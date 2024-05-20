週末好去處｜銅鑼灣利園區「流行共響節」開鑼！街頭文化/藝術音樂表演/地道美食市集

今個週末去邊好？為配合「18區日夜都繽紛」，銅鑼灣利園區一連兩個週末舉行「流行共響節」，啟超道、恩平道和白沙道一帶設置50多個攤位。當中呈獻一系列匯聚中西、懷舊與新潮的文化、藝術表演及地道飲食及等豐富體驗，引領大家從不同角度探索銅鑼灣與香港的文化生活，發掘它們的獨有魅力。屆時除了有不同的藝術表演外，周殷廷 Yan Ting及力臻亦會到場表演，粉絲們千萬不要錯過！一於趁週末帶埋朋友一齊去玩啦，即睇內文詳情！

「流行共響節」（Urban Jam Festival）展現利園區及銅鑼灣的獨有魅力與文化色彩，以街頭文化、藝術音樂表演、地道美食 作主軸，更讓 Barber 理髮、紋身、經典古董電單車及香港地道文化躍上銅鑼灣街頭。透過不同文化、個性與態度之間的交流融合，如即興音樂演奏般，奏鳴無限創意與潮流視野，讓每個 個體彰顯獨特個性與色彩，展現「態度．就是文化」的無邊流行新姿態，「共響」一場多元文化派對。 「流行共響節」一連兩個週末（5 月 17 至 19 日、5 月 25 至 26 日）假利園區啓超道、恩平道和白沙道三條街道舉行， 涵蓋 #UrbanCulture、#UrbanFlavours、#UrbanCityBeats 三大區域，呈獻一系列匯聚中西、懷舊與新潮的文化、藝術表演及地道飲食及等豐富體驗，引領大家從不同角度探索銅鑼灣與香港的文化生活，發掘它們的獨有魅力。

#UrbanCulture 白沙道：Barber理髮、紋身、古董電單車、古著等文化體驗 「流行共響節」將近年時興的 Barber 理髮店、紋身、經典古董電單車及古著時尚及本地生活品牌等帶到白沙道街頭，復古與時尚互相啟發，不同文化體驗交織成充滿獨特個性的空間：由擁有幾十年歷史的上海國賓理髮店、到融合中西美學的人氣理髮廳 Hair House Barbershop、再到復古英倫風的 Goodman Barbershop，各式 Barber 理髮店匯聚白沙道，透過即場造型示範及理髮服務，帶大家從多角度了解及親身體驗 Barber 理髮這項經典紳士文化，細味這份「男人的浪漫」。 從水墨中式風格到懷舊復古風，風格各異的紋身單位亦打破傳統界限，提供即場紋身服務，即時展現創意無限。現場更提供 Prinker 臨時性紋身打印服務及Ｈenna 彩繪紋身，讓每一個人都可以有機會參與不同的紋身體驗；大家更可於充滿街頭文化色彩的 Graffiti 專區盡情「打卡」，揮灑個人風格，彰顯自我態度。 多間「香港製造」的復古及潮流時尚品牌亦限定進駐白沙道，包括主打古著服飾和復古文化的 Blacksun HK 及 Petrol Head Motor、潮流服飾代表 HBX、本地手工珠寶銀飾品牌 A.dult.o&Joven: 以及將中式元素與 Y2K 風格巧妙糅合的首飾品牌 Jüü Jüü 亦將帶來最新作品、日系塊根植物品 牌 Outermost 更將黑色品牌概念帶到白沙道。現場更會展出由 Bigboys Club 帶來經典古董電單車，讓大家親身感受古董車文化熱潮。備受全球樂迷追捧的音響品牌 Marshall 亦將帶來經典產品，以風靡世界的音色與大家一同「共響」快樂。 白沙道更設有威士忌及雞尾酒限定酒吧，同時呈獻街頭音樂表演，包括利用玻璃樽、鐵罐等環保物料進行的互動敲擊演奏，讓大家在集型格、懷舊、時尚與生活美學於一身的白沙道體驗充滿個性與生活態度的銅鑼灣週末。

#UrbanCityBeats 啓超道：多元音樂與藝術表演共響街頭 從音樂、表演到各式各樣的節日與藝術活動，銅鑼灣一向是匯聚多元化文化活動的熱點。啓超 道搖身一變成街頭舞台，來自不同領域的表演者將傾力演出，帶來融合中、西元素的原創表演， 演繹銅鑼灣的獨有魅力，豐富多元的表演單位包括充滿懷舊復古味道，風格獨特的唱作歌手力臻、主打「港式」山地搖滾的本地樂隊 The Boogie Playboys、由香港霹靂舞運動員 B-Boy Think 曾子驊所領導的舞團。以及以香港街頭廣告藝術創作而聞名的香港藝術家「渠王」嚴照棠 @The.Plumber.King 亦將在啓超道即場揮毫，讓在場觀眾見證藝術傑作的誕生。 其他特色節目包括饒舌表演、光舞表演、由大提琴家陳韻及鋼琴家馬皞揚分別與著名二胡演奏 家陳璧沁和中阮演奏家吳百燊所帶來的中西樂器合奏、融合中西色彩的鋼琴演奏等。從日到夜，這個舞台將呈獻連場精彩表演及娛樂節目，讓勁歌熱舞渲染銅鑼灣街頭。無論是鍾情哪種表演與音樂風格的你，都能在啓超道感受銅鑼灣的澎湃活力。

#UrbanFlavours 恩平道：變身美食大熔爐 發揚香港多元的飲食文化 從傳統老舖到新潮小店、西式餐飲到充滿本土特色的港式味道，「流行共響節」正正展現銅鑼 灣以至香港多姿多彩的飲食文化，集齊豐富多樣的香港地道美食、新興小吃、本地農場自家蔬果和期間限定食品。 恩平道佈滿超過多間期間限定美食小店，當中包括充滿香港味道的大孖醬料和冠華食品；以創新元素傳承香港傳統美食的人氣 Cafe 大安茶冰廳、一眾香港製造的人氣新風味少爺啤、Neon Cider 等；主打西式風味的 Big Buns 和 Edible Stories；深受遊客歡迎的 Bakehouse 更將於活動 期間推出全新限定口味檸檬扭結酥，勢必掀起新一輪排隊熱潮。除了現場即製及包裝特色小食 外，亦有本地食農創新品牌 Farm 28 及療愈静舍農莊所帶來的優質食材和本地種植的時令有機 蔬果供大家選購。在恩平道，你可以一次過收穫各式各樣的香港美食，大家品味與眾不同的港式風味。

利園協會「流行共響節」（Urban Jam Festival） 日期：2024 年 5 月 17 日至 5 月 19 日（星期五至日）、5 月 25 日至 26 日（星期六至日） 時間：下午 12 時至晚上 10 時 地點：銅鑼灣啓超道、恩平道、白沙道及利園區