年底正式開幕

美國加州舉行的 D23 博覽會剛宣布了以華特迪士尼動畫工作室大熱電影為靈感的全新《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界將於2023年下半年在香港迪士尼樂園矚目登場。大家將置身於《魔雪奇緣》的場景中，並可以在阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受阿德爾傳統氣息。

全新的魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可以登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車—「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友。

迪士尼｜全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

迪士尼｜全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

迪士尼｜「奇妙一百年」慶祝活動 米奇老鼠銅像登場

創立於1923年的華特迪士尼公司將於明年邁向100周年新里程，連場精彩慶祝活動將陸續展開，由農曆新年橫跨到萬聖節，為賓客締造百倍歡樂的奇妙時刻。一眾深受賓客歡迎的迪士尼朋友，包括米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、鋼牙奇奇和大鼻帝帝會以全新「奇妙一百年」主題服飾亮相，華特•迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園！

香港迪士尼商店將會推出一系列「奇妙一百年」的主題商品，延續歡樂氣氛。而迪士尼粉絲期待已久的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦即將於樂園登場。

「奇妙一百年」慶祝活動 香港都有米奇老鼠銅像

「奇妙一百年」慶祝活動 香港都有米奇老鼠銅像

即睇其他重點慶祝活動！

一月至二月：踏入兔年，Duffy 與好友的粉絲可以與StellaLou一起喜迎兔 年。LinaBell 將首次穿上全新賀年服飾，準備與賓客拜年見面！米奇與一眾好友亦祝各位「兔」氣揚眉，邀賓客投入食、買、住、玩的體驗，歡度奇妙年年！ 九月至十月：香港迪士尼誠邀賓客參加詭魅惡玩的萬聖節派對，齊齊惡 玩。一眾迪士尼惡人傾巢而出，帶領大家將最惡一面「晒」出嚟，反轉迪士尼。圈粉無數的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》更是萬聖節盛會中不容錯過的項目！ 六月至八月：夏日炎炎，賓客可與一眾迪士尼•彼思好友大玩水花，歡度透 心涼的奇妙仲夏。一系列夏日派對的驚喜演出，包括深受歡迎的「Pixar 水花大街派對！」和夏日限定版戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」。 十一月至十二月：與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下，投入窩心傳統的節慶體驗 之中，感受迪士尼聖誕的魔力。 三月至六月：Duffy與好友主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場，連 同美國小鎮大街一系列Duffy與好友主題的食、買、玩體驗，為粉絲締造難忘的奇妙回憶！ 五月至六月：香港迪士尼召集Marvel粉絲加入「新一代英雄」行列，與一 眾超級英雄齊齊出動！復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身。粉絲可選購多款Marvel主題商品，化身成超級英雄，做足作戰準備！
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