逸蘭銅鑼灣酒店推出聖誕攝影比賽 特設五個大獎 送一晚豪華住宿連尊貴禮遇

逸蘭銅鑼灣酒店推出聖誕攝影比賽 巨型蝴蝶結裝飾 特設五個大獎 送一晚豪華住宿連尊貴禮遇

逸蘭銅鑼灣酒店重新開幕後首個聖誕節，一個巨型蝴蝶結裝飾正懸掛在酒店入口上方，蝴蝶結象徵著打開禮物時的期待心情，喻意邀請客人於逸蘭酒店探索奇妙的節日體驗。酒店推出「Wonders in Every Frame」聖誕攝影比賽，鼓勵參加者拍攝蝴蝶結裝置並在社交媒體上分享。活動至2025年1月2日晚上 11時59分截止，最具心思的五位參加者將獲得尊尚客房一晚住宿，並在入住期間享用Salon Lanson半自助早餐、全天餐點及黃昏雞尾酒。 參加辧法： 1. 拍攝逸蘭銅鑼灣酒店外牆蝴蝶結裝飾的照片或影片。 2. 以「公開」帳戶，在 Instagram 上分享所拍的照片或影片，標註@lansonplacecausewaybay 和使用 #MyPlaceLansonPlace 主題標籤。 3. 「追蹤」逸蘭銅鑼灣酒店 (@lansonplacecausewaybay) 並「按讚」活動公告帖文。 活動受條款及細則約束

逸蘭銅鑼灣酒店 節慶假期午餐 瀰漫法式優雅的 Salon Lanson 是與工作夥伴或與親朋摯愛聚餐的最佳場地。精心製作的三道菜節慶假期午餐包羅多款前菜及主菜選擇，保證每位客人都能稱心滿意。三款前菜各具特色，「慢煮火雞胸」搭配傳統餡料，喚起節日的窩心美意。「冬日野菌意大利飯」以濃厚豐富的的滋味及質感，令人感到滿心和暖。盛載海岸風情的「香煎法國海鱸魚」配搭香烤普羅旺斯蔬菜及菊芋蓉，交織出細膩溫和的味道。 Salon Lanson 3道菜每位520元 日期：2024/11/29~12/26 時間：中午12時至下午2時30分

節慶假期午餐 慢煮火雞胸

Saicho 冬日花園下午茶 $680 （兩位） Salon Lanson 首度推出下午茶，以冬季為主題的精緻美食，香濃馥郁的「鵪鶉鵝肝千層酥批」帶來原野的滋味，令人再三回味。「聖誕樹幹蛋糕」以朱古力海綿蛋糕仿照樹木的外形製成，滿載節日氣氛。「紅絲絨蛋糕配班蘭忌廉」將可口怡人的班蘭忌廉融入到經典的紅絲絨蛋糕之中，繽紛的色彩讓人滿心愉悅。Saicho冬日花園下午茶每人送一杯Saicho氣泡茶，可選擇大吉嶺或焙茶口味。享用兩份下午茶即可獲贈特別版的Saicho茉莉花氣泡茶一瓶（750毫升）。 日期：2024/12/7~2025/1/5期間逢星期六、日，以及2024/12/24~26供應 時間：下午3時至5時

Saicho 冬日花園下午茶

Salon Lanson 爵士聖誕晚宴 5 道菜 $780 爵士聖誕晚宴僅限12月24至26日三個晚上，一邊欣賞現場爵士樂表演一邊品嚐來自世界各地頂級食材的滋味。五道菜各有特色，採用來自日本壽司級的帶子和吞拿魚、法國的Kaviari Kristal魚子醬與Bouchot青口、意大利的冬季黑松露及澳洲和牛。晚宴始於一道精緻的「吞拿魚他他」，日本吞拿魚、Kaviari Kristal魚子醬和檸檬海鹽交織出舒心的海洋氣息，配搭奢華。主菜的「海陸雙饗」是亮點之一，香烤澳洲和牛牛柳與酥脆的紅蝦天婦羅，伴以清新的阿根廷青醬，完美展現海陸滋味的精萃。

爵士聖誕晚宴

逸蘭節慶住宿 於這個滿載歡欣的節慶月份，最適合以一趟奢華的住宿旅程犒賞自己，與摯愛共享節日佳餚、沉浸在愉快的聖誕氛圍中。逸蘭節慶住宿優惠每房每晚由港幣3,288元起，客人可於住宿期間享用價值港幣1,000元之Salon Lanson餐飲消費額，消費額適用於日常菜單及聖誕美食，讓您盡嚐主廚的匠心出品。此外，客人亦可每天享用半自助早餐、全天餐點及黃昏雞尾酒，同時獲延遲退房至下午2時。 預訂日期：即日起至2024/12/28 入住日期：2024/11/29~12/31 價錢：每房每晚$3,288 香港逸蘭銅鑼灣酒店

地址：銅鑼灣禮頓道133號

電話：3477 6888