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生活
2023-11-21 12:59:43

送機票｜香港國際機場網上商店 消費$5,000元送台北或曼谷來回機票！指定信用卡可獲$500現金回贈

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送機票｜香港國際機場網上商店聖誕優惠 消費$5,000元送台北或曼谷來回機票！指定信用卡可獲$500現金回贈/5,000里數

送機票｜香港國際機場網上商店聖誕優惠 消費$5,000元送台北或曼谷來回機票！指定信用卡可獲$500現金回贈/5,000里數

香港國際機場網上商店HKairportShop.com一站式機場網購平台為客人提供一系列美容、美酒、旅遊、生活時尚及機場限定商品，產品種類非常豐富。網站由即日起推出豐富節慶獎賞活動，消費滿指定金額，不但可以即享限時折扣優惠，更可獲贈台北或曼谷來回機票一套，人人有份，優惠相當吸引！另外使用指定信用卡可獲$500現金回贈或5,000里數獎賞，大家一於把握機會，盡情購物！

香港國際機場網上商店聖誕優惠

香港國際機場網上商店3大聖誕優惠

1. 限時機票大放送- HKairport Rewards 會員凡消費簽賬淨額滿港幣$5,000 元，即獲贈國泰台北或曼谷來回機票一套，每位會員最多可換領 2 次。顧客將於 2024 年 2 月初收到確認電郵，並按指示選擇心儀目的地，填寫乘客資料以完成兌換手續，豐賞之旅由此開展！

2. 高達 15％即時折扣- 於推廣期內在 HKairportShop.com 上消費滿港幣$1,500 元或以上，全單即享 10%折扣；消費滿港幣$3,000 元或以上，更可獲 15%折扣優惠。

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香港國際機場網上商店

聖誕節限定系列推介

聖誕節將至，香港國際機場精心搜集世界各大品牌商品包括機場限定、美容護理、名酒美食、生活精品、玩具、潮流飾物、電子用品等聖誕禮物，讓旅客預早選購心儀聖誕禮物，盡享購物樂趣。HKairportShop.com 之訂單最快可在 90 分鐘內準備好以供提貨，方便安排時間。另外只要消費滿港幣$300 元，即可享用香港免費送貨服務，或者滿港幣$1,000 元即免費享登機閘口提貨服務。

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