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2023-03-20 20:00:00

送布袋｜Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝 純椰青水+「綻放」圖案布袋

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送布袋｜Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝 純椰青水+「綻放」圖案布袋

送布袋｜Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝 純椰青水+「綻放」圖案布袋

Meko美果的100%純椰青水再度聯乘著名京都設計品牌- SouSou，推出「春日限定綻放布袋套裝」。以「創造日本的新文化」為理念的SouSou，將日本京都織紋印花結合嶄新設計，打造融合傳統和風與現代時尚感。今次Meko100%純椰青水選取「綻放」主題的印花圖案，並以黃綠色作主調，令沉悶的春日生活帶來色彩。

Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝

Meko x Sou‧Sou 春日限定套裝

泰國製造的純椰青水蘊含天然電解質，不含人造色素，亦無添加糖，除了是健康飲料外，還可以入饌，成為健康煮食的新食材，沖調健康飲品或湯底，如椰青雞湯，甚至家常小菜如炆燉豬肉、海鮮都十分相配。今次Meko美果推出「春日限定綻放布袋套裝」，包括21公升的100%純椰青水，同時贈送Sou. Sou綻放限定布袋一套(布袋價值$199)，一套只售$72.9，數量有限，售完即止。

Meko x Sou‧Sou 春日限定綻放布袋套裝 Meko x Sou‧Sou 春日限定綻放布袋套裝

Meko x SouSou 春日限定綻放布袋套裝

發售日期：2023 3 31

率先發售：惠康超市、一田超市、Aeon 超市、華潤超市、千色超市、百佳網店

4 月中開始發售：士多 ztore、指定油站及餅店

售價：$72.9/ (1L x 2 ) + SouSou春日定布袋1

查詢：2612 2310

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