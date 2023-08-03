送機票｜屈臣氏蒸餾水x Edan Ian Jer@MIRROR 贏3子簽名精品/送120套日韓台機票

屈臣氏蒸餾水120周年「多謝您在 成就每刻」廣告片由Ian、Edan和Jer＠MIRROR擔當主角，向一直支持他們的大眾表達謝意，更比預料時間提前完成拍攝，3人解釋：「由當初參加比賽到組成MIRROR，一直到今天，所經歷的種種都全賴粉絲、公司及很多人的支持；今次得到屈臣氏蒸餾水的邀請，讓我們能夠『借花敬佛』向支持我們的人道謝，拍攝更容易進入狀態。」