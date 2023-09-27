運動安多酚｜lululemon全球幸福感報告：56%香港僱員認為工作影響身心幸福

lululemon 最近發表第三份年度《全球幸福感報告》，揭示不單在香港，而是全球幸福感狀況都停濟不前。相較品牌於2021年、正值疫情高峰期間發佈的第一份報告結果，全球幸福感依然未有顯著提升。香港地區的幸福感指數較去年平穩升至75分(2022年為66分)，報告顯示有超過66%受訪者表示最重視身心幸福，但每3個香港受訪者中，就有1個人認為自己的幸福感相比以往任何時期低，只有15%香港受訪者認為自己達至整體身心幸福。

《全球幸福感報告》要點

缺乏時間和空間運動是香港人身心幸福受阻的最主要因素：

．每3位受訪者中就有多於一位表示沒有時間審視自己的身心狀況。

．每5位受訪者中就有多於2位認同鄰近的公共運動場所關閉，令自己減少了運動機會。

Z 世代明白敝開心扉對於改善心理健康的重要性，但許多人卻不主動尋求協助：

．Z世代表面上善於表達情感，但實際上他們更傾向默默承受。超過三分之一Z世代受訪者表示談及身心幸福的話題時會感到不自在，因而不會主動尋求協助。

．對於Z世代而言，談論心理健康的忌諱和阻礙相較老一輩更甚。每3位Z世代受訪者中就有接近2位認為社會整體而言，應更公開地討論有關心理健康的話題。

男性的幸福感明顯比女性低：

．有近一半男性受訪者認為自己的幸福感正處於最低點，高出女性受訪者的 1.5 倍。

．男性追求身心幸福時感到格外困難，主要因爲男性面對更大社會刻板印象的壓力(52%)、更容易與社群產生隔閡(49%)，以及不善表達情感(63%)。

香港僱員因身心幸福狀況欠佳而受到影響：

．香港僱員平均每年會因身心幸福狀況欠佳而缺勤8天，而全球平均缺勤日數為5天。

．每5位香港僱員受訪者就有接近3位表示工作為身心幸福帶來負面影響，並認為需要同時兼顧工作和家庭為他們帶來壓力。

．68%僱員認為僱主應對他們的身心幸福負上責任，但超過一半僱員認為僱主未有落實足夠措施照顧僱員的身心幸福。