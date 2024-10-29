週末好去處｜沙田渠務署11月開放日 導賞團/自助探索遊 附免費穿梭巴士資訊

沙田渠務署在11月16及17日舉辦免費開放日，屆時會有導賞團及自助探索遊等不同活動讓到訪者了解渠務署「科技治水」理念，加深公眾對渠務及污水運作的認識。當日會有免費穿梭巴士來往污水處理廠及大學沙田港鐵站。

開放日設7大 活動 渠務署以「科技治水」為題舉辦沙田污水處理廠開放日，透過7大活動包括公眾導賞團及自助探索遊，讓市民更了解渠務署如何利用科技提升香港的防洪及污水處理效能。 渠務署開放日｜主題展區展覽 5大主題展區設有內容豐富的資料展板及實體模型，讓公眾能更深入認識渠務署如何透過科技治水，加強防洪和污水處理服務方面的工作。 渠務署開放日｜公眾導賞團 活動當日設有公眾導賞團，由專業渠務署員工帶領到訪者參觀污水處理廠的設施，使市民能更全面地了解污水處理廠的日常運作。有意參與的市民可於活動當日現場報名。

渠務署開放日｜自助探索遊 渠務署除了設立公眾導賞團，同時亦於不同設施增設「探索點」。每個「探索點」設有展版，亦有渠務署員工進行講解，讓市民於不同途徑了解污水處理廠的運作。

渠務署開放日｜主題拍照區 場內設有多個打卡位讓市民拍照留念，包括渠務署吉祥物「下水水」造型立像及大型渠蓋藝術裝置作品等。市民可於打卡位拍照後，上載照片到社交平台與好友分享 。 渠務署開放日｜舞台表演 來自不同界別的社區團體到場進行多場精彩的文娛表演，與眾同樂。 渠務署開放日｜互動工作坊和攤位遊戲 活動當日分別設有兩個工作坊供市民現場報名，包括「淨水體驗」和「書籤設計」。此外，現場設有多個攤位遊戲，並有機會贏取精美的「下水水」紀念品。 渠務署開放日｜「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽作品展示 場內將會展示「好蓋有您」特色渠蓋設計比賽的得獎及參賽作品。

沙田污水處理廠交通資訊 污水處理廠不設泊車位，渠務署會提供免費專車往返會場和港鐵大學站及沙田站(約每15分鐘一班)。

詳情可瀏覽渠務署網頁。