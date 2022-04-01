疫情好像把所有的節日淹沒了……不過活得再苦悶，都難掩小朋友的一顆活潑躍動的童心。趁着兒童節快要來臨，送贈他們一點心思，讓大家可以笑着走過疫情往明天！
撰文：Charlotte
環保「上身」由童年開始
環保意識應該從小培育，最好就從自己身上開始！H&M 與著名印尼插圖大師Martcellia Liunic 的藝術品牌「Liunic on Things」合作，打造採用對環境友善的印製技術的創意童裝系列，以小動物、植物花卉等插圖，頌揚充滿想像力的童心。
走過春雨綿綿的日子
時寒時雨的春天，小朋友撐着傘子不方便，就要出動雨褸雨靴。以水靴而聞名於世的AIGLE有着法式情懷，讓小朋友在下雨天都變得可愛又有型過人！
留家玩樂創意滿FUN
小朋友留家時間大增，除了打機玩電腦，以IKEA的小玩意回歸童趣，全家上下可一同玩樂，啟發大家的創意潛力。
坐定定開車出發
連威廉凱特伉儷等英國王室都愛用的Britax Römer嬰孩汽車椅，著重舒適和安全性，新推出的DUALFIX i-SIZE，可作360度旋轉座椅，又有減低受傷風險的5點式安全帶、12 段式斜度及頭枕調校等等，最重要是可以由初生坐到4歲，貴買平用很划算！
Shop List：
H&M 3973 7123
Aigle 2265 8098
Ikea 3125 0888
Britax Römer britax-roemer.com.hk