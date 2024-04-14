連登仔不滿壽司郎收+1服務費 網民：「啲杯碟你食完起身自己攞入廚房洗？」

不少餐廳由昔日的人手落單，變為現時的手機或平板電腦自助落單，只需掃一掃餐廳提供的QR Code就能自給自足，部分餐廳甚至增設送餐機械人或輸送帶，由入座到埋單，幾乎不需要與真人接觸。不過有見現時部分餐廳的用餐過程基本上全自助，但需要額外繳付的「服務費」卻無減過。有連登仔就因此而發文，直指不解為何食壽司郎都需要收加一服務費，引起網民激辯！

圖片來源：Facebook@Sushiro HK香港壽司郎

連登仔不解壽司郎收+1服務費 用餐過程全自助 現時很多食肆都逐漸由人手落單，變成用手機或平板電腦自助落單，部分餐廳甚至增設送餐機械人或輸送帶，由入座到埋單幾乎完全不需要與職員溝通。惟即使餐廳提供的「服務」逐漸減少，向顧客收取的服務費卻從未扣減。早前，有連登仔就因此在討論區上發文，直指每次幫襯壽司郎時，「落單上菜斟水預備餐具全部自己黎」，既然如此「壽司郎點解要收+1 ？」

服務費疑是智商稅 帖文引起大批網民熱議，有網民認同發文者的睇法，認為壽司郎不應該向客人收取服務費，狠批力撐要收服務費的人「咩concept」、「要洗碟執枱係我作為食客需要考量嘅事？」，更揚言「咁點解唔收埋我碗碟成本費、水電費、制服費」、「使唔使包埋你屋企人醫保」，形容收服務費的做法是「香港獨有智商稅」。