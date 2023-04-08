透氣胸圍｜Her own words新推3款無鋼圈透氣胸圍 第二件有半價優惠

香港的夏天悶熱潮濕，走在街上不消一會已大汗疊細汗，如果加上又緊又焗的胸圍，絕對令人難受。香港內衣品牌Her own words今季特別推出3款舒適又輕薄的Invisible無鋼圈網布透氣胸圍，透氣清爽，而且無鋼圈設計不會勒到胸部兩側，感覺更舒適。品牌更由即日起至5月14日推出優惠，夏日透氣胸圍系列可以第二件半價購買(原價$328至$428)，女生們不妨及早入手，在春日都享受到透氣自在。
網布透氣胸圍 無縫剪裁輕薄親膚
Invisible Lightmesh 無鋼圈網布透氣胸圍採用專利REextraSkin技術，令棉杯穩定不移位，棉杯側的彈性區域完美貼合胸部，胸部豐滿的女性亦不感到壓胸。杯側設有隱形W型軟支撐，能向上提拉胸部，同時避免胸部外擴。而胸圍側翼全使用網布質料，透過高科技網布貼合技術，大大增加透氣度，讓胸部清爽不焗悶。100%無縫剪裁，令胸圍輕薄親膚，不會像傳統鋼圈胸圍般拘束勒胸。
胸圍設有7個尺碼，為不同身形的女性提供合適貼身的選擇。XS及S碼採用Pushup棉杯，能令胸部更立體，其他尺碼則採用薄杯，舒適得來能塑造自然胸形；Plus款式專為C及D罩杯的女性而設，胸圍的整體包覆度更高，同時在側翼加強支撐，提供足夠的支撐。
洞洞呼吸杯胸圍 逾千透氣孔
另一款Invisible無鋼圈洞洞呼吸杯胸圍，同樣為炎夏而設計，採用涼感布料製成，杯內更擁有過千氣孔，有助散走胸部悶熱的感覺，配合無縫透氣側翼，夏天不怕悶熱。這款胸圍更備有Bralette款及Bratop款，可按個人喜好及需求選擇。
輕塑透氣胸圍 側翼加Q彈軟條無壓支撐
Solution Airy無鋼圈輕塑透氣胸圍打破傳統輕塑胸圍的印象，比市面一般的輕塑胸圍更舒適透氣，穿上去不會感到焗束壓迫。同樣採用洞洞呼吸杯舒適透氣，另外在無縫側翼貼上Resiltech Gummy軟條，Q彈柔軟感能溫柔地貼服在肌膚上，比一般橡筋側翼更穩定不勒肉、隱形無痕，同時無壓支撐。