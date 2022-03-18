通關去旅行｜各國最新通關日期 旅客入境及免隔離條件(不斷更新)

新冠肺炎爆發至今已兩年，很多國家都選擇與病毒共存，陸續放寬通關旅遊限制，意味旅客們可以再次出國旅遊觀光！今次整合全球多個國家如韓國、新加坡、泰國、英國及澳洲等地的通關日期及入境條件，部分入境人士只要符合要求，更毋須隔離，讓大家一文睇清各國入境的所需文件及條件吧！ 韓國 通關日期：2022年3月21日 入境條件： ．接種2劑疫苗滿14天至180天內，或接種完第三劑疫苗者，可免7日家居隔離 ．韓國以外地區接種疫苗，須向有關當局提交接種證明 ．由4月1日起，海外接種的旅客但未向韓國當局登記，可直接透過南韓「檢疫資訊輸入系統」Q-CODE填寫接種紀錄並附上證明

韓國

越南 通關日期：2月15日起

入境條件： ．出發前72小時前進行PCR新冠病毒檢測並取得陰性報告，或入境前24小時內快速檢測結果為陰性（2歲以下兒童除外） ．入境前上網提交醫療申報表，並安裝手機應用程式「PC-Covid」 ．出發前未進行新冠病毒測試，可在抵達越南後24小時內進行測試 ．旅客持陰性報告入境無需隔離，但抵達後10天內旅客須監測個人健康狀況，並在出現新冠病毒症狀時通知醫務人員 ．如抵達時出現疑似 Covid-19 症狀的乘客將在機場接受快速檢測。所有其他乘客必須在 24 小時內返回其預先登記的住宿和隔離區。他們必須接受快速檢測或RT-PCR檢測，並在越南衛生部的指導下繼續進行14天的醫學監測。 ．官方未有提及打針要求，意味旅客未必要打針已可入境

越南

日本 通關日期：3月1日起放寬 入境條件： ．商務客、留學生等非觀光目的的外國人新申請入境 ．入境人士必須已接種新冠疫苗及持有陰性檢測證明 ．無論是日本公民或是外國人，PCR檢測為陰性等條件下、入境後的隔離天數將縮短至3天，接種完3劑疫苗的人士可免隔離。

日本

泰國 通關日期：2022年2月1日 入境條件： ．需於出發60日前申請TEST & GO Thailand Pass的QR Code ．18歲或以上旅客需於抵達前14天完成接種兩劑認可的新冠病毒疫苗，並持有不少於14日有效期的疫苗接種證明；18歲或以下旅客不必有全劑疫苗接種證明，但需申請泰國通行碼，並在家長或法定監護人陪同下旅行 ．入境前需持有72小時內的病毒檢測陰性證明 ．已購買涵蓋新冠肺炎治療之保額5萬美元保險 ．出示在泰國第1及第5天進行RT-PCR檢測的指定SHA Extra+或AQ酒店預約和付款記錄，及由機場前往酒店的預約交通、付款記錄 ．未接種新冠疫苗的旅客需隔離10天

泰國

新加坡 通關日期：2021年8月20日；2022年2月22日起接受以VLT申請入境 入境條件： ．2022年2月25日起香港旅客被納入「疫苗接種者旅遊走廊」(VACCINATED TRAVEL LANE)，只出示完成接種疫苗的證書及入境前預先申請， 同時須在登機前48小時內及抵達後接受病毒檢測，入境後即免檢疫隔離 ．短期逗留旅客需在入境前申請航空通行證（Air Travel Pass） ．被納入「互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）」的國家，可入境新加坡作商務或公務出差，須接受以下條件： -登機前72小時內及抵達後接受病毒檢測 -在帶有連接衛生間的非住宅地址保持自我隔離，直到收到陰性檢測結果 -在新加坡逗留期間，遵守入境申請時申報的14天旅行行程 -禁止使用公共交通工具上下班 ．未接種疫苗者不能入境新加坡

新加坡

馬來西亞 通關日期：2022年4月1日 入境條件： ．已完成兩劑疫苗接種的旅客，須於出發前48小時內完成 RT-PCR 檢測，或抵達後24小時內在機場或或私人設施進行專業的RTK-Ag測試，呈陰性的旅客抵達後毋須隔離 ．於出發前60天內確診新冠肺炎者，需進行兩次RTK-Ag測試，呈陰性方可免隔離 ．出發前下載並開通MySejahtera應用程式，並在應用程式填寫健康申報表及入境表格，並於出發前至少5天申請MySejahtera疫苗接種電子證書 ．未完成接種疫苗者則需隔離5天，並在第4及第5天分別進行兩次檢測

馬來西亞

英國 通關日期：2022年2月11日 入境條件： ．出發前14天完成接種疫苗人士，入境英國後可豁免隔離和毋須強制接受病毒檢測 ．針紙須列有全名、出生日期、疫苗品牌、接種疫苗日期及接種國家地區及/或証書簽發人。 ．未接種疫苗者亦不用自我隔離作檢疫，而第2和第8日須接受病毒測試 ．所有旅客都要提供48小時內的陰性PCR檢測結果 ．到達英國前48小時填妥旅客追蹤表「Passenger Locator Form」

英國

歐盟 國家 通關日期：2022年3月1日 入境條件： ．已接種疫苗的外國旅客入境歐盟27個成員國包括法國、德國、西班牙、荷蘭、比利時、意大利、丹麥、瑞典、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、芬蘭、葡萄牙、波蘭、捷克、希臘、匈牙利、克羅地亞、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、立陶宛、塞浦路斯、斯洛伐克、馬爾他、拉脫維亞及保加利亞毋須再接受病毒檢測及隔離 ．入境前14日至270日內完成接種世衛或歐盟認可新冠疫苗人士在入境後毋須再接受病毒檢測及隔離 ．其餘接種獲世衛認可但未獲歐盟批准使用的疫苗人士，成員國可要求旅行出示72小時內的陰性病毒檢測結果或被隔離 ．曾確診新冠病毒並康復未滿180天的旅行亦享有同等待遇

法國

澳洲 通關日期：2022年2月21日 入境條件： ．持有效澳洲簽證 ．在出發前14日或以上完成接種疫苗 ．出發前24小時内陰性快速測試結果或出發前72小時內的陰性PCR檢測結果 ．未完成接種疫苗而持有有效澳洲簽證人士則須遵守各洲份的檢疫要求 ．符合疫苗要求前往西澳的旅客仍要接受7日隔離；未符合疫苗要求的旅客要在酒店隔離14日

澳洲

加拿大 通關日期：2021年9月7日 入境條件 ．提供出發前14日或以上完成接種疫苗的證明 ．在抵達加拿大前在 「ArriveCAN」提供新冠相關狀況 ．2022年2月28日起，可選擇提供出發前72小時內的陰性PCR檢測結果或24小時內的陰性快速測試結果，在入境時接受抽樣新型冠狀病毒分子測試 ．未接種疫苗的旅客，需提供出發前72小時內的陰性PCR檢測結果，在入境時接受抽樣新型冠狀病毒分子測試；並要在入境當日和第8日接受病毒測試

加拿大

美國 通關日期：2021年11月8日 入境條件 ．持有效美國簽證，並於出發前14日或以上，接種世衛認可的新冠疫苗的國際旅客，可在入境後獲豁免隔離 ．2歲或以上的旅客要在入境前24小時內的陰性PCR檢測結果 ．未接種疫苗的旅客不准入境