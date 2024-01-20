遊韓必買羽絨！5個韓國必買羽絨品牌推薦 記者實測價格比香港平一半？！

韓國的冬天特別寒冷，因此不少運動品牌都會推出羽絨，無論款式及顏色都較香港多，而且價格亦比較實惠，因此特別推薦在韓國旅遊的時候順道購買。以下就為大家推薦5個韓國必買的羽絨品牌，價格比香港便宜3至5成，絕對值得入手！

韓國羽絨｜半價購入－National Geographic National Geographic除了製作電視節目外，亦推出了自家的衣服品牌，主打羽絨、運動衣物等機能性衣服，款式簡約卻不失美感，而且保暖程度及實用程度高，近年在香港更開設了幾間分店，因此吸引不少人選購。不過香港分店的羽絨價格一般坐落在HKD$2000至3000左右，比韓國價格貴3至5成，建議可以趁着到韓國旅遊的時候順道購買，不但可以立刻趁着在寒冷的韓國中穿着，還可以以優惠價格預先囤貨，以便日後到寒冬地區旅遊時或香港變得嚴寒時穿着。

韓國羽絨｜韓國獨賣－New Balance 雖然香港亦有不少New Balance分店，但由於香港的冬天極少出現嚴寒的狀況，因此香港的New Balance基本上沒有推出羽絨產品。而韓國New Balance就以簡約輕便的款式及溫暖的鵝絨著稱，而且款式大多數都是長青款，價格亦一般在HKD$2000以內，只要保養得宜，多年着用都沒有問題，屬於不少韓國人家中都必備的羽絨之一，特別推薦趁着遊韓時以退稅優惠購買。

韓國羽絨｜價格親民－COVERNAT COVERNAT屬於韓國的自家品牌，大部份產品都以休閒舒適為主，而設計簡約的羽絨亦是他們品牌的王牌產品之一，原價約HKD$1200左右，加上退稅及各種店內優惠時，更有機會在HKD$1000內便可購入，價格實惠親民之外，保暖程度亦不俗，特別適合在日常着用。而除了尺寸較大的UNISEX尺寸外，最近更推出了小尺寸，讓身形較嬌小的人士都可以放心着用。

韓國羽絨｜獨特潮牌－thisisneverthat thisisneverthat同為韓國的自家品牌，雖然產品同樣休閒舒適，但定位偏向韓國的潮牌，因此深受韓國年輕人的青睞，不少人都會購買其印着品牌logo的T恤及衛衣以作穿搭。而近年thisisneverthat推出的羽絨亦變得年輕化，一改往年踏實的作風，改以大膽的配色設計羽絨，讓品牌的潮流特色更為突出。如果喜歡大膽的款式或不想與別人撞款，建議可以選擇thisisneverthat的羽絨，價格約為HKD$1300左右，特別值得購入。