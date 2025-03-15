逸蘭銅鑼灣酒店 Salon Lanson「香江醉月」雞尾酒系列 21款雞尾酒以銅鑼灣、灣仔及大坑作主題

逸蘭銅鑼灣酒店Salon Lanson以香港的創意風貌與歷史底蘊，由首席調酒師Manuel Saavedra創作出「香江醉月」黃昏雞尾酒系列。每晚供應其中三款特色雞尾酒，七天一個循環合共21款。整個「香江醉月」黃昏雞尾酒系列以銅鑼灣、灣仔及大坑作為主題，更特別設計了七款精美的插畫明信片。這些明信片細緻描繪了逸蘭銅鑼灣酒店週邊繁華的街景，品味美酒之餘亦可深入了解社區的文化及歷史故事，還可親自在明信片上書寫寄語，由 Salon Lanson 代為寄出。

Leighton 133是這個系列的代表作。以逸蘭酒店的地址命名，伏特加、青瓜、柚子醋、柏樹及鹽融匯其中，併發出悠長而迷人的花果清香。

濃烈的 Fire Gun 是另一亮點所在。向香港自60年代至今一直迴響的午炮致敬，Manuel 以清酒、櫻桃力嬌酒、威士忌、甜威末酒和苦精，呈現出澎湃且層次豐富的口感。

Forgotten Island 對於水果風味的鍾情者來說，是一款不容錯過的佳作。這款雞尾酒以蘋果白蘭地、桃、檸檬、蘇打水以及蛋白調製而成，懷緬曾經位於銅鑼灣以北、後因填海工程而消失的燈籠洲。

Little Ginza這款雞尾酒讓人回想起 70 至 90 年代，銅鑼灣被稱為「小銀座」的時光。採用清酒、櫻花、日本梅酒、波本威士忌和鹽為材料，展現出略帶鹹味、與馬天尼相似的風格。