送布袋｜Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝 純椰青水+「綻放」圖案布袋

Meko美果的100%純椰青水再度聯乘著名京都設計品牌- Sou‧Sou，推出「春日限定綻放布袋套裝」。以「創造日本的新文化」為理念的Sou‧Sou，將日本京都織紋印花結合嶄新設計，打造融合傳統和風與現代時尚感。今次Meko100%純椰青水選取「綻放」主題的印花圖案，並以黃綠色作主調，令沉悶的春日生活帶來色彩。

泰國製造的純椰青水蘊含天然電解質，不含人造色素，亦無添加糖，除了是健康飲料外，還可以入饌，成為健康煮食的新食材，沖調健康飲品或湯底，如椰青雞湯，甚至家常小菜如炆燉豬肉、海鮮都十分相配。今次Meko美果推出「春日限定綻放布袋套裝」，包括2支1公升的100%純椰青水，同時贈送Sou. Sou綻放限定布袋一套(布袋價值$199)，一套只售$72.9，數量有限，售完即止。