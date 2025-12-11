過江龍｜台灣茶飲店SOMA TEA & MOCKTAIL登陸尖沙咀 每杯$28起 香港限定黑松露精粹茶歐雷

台北茶飲名店進駐香港 頂級茶葉炮製

SOMA TEA & MOCKTAIL嚴選SOMA 嚴選來自台灣、斯里蘭卡、印度、肯亞的優質茶葉，以及當季水果，經過細緻手工工法與現代科技結合，以「職人製茶精神」為核心，每款茶飲風味極致平衡，相信茶飲迷一定會收貨！

今次香港旗艦店開業，特別推出香港限定黑松露精粹茶歐雷($56)，將黑松露香氣融入奶茶中，呈現細緻而奢華的風味層次，茶香、奶香與松露香交織，風味只此一家。而法國白蘭地茶歐雷($76)亦是招牌必試，以法國白蘭地VSOP配原味茶歐蕾，奶香交織果木酒氣，微醺奶茶口味香港少見！還有特別為抹茶控而設的京都抹茶精粹歐雷($60)，採用京都上等手刷茶道級抹茶，並以傳統茶筅現場手刷，茶韻濃厚、配搭牛奶口感滑順，不論賣相和味道都好出色！如果喜好軟糯口感，SOMA香港店更有限定手作果凍系列，分別有黑糖果凍以及椰子果凍兩款果凍口味，每日新鮮製作，嚴選天然材料，為茶飲更添層次享受！



SOMA TEA & MOCKTAIL

香港旗艦店地址：Shop 603, Level 6, K11 MUSEA（尖沙咀）

營業時間：11:30 – 20:30