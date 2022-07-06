迪士尼｜Duffy又有新朋友 粉紅色狐狸LinaBell正式登場！9月9登陸香港迪士尼

Duffy又有新朋友啦！期待而久的LinaBell將於9月9日正式，在香港迪士尼樂園登場！這隻粉紅色狐狸將先登陸上海迪士尼，更會推出多款獨家商品及周邊，Duffy粉絲一定要入手！

Linabell是好奇又可愛的小狐狸，有一條毛茸茸的尾巴，在長長尖尖的耳朵有一朵別緻的蘭花。喜歡拆解難題及謎團的她，無論去到哪裡都會帶著標誌性的放大鏡。她亦熱愛大自然，喜歡在森林裡與Duffy及其他好朋友共度時光。機智、見多識廣又愛玩的性格，必定能成為樂園賓客，以及 Duffy與好友粉絲們的新寵兒。

推限定主題商品/美食/ 酒店住宿體驗

為慶祝LinaBell的登場，香港迪士尼將為粉絲們呈獻一系列全新獨有體驗，包括推出獨家主題商品、美食、娛樂以及酒店住宿體驗，與賓客一同投入LinaBell熱潮​！

LinaBell會現身與一眾粉絲會面，與各位賓客分享其熱愛探索和冒險的精神。另外，香港迪士尼亦會推出一系列全新獨家LinaBell主題商品，相關主題商品將會透過網上預購形式出售，詳情將於2022年8月內公布。

更有一系列獨有的LinaBell #Eatertainment美食體驗，以及全新推出的LinaBell房間佈置以及手作班，將令賓客的宅度假體驗奇妙加倍。

即睇上海迪士尼Linabell周邊！