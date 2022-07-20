週末好去處｜日本納涼祭 10大景點打卡位 正統浴衣＋和服體驗 專業和服着付師駐場 在港感受地道和風！

商場同時亦化身成日本夏祭場地，為大家送上6大祭典裝置：別有一番風味的納涼祭金球燈籠、以巨大萬燈與太鼓巡遊著稱的「米子巨大祭」之中的萬燈巨柱、散發著熱騰騰香氣的香噴噴章魚燒攤檔、獲列為鳥取縣無形民俗文化財的「聖神社大祭」之中的木神輿巡遊、向神明祈求保佑的神社參拜台和祭典必見的和風太鼓台，處處都是驚喜打卡位，猶如親身參與日本夏祭！另外商場更邀請日本國家旅遊局於場內設置展覽，列出一年四季日本必到景點讓大家溫故知新，為下次旅遊做好準備。

體驗正宗日本和服及浴衣

參加祭典當然要換上正宗日本和服或浴衣！是次活動邀請了有日本和服着付師專業證照的「月夜和裝」，由着付師Iris協助穿上多款日本直送和服及浴衣，讓大家體驗正宗日式着付服務。如果想著出和服的優雅感覺，又有甚麼要留意呢？「要注意站立的姿勢，例如雙腳要並排，或是自後腳站立，拍照時會較為漂亮。另外姿勢要保持斯文，雙手不要舉高。」着付師Iris解釋說。這個夏天一於相約朋友到場，感受地道和風吧！

[email protected] x 月夜和裝「正宗日本和服．浴衣着付體驗」

活動日期： 2022年7月24日、8月6日、8月7日及8月14日

活動時間： 下午2時至6時

活動地點： [email protected] 3樓

參加方法： 顧客即日以電子貨幣消費滿HK$500或以上(最多兩張單據，每張需滿HK$100)，即可參加體驗活動乙次，有機會穿上日本和服或浴衣，於場內打卡影相(每次限時1小時)。

[email protected] 日本納涼祭

日期： 即日至2022年9月4日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： [email protected] 3樓、[email protected] 2樓及空中花園[email protected]