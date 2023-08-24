迪士尼Frozen園區即將完工 有望11月正式開幕！ 會員有得率先玩

期待已久的香港迪士尼樂園全新園區「魔雪奇緣世界」，將於11月正式開幕！官方於日前再次公開全新概念設計圖，而「奇妙處處通」會員更有機會於開幕前搶先試玩，即睇詳情！

距離11月開幕日只剩下兩個多月，迪士尼公佈更多「魔雪奇緣世界」的詳情。當中包括概念設計圖，以及園區部分細節，令人非常期待！另外，「奇妙處處通」會員更有機會成為「魔雪奇緣世界」11月正式開幕前的首批賓客，搶先全球探索園區！

在背景音樂的襯托下，踏上充滿幽默和合家歡的驚險旅程，乘坐木船穿越北山，參觀愛莎的冰雪皇宮，並與心愛的魔雪奇緣朋友一起慶祝夏雪節。大家在皇家碼頭坐小船前往愛莎的冰雪皇宮之前，會先經過屬於阿德爾嘅御用運冰匠——基斯托夫嘅工作坊，之後會見到他為馴鹿拍檔斯特儲存乾草的地方，旅途中還會遇到安娜、愛莎和小白。

第一個以魔雪奇緣為主題的過山車，賓客登上雪橇前會經過一個佈滿蒸氣的桑拿浴室窗，奧肯有機會與賓客見見面!排隊的位置還立著一條木柱，木柱表面露出還未完成雕刻的痕跡。最前端的木柱描繪了一個可愛的精靈，而木柱的後部仍未完成。

魔雪奇緣世界｜ 森林小天地

是愛莎小時候練習冰雪魔法的地方。為慶祝夏雪節，安娜和愛莎把這個童年秘密玩樂小天地開放給賓客參觀，讓大家可以在這裡享受一個獨特的互動體驗。

魔雪奇緣世界｜ 滴答精品店

由一位木雕師和他的妻子一齊經營的玩具和禮品店！店內陳列著精美的玩具、紀念品和收藏品！

魔雪奇緣世界｜ 阿德爾港畔餐廳

阿德爾港畔餐廳以皇室的徽號番紅花作為標幟及英文店名，是阿德爾人民世代光顧的餐 廳。阿德爾人民喜歡在餐廳舉辦聚會和慶祝活動，享受美味佳餚。

魔雪奇緣世界｜ 極光糖果屋

從北極光中取得靈感。賓客可在這所獨一無二的糖果店找到各式各樣的糖果和甜品，安娜和愛莎也會在這裡訂購她們最喜歡的甜點。