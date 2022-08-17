迪士尼｜Duffy新朋友LinaBell周邊8月22網上開賣 毛公仔限量發售一萬隻 仲有限定餐飲+主題酒店房

Duffy新朋友小狐狸LinaBell即將於9月9日登陸香港迪士尼樂園度假區！由8月22日開始，一眾粉絲可以預先在網上訂購LinaBell主題商品，其中毛公仔首批限量發售一萬隻。另有全新獨家「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置及主題美食，Duffy Fans一定不能錯過！
LinaBell｜網上預訂LinaBell主題周邊商品 必搶毛公仔
由2022 年8月22日起，樂園官方網站將陸續推出超過 25款LinaBell主題商品，讓賓客分階段購買，輕鬆入手心愛的應援周邊。當中更有不少萌粉必收的香港迪士尼樂園獨家商品，包括LinaBell毛公仔頭箍、LinaBell毛公仔鑰匙扣及一系列 LinaBell手提袋，背包和配飾。
首批限量發售一萬隻的LinaBell毛公仔($349)將於8月22日起於網上發售，成功購買的賓客須於9月9日內到樂園領取已購買的毛公仔。每人限購一隻，售完即止，成功購買毛公仔更可獲贈獨家「LinaBell 歡迎卡」。
「奇妙處處通」會員可根據會員類別，優先於8月25日起開始購買 LinaBell 主題商品；公眾可於9月1日起於網上購買，並於9月10日起到樂園内領取。記得留意九月中旬於網上推出的香港迪士尼樂園限定LinaBell尾巴，屆時粉絲可以一身萌系造型歡迎LinaBell登場！
LinaBell｜LinaBell閃亮登場 9月9現身迪士尼
為迎接LinaBell閃亮登場香港迪士尼樂園，各位粉絲可於8月26至28日、9月2至4日和9月9至11日，在精緻的地畫中感受Duffy與好友一同歡迎及慶祝LinaBell登場的歡樂。各位粉絲更要密切留意樂園即將於網上推出的一系列 LinaBell應援物資，由全新IG濾鏡至每款分別與不同 Duffy 與好友聯乘的電子手幅和社交媒體頭像。
LinaBell 將於9月9日登場當日，現身於「米奇與好友歡聚慶典」時刻。同時，她也會在9月10日開始跟Duffy與好友結伴，在換上Duffy與好友主題的美國小鎮大街拍攝佈景前與賓客見面。各位粉絲請於入園後在樂園網站或手機應用程式領取「迪士尼預約等候卡」，準備好與LinaBell拍照。另外，樂園與酒店餐廳也特別為入園應援的粉絲預備主題美食！
LinaBell｜LinaBell萌粉世界主題酒店房間+ Duffy Fans-tasy輕『營』遊
除了各種主題商品外，大家亦可購買全新獨家「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置或「Duffy Fans-tasy 輕『營』遊」！
「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置包括四款香港迪士尼限定商品，除了印有 LinaBell樣貌的枕頭套、毛毯、地毯與杯子之外，更有園內熱賣的LinaBell爆谷桶與超人氣LinaBell毛公仔，萌化房間之餘定會融化粉絲的心。
喜歡野餐的粉絲可以購買「Duffy Fans-tasy 輕『營』遊」，每個私人營地將以Duffy與好友主題作佈置，並可享用小食籃的各款小食。
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「LinaBell萌粉世界」主題酒店房間佈置
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「Duffy Fans-tasy輕『營』遊
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日期：
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2022年8月22日起
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細節：
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•4款LinaBell主題限定商品
•LinaBell毛公仔
•LinaBell爆谷桶
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•LinaBell毛公仔磁石
•Linabell耳朵頭箍
•Linabell瓷杯
•野餐籃(可供最多4人享用)
•其他康樂設施
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樂園官網：
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價格（港幣）：
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$1,615 (不連房間價格)
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$1,039
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入住日期：
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2022年9月9日起
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2022年9月9日至2023年1月3日
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•賓客需於購買酒店客房時加購LinaBell主題房間佈置套
票。
•須在入住前最少1天預訂。
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•只適用於迪士尼探索家度假酒店。
•須在入住前最少1天預訂。