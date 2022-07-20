週末好去處｜日本納涼祭 10大景點打卡位 正統浴衣＋和服體驗 專業和服着付師駐場 在港感受地道和風！

傳統夏日祭典既富有傳統文化特色，同時充滿活力，相信無論是本地人或是遊客都十分嚮往。
由即日起至2022年9月4日期間，葵興[email protected]現正舉辦「[email protected]日本納涼祭」，以5大鳥取縣著名旅遊景點作為靈感，打造10大打卡熱點，包括聖神社大祭、米子巨大祭、大山之大獻燈等縣內傳統夏日祭典等，將大家心心念念的日本場景搬到眼前！
4大戶外打卡位浪漫滿分
港人到日本旅遊往往首選東京、大阪，但日本地大物博，一都一道二府四十三縣都各有特色。為了讓港人更深入認識鳥取縣， [email protected]將鳥取縣的風景名勝還原，讓大家在港偽遊鳥取，發掘日本鄉村的純樸一面。是次活動裝置遍佈在商場及空中花園[email protected]，空中花園分別有多個浪漫祭典打卡位，如電影《戀谷橋》取景地三朝溫泉戀谷橋、舊國鐵倉吉線廢線遺跡、3米高巨型神社及浪漫透頂的提燈の森。其中以巨型神社最值得打卡留念，外觀宏偉，加上旁邊的日式燈籠隨風飄蕩，很有日本風情。而提燈の森則由掛滿無數個燈籠和提燈組成，一走進黑暗房間，就彷彿置身入夜的日本祭典當中，浪漫又溫馨。空中花園裝置設計有心思，推介傍晚到訪，絕對浪漫滿分！
6大完美還原日本夏祭
商場同時亦化身成日本夏祭場地，為大家送上6大祭典裝置：別有一番風味的納涼祭金球燈籠、以巨大萬燈與太鼓巡遊著稱的「米子巨大祭」之中的萬燈巨柱、散發著熱騰騰香氣的香噴噴章魚燒攤檔、獲列為鳥取縣無形民俗文化財的「聖神社大祭」之中的木神輿巡遊、向神明祈求保佑的神社參拜台和祭典必見的和風太鼓台，處處都是驚喜打卡位，猶如親身參與日本夏祭！另外商場更邀請日本國家旅遊局於場內設置展覽，列出一年四季日本必到景點讓大家溫故知新，為下次旅遊做好準備。
體驗正宗日本和服及浴衣
參加祭典當然要換上正宗日本和服或浴衣！是次活動邀請了有日本和服着付師專業證照的「月夜和裝」，由着付師Iris協助穿上多款日本直送和服及浴衣，讓大家體驗正宗日式着付服務。如果想著出和服的優雅感覺，又有甚麼要留意呢？「要注意站立的姿勢，例如雙腳要並排，或是自後腳站立，拍照時會較為漂亮。另外姿勢要保持斯文，雙手不要舉高。」着付師Iris解釋說。這個夏天一於相約朋友到場，感受地道和風吧！
[email protected] x 月夜和裝「正宗日本和服．浴衣着付體驗」
活動日期： 2022年7月24日、8月6日、8月7日及8月14日
活動時間： 下午2時至6時
活動地點： [email protected] 3樓
參加方法： 顧客即日以電子貨幣消費滿HK$500或以上(最多兩張單據，每張需滿HK$100)，即可參加體驗活動乙次，有機會穿上日本和服或浴衣，於場內打卡影相(每次限時1小時)。
[email protected] 日本納涼祭
日期： 即日至2022年9月4日
時間： 上午10時至晚上10時
地點： [email protected] 3樓、[email protected] 2樓及空中花園[email protected]