道地全新「極茶系列」加入益生元及後生元L-137　　　　等於100億個植物乳酸桿菌 維護腸道健康一支搞掂

消化系統對人體至關重要，腸道環境與身體免疫力息息相關，想維護腸道健康？道地推出全新「極茶系列」，於單叢烏龍及煎茶中加入益生元及後生元L-137，採用日本熱封型技術，令更多有效活性成分物質可以更易到達腸道中發揮功效，經本港大學認證，一日一支有助維護腸道健康，提升免疫力。就連近年以健康飲食為題出書的陳倩揚（Skye）亦是道地極茶的忠實Fans！

「後生元」及「益生元」兩者間有什麼關係？

一般人可能聽過「益生元」和「益生菌」，但就對「後生元」感到陌生，到底後生元及益生元兩者之間有什麼關係？後生元（Postbiotic）是「益生菌」吸收「益生元」後產生而來的代謝物，亦可以說是益生菌在進食益生元後衍生出來的副產品。後生元可為宿主提供正向影響，在免疫系統中擔任非常重要的角色，協助調節人體免疫系統、清除腸道壞菌。