疫情好像把所有的節日淹沒了……不過活得再苦悶，都難掩小朋友的一顆活潑躍動的童心。趁着兒童節快要來臨，送贈他們一點心思，讓大家可以笑着走過疫情往明天！

撰文：Charlotte

電郵：charlottechangli@gmail.com

環保「上身」由童年開始

環保意識應該從小培育，最好就從自己身上開始！H&M 與著名印尼插圖大師Martcellia Liunic 的藝術品牌「Liunic on Things」合作，打造採用對環境友善的印製技術的創意童裝系列，以小動物、植物花卉等插圖，頌揚充滿想像力的童心。