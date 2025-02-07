逸蘭銅鑼灣酒店情人節優惠 住宿免費升級 / 送$1000餐飲消費額

情人節將至，逸蘭銅鑼灣酒店餐廳 Salon Lanson 呈獻五道菜晚餐，花藝師會即場為客人製作花束，客人更可在朱古力禮盒寫上個人化字句。酒店的情人節住宿計劃包含餐飲消費額及客房升級，令慶祝活動更加豐富難忘。
Salon Lanson 情人節晚宴花藝師現場製作花束
在用餐前，花藝師會在晚餐時現場製作花束。客人更加可以親手在 Conspiracy Chocolate 的手工朱古力禮盒上寫上個人化字句，把甜蜜滋味帶回家中享用。情人節晚宴由一罐由 Royal Caviar Club 出品的 Salon Lanson 自家品牌魚子醬及香檳揭開序幕。而行政總廚梁志雄炮製多款精緻菜餚包括：「酸橘汁海螯蝦」「加拿大麵包蟹濃湯」「香煎法國海鱸魚」「煙燻法國血鴿香煎鴨肝」「慢煮澳洲頂級和牛肉眼」「紅桑子慕斯蛋糕」等，當中的兩款主菜可供挑選，「煙燻法國血鴿香煎鴨肝」是不容錯過的冬日佳餚，梁師傅用櫻桃木煙燻鴿肉後炮製出香煎鴿胸肉和油封鴿腿，配上香煎 Rougié 法國鵝肝，更添奢華。而「慢煮澳洲頂級和牛肉眼」來自澳洲的 Stockyard M6 級和牛固然吸引，其配菜以鴨油烘烤的方旦薯仔，以及混入意大利香醋及紅酒醋的紅菜頭蓉，與和牛一同享用，令人眼前一亮。
日期：2025年2月14日
時間：傍晚6時至晚上10時
地點：Salon Lanson
價錢：五道菜每位1,450元
逸蘭情人節住宿優惠
逸蘭情人節住宿優惠每房每晚由港幣2,999元起，可免費升級至尊尚客房，並於住宿期間享用價值港幣1,000元之Salon Lanson餐飲消費額、每天享用半自助早餐、全天餐點及黃昏雞尾酒，同時獲延遲退房至下午2時。
預訂日期：由現在至2025年2月14日
入住日期：2025年2月12日至16日
價錢：每房每晚港幣2,999元起
預約 +852 3477 6888