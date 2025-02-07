逸蘭銅鑼灣酒店情人節優惠 住宿免費升級 / 送$1000餐飲消費額

情人節將至，逸蘭銅鑼灣酒店餐廳 Salon Lanson 呈獻五道菜晚餐，花藝師會即場為客人製作花束，客人更可在朱古力禮盒寫上個人化字句。酒店的情人節住宿計劃包含餐飲消費額及客房升級，令慶祝活動更加豐富難忘。

在用餐前，花藝師會在晚餐時現場製作花束。客人更加可以親手在 Conspiracy Chocolate 的手工朱古力禮盒上寫上個人化字句，把甜蜜滋味帶回家中享用。 情人節晚宴由 一罐由 Royal Caviar Club 出品的 Salon Lanson 自家品牌魚子醬及香檳揭開序幕。而行政總廚梁志雄炮製多款精緻菜餚包括：「 酸橘汁海螯蝦 」「 加拿大麵包蟹濃湯 」「 香煎法國海鱸魚 」「 煙燻法國血鴿香煎鴨肝 」「 慢煮澳洲頂級和牛肉眼 」「 紅桑子慕斯蛋糕 」等，當中的兩款主菜可供挑選，「 煙燻法國血鴿香煎鴨肝 」是不容錯過的冬日佳餚，梁師傅用櫻桃木煙燻鴿肉後炮製出香煎鴿胸肉和油封鴿腿，配上香煎 Rougié 法國鵝肝，更添奢華。而「 慢煮澳洲頂級和牛肉眼 」來自澳洲的 Stockyard M6 級和牛固然吸引，其配菜以鴨油烘烤的方旦薯仔，以及混入意大利香醋及紅酒醋的紅菜頭蓉，與和牛一同享用，令人眼前一亮。

逸蘭情人節住宿優惠每房每晚由港幣2,999元起，可免費升級至尊尚客房，並於住宿期間享用價值港幣1,000元之Salon Lanson餐飲消費額、每天享用半自助早餐、全天餐點及黃昏雞尾酒，同時獲延遲退房至下午2時。

預訂日期：由現在至2025年2月14日

入住日期：2025年2月12日至16日

價錢：每房每晚港幣2,999元起

預約 +852 3477 6888

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lansonplace.com/causewaybay/tc