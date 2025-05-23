連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

炎夏將至，連卡佛由今個月開始，推出橫跨4個月的 「Lane Crawford Summer Club 2025」，打響頭炮的包括人氣Stanley水杯夏季系列，包括多款夏季新色，更可以自行配搭喜歡的彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，打造專屬Stanley水杯！另外更有Spyra電動水槍挑戰賽，在室內玩電動水槍，有機會贏走SpyraThree水槍。每年聖誕都率先賣斷貨的「倒數月曆」，今季以「美妝野餐盒」姿態現身，多款夏日護膚好物以低於2折出售，各位女生記得mark實日子入貨！

連卡佛Summer Club活動展開 設計專屬Stanley水杯/美妝野餐盒低於2折

Stanley 水杯新系列 Caf é -to-go Stanley水杯近年成為時尚配件，全新夏季系列靈感源自明媚陽光與美好時光，無論野餐、海灘度假或戶外活動，都是不錯選擇，連卡佛更引入Café-to-go與All-Day-Slim新系列。連卡佛更推出Stanley水杯優惠，現凡購買Stanley水杯，即可加$100自選3款裝飾，包括彩色吸管蓋、鑰匙扣及趣味配件，另外亦可以刻字，展現個人風格。 打造專屬 Stanley 水杯 日期：5月15日起 地點：國際金融中心商場連卡佛

Spyra 電動水槍挑戰賽 連卡佛更於本月舉行Spyra電動水槍挑戰賽，體驗強勁電動水柱帶來的夏日激爽快感，同時考驗大家的瞄準技巧，只要在30秒內擊中全部6個目標，即有機會贏得SpyraThree水槍！Spyra電動水槍提供3種爆發模式，10秒自動補水功能快速重返戰場，無需等待，並有15米射程及2,200發電池續航力。 Spyra 電動水槍挑戰賽 日期：5月22日至6月12日 地點：國際金融中心商場連卡佛

Sporty & Rich 登陸連卡佛 備受矚目的潮流品牌Sporty & Rich推出特別酒店聯名系列，新系列由Le Bristol、The Carlyle、Hotel Cap du Eden Roc、Off Duty及Yankees等奢華酒店中汲取靈感，將酒店標誌徽章巧妙融入設計。每件單品皆完美結合舒適度、精緻工藝與一絲玩味復古情懷，為夏日衣櫥注入低調奢華。 Sporty & Rich 登陸連卡佛 5月24日起：Hotel Cristol, Carlyle 6月下旬：Hotel Cap du Eden Roc 8月/9月：Yankees, Off Duty 地點：國際金融中心商場連卡佛、廣東道連卡佛及時代廣場連卡佛