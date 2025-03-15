逸蘭銅鑼灣酒店 Salon Lanson「香江醉月」雞尾酒系列 21款雞尾酒以銅鑼灣、灣仔及大坑作主題

逸蘭銅鑼灣酒店Salon Lanson以香港的創意風貌與歷史底蘊，由首席調酒師Manuel Saavedra創作出「香江醉月」黃昏雞尾酒系列。每晚供應其中三款特色雞尾酒，七天一個循環合共21款。整個「香江醉月」黃昏雞尾酒系列以銅鑼灣、灣仔及大坑作為主題，更特別設計了七款精美的插畫明信片。這些明信片細緻描繪了逸蘭銅鑼灣酒店週邊繁華的街景，品味美酒之餘亦可深入了解社區的文化及歷史故事，還可親自在明信片上書寫寄語，由 Salon Lanson 代為寄出。
「香江醉月」黃昏雞尾酒系列
Leighton 133是這個系列的代表作。以逸蘭酒店的地址命名，伏特加、青瓜、柚子醋、柏樹及鹽融匯其中，併發出悠長而迷人的花果清香。
濃烈的 Fire Gun 是另一亮點所在。向香港自60年代至今一直迴響的午炮致敬，Manuel 以清酒、櫻桃力嬌酒、威士忌、甜威末酒和苦精，呈現出澎湃且層次豐富的口感。
Forgotten Island 對於水果風味的鍾情者來說，是一款不容錯過的佳作。這款雞尾酒以蘋果白蘭地、桃、檸檬、蘇打水以及蛋白調製而成，懷緬曾經位於銅鑼灣以北、後因填海工程而消失的燈籠洲。
Little Ginza這款雞尾酒讓人回想起 70 至 90 年代，銅鑼灣被稱為「小銀座」的時光。採用清酒、櫻花、日本梅酒、波本威士忌和鹽為材料，展現出略帶鹹味、與馬天尼相似的風格。
Young & Dangerous 取材自經典電影《古惑仔》系列，反映90年代銅鑼灣繽紛的夜生活。雞尾酒帶有細膩的茶香，伯爵紅茶與朱古力結合出一種意想不到的美妙風味，尾調隱約苦甜交織，讓人回味無窮。
Victoria’s Spritz這款清新的低酒精雞尾酒靈感源自維多利亞女王對香橙的喜愛，以阿佩羅餐前酒、血橙、橙花水和檸檬汽水為材料，呈現了柑橘三種不同形態。
行政總廚梁志雄特別設計了三組佐酒小食，每組小食均包含六款鹹食與甜點，其中，鵝肝芭菲搭配了清新的金葡萄酸果醬；北海道帶子薄切配酸汁與香軟的牛油果和鮮美的魚子醬相映成趣，多重質感配合得恰到好處。微辣風味的香烤大蝦佐以蒜椒蛋黃醬；迷你法式火腿芝士三文治小巧精緻卻滿載蜜糖火腿和格魯耶爾芝士的滋味；迷你北京烤鴨卷則將中菜融入西式小食之中。
Salon Lanson「香江醉月」黃昏雞尾酒
銅鑼灣禮頓道133號逸蘭銅鑼灣酒店1樓
下午5時30分至晚上7時30分
每位港幣350元，包括一杯當日供應的雞尾酒和一組佐酒小食 (六件)。
3477 6806