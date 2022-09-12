迪士尼｜全新園區「魔雪奇緣世界」2023年底開幕 盤點8大重點活動 奇妙一百年/StellaLou喜迎兔年

香港迪士尼樂園度假區為慶祝17周年，率先公佈2023年一系列重點活動。其中期待而久的全新園區—魔雪奇緣世界，將於2023年下半年矚目登場！另外來年更是華特迪士尼公司將邁向100周年，更有其他不同慶祝活動，全新的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園亮相！

迪士尼｜全球首個魔雪奇緣世界 2023 年底正式開幕

美國加州舉行的 D23 博覽會剛宣布了以華特迪士尼動畫工作室大熱電影為靈感的全新《魔雪奇緣》主題園區—魔雪奇緣世界將於2023年下半年在香港迪士尼樂園矚目登場。大家將置身於《魔雪奇緣》的場景中，並可以在阿德爾王國遊歷各個電影中的景點、聽到耳熟能詳的音樂、品嚐主題美食及感受阿德爾傳統氣息。

全新的魔雪奇緣世界設有兩項遊樂設施，賓客可以登上全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車—「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，乘著由奧肯設計及打造的雪橇穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，或在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，發掘「夏雪節」的樂趣，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友。