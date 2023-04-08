透氣胸圍｜Her own words新推3款無鋼圈透氣胸圍 第二件有半價優惠

香港的夏天悶熱潮濕，走在街上不消一會已大汗疊細汗，如果加上又緊又焗的胸圍，絕對令人難受。香港內衣品牌Her own words今季特別推出3款舒適又輕薄的Invisible無鋼圈網布透氣胸圍，透氣清爽，而且無鋼圈設計不會勒到胸部兩側，感覺更舒適。品牌更由即日起至5月14日推出優惠，夏日透氣胸圍系列可以第二件半價購買(原價$328至$428)，女生們不妨及早入手，在春日都享受到透氣自在。

網布透氣胸圍 無縫剪裁輕薄親膚

Invisible Lightmesh 無鋼圈網布透氣胸圍採用專利REextraSkin技術，令棉杯穩定不移位，棉杯側的彈性區域完美貼合胸部，胸部豐滿的女性亦不感到壓胸。杯側設有隱形W型軟支撐，能向上提拉胸部，同時避免胸部外擴。而胸圍側翼全使用網布質料，透過高科技網布貼合技術，大大增加透氣度，讓胸部清爽不焗悶。100%無縫剪裁，令胸圍輕薄親膚，不會像傳統鋼圈胸圍般拘束勒胸。

胸圍設有7個尺碼，為不同身形的女性提供合適貼身的選擇。XS及S碼採用Pushup棉杯，能令胸部更立體，其他尺碼則採用薄杯，舒適得來能塑造自然胸形；Plus款式專為C及D罩杯的女性而設，胸圍的整體包覆度更高，同時在側翼加強支撐，提供足夠的支撐。