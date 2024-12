繼續是Sanrio characters系列!東港城與 Sanrio 旗下超人氣角色粉紅小綿羊 My Sweet Piano,舉辦 My Sweet Piano「甜蜜冰之國」聖誕主題活動。場內打造成粉色冰雪天地,為大家精心打造了六大甜蜜打卡場景,並特設全港首個 My Sweet Piano 主題的環保溜冰場。My Sweet Piano 更會化身為可愛溜冰小天使,帶領大家在冰上翩翩起舞,享受環保與玩樂的完美結合!場內將會定時降下綿綿飄雪,如夢景般的雪花從天而降,伴隨著聖誕音樂,彷彿置身於童話世界!誠邀您攜同摯愛、家人及朋友前來,留下冬日佳節甜蜜足跡。