連登仔分享考車易Pass秘技 邊揸邊嗌口號未算最癲 著XXX最有用

考車牌向來不是一件易事，只因考車的過程中需要應對的事非常多，加上考生的緊張情緒，少少事都容易影響發揮。因此不時都會看到有人討論有關考車的技巧和秘訣，期望能夠幫助他人成功通過路試。早前有連登仔在討論區上分享考車易Pass秘技，引來大批網民留言熱議之餘，更有指原來著XXX應考，比起有真正實力更容易合格！

連登仔討論考車易Pass秘技 嗌口號有助合格？ 考車一take pass向來都不是一件易事，因此有很多人都會笑言一take pass的人才是「馬路炸彈」，甚至開始質疑他們之所以能順利通過路試的背後原因。有見考車牌是一件如此困難的事，有連登仔早前就在討論區上以「考車點先易啲pass​​」為題發文，與一眾網民共同探討考車背後的秘技。發文者本人認為「嗌口號」有助考車，直指在考車過程中需要不斷「出口術」，例如強調「打燈望鏡擰頭」、「望左望右冇車冇人行得​​」，引來大批網民熱議。

著XXX疑似最有用 網民方法極誇張 有網民就認為發文者的方法容易「捉蟲」，只因出口術有機會分散考官的注意力，「你嗌漏一次，就算動作做足，個官即肥你​​」。而網民亦隨即紛紛獻技，分享獨門考車「秘訣」，例如「包一封大利是​​」、「上車打X考官一巴叫佢醒定啲​​」、「考試前做返場法事先​​」，更有人稱不論男女考車都可以選擇「著迷你裙」，將大大提升考到的機率，方法可謂一個比一個誇張。