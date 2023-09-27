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生活
2023-09-27 15:53:34

運動安多酚｜lululemon全球幸福感報告：56%香港僱員認為工作影響身心幸福

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運動安多酚｜lululemon全球幸福感報告：56%香港僱員認為工作影響身心幸福

lululemon全球幸福感報告：56%香港僱員認為工作影響身心幸福

lululemon 最近發表第三份年度《全球幸福感報告》，揭示不單在香港，而是全球幸福感狀況都停濟不前。相較品牌於2021年、正值疫情高峰期間發佈的第一份報告結果，全球幸福感依然未有顯著提升。香港地區的幸福感指數較去年平穩升至75(2022年為66)，報告顯示有超過66%受訪者表示最重視身心幸福，但每3個香港受訪者中，就有1個人認為自己的幸福感相比以往任何時期低，只有15%香港受訪者認為自己達至整體身心幸福。

lululemon全球幸福感報告

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《全球幸福感報告》要點

缺乏時間和空間運動是香港人身心幸福受阻的最主要因素：

．每3位受訪者中就有多於一位表示沒有時間審視自己的身心狀況。

．每5位受訪者中就有多於2位認同鄰近的公共運動場所關閉，令自己減少了運動機會。 

Z世代明白敝開心扉對於改善心理健康的重要性，但許多人卻不主動尋求協助：

Z世代表面上善於表達情感，但實際上他們更傾向默默承受。超過三分之一Z世代受訪者表示談及身心幸福的話題時會感到不自在，因而不會主動尋求協助。

．對於Z世代而言，談論心理健康的忌諱和阻礙相較老一輩更甚。每3Z世代受訪者中就有接近2位認為社會整體而言，應更公開地討論有關心理健康的話題。

男性的幸福感明顯比女性低：

．有近一半男性受訪者認為自己的幸福感正處於最低點，高出女性受訪者的 1.5 倍。

．男性追求身心幸福時感到格外困難，主要因爲男性面對更大社會刻板印象的壓力(52%)、更容易與社群產生隔閡(49%)，以及不善表達情感(63%)

香港僱員因身心幸福狀況欠佳而受到影響：

．香港僱員平均每年會因身心幸福狀況欠佳而缺勤8天，而全球平均缺勤日數為5天。

．每5位香港僱員受訪者就有接近3位表示工作為身心幸福帶來負面影響，並認為需要同時兼顧工作和家庭為他們帶來壓力。

68%僱員認為僱主應對他們的身心幸福負上責任，但超過一半僱員認為僱主未有落實足夠措施照顧僱員的身心幸福。

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lululemon承諾促進身心幸福

藉着世界心理健康日 (1010)lululemon將於今年10月在亞太地區推出「Find Your Wellbeing」企劃，推出不同活動幫助大眾尋找身心幸福，同時消除心理健康的負面標籤，並協助應對追求身心幸福時遇到的挑戰。

相較其他受訪地區，南韓的整體幸福感狀況較差，lululemon將邀請來自亞太各個地區的專家、品牌大使及名人齊聚南韓首爾，並提供平台展開對話，啟發大家付諸實行，尤其是男性和Z世代，一同尋找追求身心幸福的動力。lululemon今年亦透過與超過100間健身室、跑會及社區課堂合作，幫助顧客達至身心幸福。截至20236月，品牌已於亞太地區向超過6,000人提供有助身心幸福的資源及配套。

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