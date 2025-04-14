逸蘭銅鑼灣酒店 Salon Lanson 節日限定$398復活節早午餐 / 無限暢飲意大利氣泡酒

逸蘭銅鑼灣酒店Salon Lanson 於2025年4月20日及21日特意推出復活節早午餐，由行政總廚梁志雄設計的三道菜菜單，早午餐價錢：三道菜每位$398，另加$160可無限意大利氣泡酒、紅白餐酒、啤酒和汽水暢飲，4月15日前訂座八五折早鳥優惠及利園商場免費停車兩小時。四道前菜中可以選擇一款心儀菜式，豌豆伴蘇格蘭蛋的外層以輕盈的豌豆和蠶豆蓉取替傳統的香腸肉，再搭配上酸甜可口的羅望子醬，為傳統菜色賦予了新穎的創意。春季沙律配慢煮雞胸以新鮮爽脆的時蔬為主題，搭配色彩亮眼的橙色、綠色和紫色椰菜花，再配以清爽的薄荷檸檬醬汁，令人耳目一新。

Salon Lanson節日限定$398復活節早午餐

主菜四選一 澳洲羊臀肉 香煎橙鯛魚 四道主菜包括來自太平洋清澈水域的香煎橙鯛魚，搭配由黃金提子乾、松子、酸豆和焦糖牛油製成的醬汁，突顯了魚肉的鮮美與細膩。香草燒春雞梁師傅選用西班牙粟飼春雞，雞胸部分以低溫慢煮四小時後再燒至表皮酥脆，雞腿先油封再煎香以保留肉汁，最後伴以充滿香料和蔬菜風味的北非小米增加層次感。春季特選的澳洲羊臀肉，經過兩小時的低溫慢煮後再煎煮，肉質鮮嫩可口，表層再鋪滿新鮮香草和檸檬皮屑，令這道精緻佳餚香氣四溢，美味絕倫。

三款甜品選擇各具特色，其中開心果紅蘿蔔蛋糕是梁師傅的特別推薦，他以開心果取代核桃，並搭配順滑的忌廉芝士，重新詮釋這道經典甜品。焦糖菠蘿撻的靈感來自備受喜愛的蘋果撻，配以椰子香茅雪糕，添上一絲清新的東南亞風情。

Salon Lanson 銅鑼灣禮頓道133號逸蘭銅鑼灣酒店1樓 日期： 2025年4月20日及4月21日 時間：上午11時30分至下午2時30分 早午餐價錢：三道菜每位$398 ; 兒童餐每位$278 (三至十二歲) 暢飲套餐：無限意大利氣泡酒、紅白餐酒、啤酒和汽水每位額外$160元；無限 Saicho 氣泡茶和汽水每位額外$100