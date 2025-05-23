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生活
2025-05-23 17:00:00

連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

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連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

炎夏將至，連卡佛由今個月開始，推出橫跨4個月的 Lane Crawford Summer Club 2025」，打響頭炮的包括人氣Stanley水杯夏季系列，包括多款夏季新色，更可以自行配搭喜歡的彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，打造專屬Stanley水杯！另外更有Spyra電動水槍挑戰賽，在室內玩電動水槍，有機會贏走SpyraThree水槍。每年聖誕都率先賣斷貨的「倒數月曆」，今季以「美妝野餐盒」姿態現身，多款夏日護膚好物以低於2折出售，各位女生記得mark實日子入貨！

連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

Stanley水杯新系列Café-to-go

Stanley水杯近年成為時尚配件，全新夏季系列靈感源自明媚陽光與美好時光，無論野餐、海灘度假或戶外活動，都是不錯選擇，連卡佛更引入Café-to-goAll-Day-Slim新系列。連卡佛更推出Stanley水杯優惠，現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。

打造專屬Stanley水杯

日期：515日起

地點：國際金融中心商場連卡佛

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現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。 Stanley水杯新系列Café-to-go Stanley水杯新系列All-Day-Slim 現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。 現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。 現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。 Stanley水杯近年成為時尚配件

Spyra 電動水槍挑戰賽

連卡佛更於本月舉行Spyra電動水槍挑戰賽，體驗強勁電動水柱帶來的夏日激爽快感，同時考驗大家的瞄準技巧，只要在30秒內擊中全部6個目標，即有機會贏得SpyraThree水槍！Spyra電動水槍提供3種爆發模式，10秒自動補水功能快速重返戰場，無需等待，並有15米射程及2,200發電池續航力。

Spyra 電動水槍挑戰賽

日期：522日至612

地點：國際金融中心商場連卡佛

Spyra 電動水槍挑戰賽 SPYRA THREE 電動水槍 SPYRA THREE 電動水槍 $1,299

Sporty & Rich 登陸連卡佛

備受矚目的潮流品牌Sporty & Rich推出特別酒店聯名系列，新系列由Le BristolThe CarlyleHotel Cap du Eden RocOff DutyYankees等奢華酒店中汲取靈感，將酒店標誌徽章巧妙融入設計。每件單品皆完美結合舒適度、精緻工藝與一絲玩味復古情懷，為夏日衣櫥注入低調奢華。

Sporty & Rich 登陸連卡佛

524日起：Hotel Cristol, Carlyle

6月下旬：Hotel Cap du Eden Roc

8/9月：Yankees, Off Duty

地點：國際金融中心商場連卡佛、廣東道連卡佛及時代廣場連卡佛

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Sporty & Rich 登陸連卡佛 Sporty & Rich 登陸連卡佛 Sporty & Rich 登陸連卡佛

「美妝野餐盒」低於2折發售

連卡佛近年的「聖誕倒數月曆」，經常早早賣斷貨，今夏就以「美妝野餐盒」姿態現身！為提升夏日野餐、海灘玩樂與度假造型而設計的The Beauty Picnic Box，內含13款精選美妝必備單品，包括La merAP beautySisleyShiseidoCLARINSEstée LauderMZ Skin，「美妝野餐盒」售價為$1,980，但產品總值$10,000，意味是低於2折！不過野餐盒只限量4,000個，71日起在連卡佛香港所有門店發售，想買的女生記得mark實日子！

連卡佛「美妝野餐盒」低於2折發售

連卡佛「美妝野餐盒」低於2折發售

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