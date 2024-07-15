逸東酒店普慶餐廳自助餐買一送一 人均$359起歎全新蟹及龍蝦主題/任食生蠔、松葉蟹腳

逸東酒店普慶餐廳推出全新自助餐主題，全新蟹及龍蝦主題任食生蠔、松葉蟹腳、薑蔥炒蟹等，現時更有買一送一優惠，人均$359起就食到，7月16日中午12時開售，立即睇內文了解詳請！

即日至7月28日「瀛鮮有得食」自助晚餐： 精選超過十款新鮮海鮮、刺身及壽司卷物輪流供應，包括生蠔、松葉蟹腳、龍蝦、三文魚、赤蝦、帆立貝、龍蝦沙律、「三文魚、吞拿魚和鯛魚」彩虹壽司卷、日本直送油甘魚刺身（週末和公眾假期限定供應）。 另外，輪流供應超過二十款日韓熱食，包括炸蟹肉餅、炸牛扒、炸鯛魚、吉列蠔、蒲燒鰻魚、牛舌、汁燒帆立貝、韓式部隊鍋、韓式炸雞、韓國泡菜煎餅、慢煮韓式牛臀肉蓋。 日韓滋味延續至甜品區，多款精緻甜品包括富士山蘋果芝士蛋糕、香印提子撻、抹茶流心蛋糕、士多啤梨忌廉蛋糕、日式焦糖布丁蛋糕、水信玄餅（週末限定供應）。 7 月29 日起推出全新蟹及龍蝦主題自助餐： 呈獻多達二百款環球美食及海鮮冷盤，帶領大家一同探索海鮮美食之旅！ 冷盤區嚴選多達十款招牌海鮮冷盤輪流上場，包括生蠔、松葉蟹蟹腳、海蝦、翡翠螺及青口等，讓客人品嚐海鮮原始鮮味。當然不少得一系列東南亞鮮味佳餚，焦點菜式包括薑蔥炒蟹、鮑魚麻辣雞鍋、泰式咖哩大頭蝦、避風塘小龍蝦、清酒煮蜆等輪流供應。還有烤肉區輪流供應脆皮豬蹄、蟹肉三文魚威靈頓，為客人帶來各國特色美饌！ 甜品區同時精選了多款特色甜點，包括青檸芝士蛋糕、曲奇雪糕卷蛋等，每兩位惠顧晚市自助餐，更可享夏日羊羹一份，為海鮮之旅完美作結！ *無限暢飲精選酒類飲品（食物款式輪流供應） 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】 「瀛鮮有得食」/ 蟹及龍蝦主題自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30） KKday 優惠: 星期一至四HK$790/2 位，平均HK$395/位（原價 HK$1,448/2位） 星期五至日及公眾假期HK$874/2 位，平均HK$437/位（原價 HK$1,602/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 【KKday 快閃限量搶 –第二位半價】 「瀛鮮有得食」/ 蟹及龍蝦主題自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30） KKday 優惠: 星期一至四HK$1,120/2 位，平均HK$560/位（原價 HK$1,448/2位） 星期五至日及公眾假期HK$1,238/2 位，平均HK$619/位（原價 HK$1,602/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 【KKday 快閃限量優惠 –低至8 折】 「瀛鮮有得食」/ 蟹及龍蝦主題自助晚餐連無限暢飲（18:30 – 21:30） KKday 優惠: 星期一至四HK$674/位（原價 HK$823/位） 星期五至日及公眾假期HK$737/位（原價 HK$900/位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此

即日至7 月28 日「瀛鮮有得食」自助午餐 無限量供應一系列日韓人氣菜式，帶你輕鬆味遊日韓！ 瀛鮮有得食自助午餐精選：生蠔、松葉蟹腳、日式刺身、澳洲烤牛肉以至東南亞風味咖喱、港式燒味、素食、一系列日韓人氣菜式。令你於懷舊的佈置中，享受多元化的優質美食。 7 月29日起全新蟹及龍蝦主題自助餐 呈獻多達二百款環球美食及海鮮冷盤，帶領大家一同探索海鮮美食之旅！（食物款式輪流供應） 【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「瀛鮮有得食」/ 蟹及龍蝦主題自助午餐連果汁無限暢飲（12:00 – 14:30） KKday 優惠: 星期一至五HK$466/2 位，平均HK$233/位（原價 HK$854/2位） 星期六至日及公眾假期HK$562/2 位，平均HK$281/位（原價 HK$1,030/2位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此 【KKday 快閃限量優惠 –低至9 折】「瀛鮮有得食」/ 蟹及龍蝦主題自助午餐連果汁無限暢飲（12:00 – 14:30） KKday 優惠: 星期一至五HK$388/位（原價 HK$427/位） 星期六至日及公眾假期HK$468/位（原價 HK$515/位） （已包括原價加一服務費） 立即預約：請按此