送機票｜屈臣氏蒸餾水x Edan Ian Jer@MIRROR 贏3子簽名精品/送120套日韓台機票

屈臣氏為慶祝120周年，邀請MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)擔任120周年宣傳大使，拍攝「多謝您在 成就每刻」廣告片，更推出一套15款印有Edan, Ian, [email protected]的120周年限定版包裝，並將推出一系列屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, Jer限量精品，當中包括限量親簽珍藏禮物，透過「分分有禮．滴滴賞」推薦新會員計劃或於指定零售點送出。屈臣氏蒸餾水更由即日起至10月31日期間推出另一重頭活動，送出共120套的日韓台機票！
Edan, Ian, [email protected]答謝粉絲
屈臣氏蒸餾水120周年「多謝您在 成就每刻」廣告片由Ian、Edan和Jer＠MIRROR擔當主角，向一直支持他們的大眾表達謝意，更比預料時間提前完成拍攝，3人解釋：「由當初參加比賽到組成MIRROR，一直到今天，所經歷的種種都全賴粉絲、公司及很多人的支持；今次得到屈臣氏蒸餾水的邀請，讓我們能夠『借花敬佛』向支持我們的人道謝，拍攝更容易進入狀態。」
120周年限定屈臣氏蒸餾水 全套15款
屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, [email protected] 120周年限定版本，包括屈臣氏蒸餾水及屈臣氏礦物質蒸餾水430毫升、800毫升及屈臣氏蒸餾水1.25公升，全套共15款，15款不同顏色，配上15句不同答謝語，粉絲可儲齊一套，更可藉著蒸餾水向身邊的人送上感謝。另外亦有屈臣氏蘇打水限定版，3種味道，10款包裝。9月下旬更會推出第二輪神秘特別版，別於之前設計。
第1賞：送120套日韓台機票
為慶祝屈臣氏蒸餾水120周年，除了早前的「全城嘟樽蓋 日日送金樽」頭炮慶祝活動，屈臣氏蒸餾水將即日起至10月31日期間，推出120套日韓台機票獎賞，活動期間，大家只要免費下載「分分有禮．滴滴賞」 應用程式，登記成會員，購買指定屈臣氏蒸餾水、屈臣氏礦物質蒸餾水、屈臣氏鹼性水9.0、屈臣氏離子水或屈臣氏蘇打水系列產品，以「多謝您在 成就每刻」為主題，提交一段以100字元為限的感謝訊息，對想感謝的人或事表達謝意，評審團將選出每月40份最佳得獎作品，分別送出香港來回台北、首爾和東京機票！
第2賞：贏Edan, Ian, [email protected]親筆簽名限量精品
除機票獎賞外，屈臣氏蒸餾水亦將由即日至10月31日，推出「分分有禮．滴滴賞」會員推薦活動，送出限量Edan, Ian, [email protected]限定精品。登記成全新會員，累積推薦最多新會員，即有機會贏取一系列的屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, [email protected]限量精品：累積推薦人數排名最高的首40名會員可獲得限量屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, [email protected]親筆簽名鋼琴月曆；第41至80名會員可以得到屈臣氏蒸餾水x Edan, Ian, [email protected]鋼琴月曆；第81至200名會員可以得到限量120份的屈臣氏蒸餾水 x Edan, Ian, [email protected] 迷你珍藏合金車仔；而第201至350名會員可得到限量150份的屈臣氏蒸餾水 x Edan, Ian, [email protected] A2磁石海報連磁貼禮盒。
另外，屈臣氏蒸餾水亦推出多款聯乘Edan, Ian, [email protected]限量精品，包括明信片、海報、杯墊、盲卡以及可回收鋁瓶 (120周年限量版), 獨家於各大零售點送出。各大零售點所送出的精品及換領方法均有不同，鏡粉要留意了。