週末好去處｜太古坊糖廠街市集歷年最大規模回歸 標準迷你高爾夫球場/多個本地人氣美食

11月16日至24日，太古坊糖廠街市集以歷年最大規模回歸，除了集美食及音樂表演於一體之外，更加入全港首個結合室內外的迷你高爾夫球場，為到訪者帶來與眾不同的迷你高爾夫球體驗。市集免費開放，家長不妨帶小朋友到場體驗高爾夫球，渡過開心週末。

鬧市中標準迷你九洞高爾夫球場

以往想打高爾夫球，可能要到位於西貢滘西洲的香港唯一公眾高爾夫球場。但今年糖廠街市集設置首個真正標準迷你九洞高爾夫球場，球場分別設計成迷你版 鰂魚涌和太古坊社區，包括以迂迴曲折的公路為靈感的高難度球場等，讓大人細路體驗打golf樂趣。

迷你高爾夫球場模擬圖

多個本地人氣飲食品牌 戶外音樂會 糖廠街市集延續以往傳統，為到訪者帶來多個本地人氣飲食品牌，不少商店預備期間限定的創意街頭小食，包括有來自大安茶氷廳及家傳餃子的經典港式小食、由備受熱捧的Silk絲茶呈獻的珍珠奶茶，以及近期炙手可熱的人氣意大利雪糕吧 Snack Baby Gelato 帶來的香滑雪糕。在11月21日及22日期間，糖廠街市集會舉行獻「SUCH a Goooood Festival」—首個戶外「野餐音樂會」，邀請不同藝人到場Busking演出，令人一邊享受美食，一邊感受悅耳音樂。

糖廠街市集 2024資訊

日期及時間:11月16至24日上午11時至下午8時

地址:鰂魚涌糖廠街、太古坊一座地下及太古坊各辦公樓一樓大堂

費用:免費入場

Crazy Golf 迷你高爾夫球體驗預約詳情:門票可於網站或現場購買

門票價格:HK$150/位（門票包含餐飲禮遇）

