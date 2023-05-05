道地全新「極茶系列」加入益生元及後生元L-137　　　　等於100億個植物乳酸桿菌 維護腸道健康一支搞掂

消化系統對人體至關重要，腸道環境與身體免疫力息息相關，想維護腸道健康？道地推出全新「極茶系列」，於單叢烏龍及煎茶中加入益生元及後生元L-137，採用日本熱封型技術，令更多有效活性成分物質可以更易到達腸道中發揮功效，經本港大學認證，一日一支有助維護腸道健康，提升免疫力。就連近年以健康飲食為題出書的陳倩揚（Skye）亦是道地極茶的忠實Fans！
「後生元」及「益生元」兩者間有什麼關係？
一般人可能聽過「益生元」和「益生菌」，但就對「後生元」感到陌生，到底後生元及益生元兩者之間有什麼關係？後生元（Postbiotic）是「益生菌」吸收「益生元」後產生而來的代謝物，亦可以說是益生菌在進食益生元後衍生出來的副產品。後生元可為宿主提供正向影響，在免疫系統中擔任非常重要的角色，協助調節人體免疫系統、清除腸道壞菌。
採用熱封型技術處理 將有效成分更容易送達腸道
全新「道地極茶單叢烏龍茶」及「道地極茶煎茶」加入50毫克後生元 L-137，相當於100億個植物乳酸桿菌，滿足一日所需！經日本熱封型技術處理，高效封存菌內有效活性成分物質（LTA脂壁酸），將脂壁酸維持在最佳狀態。同時能抵禦熱胃酸及膽鹼的侵蝕，讓更多脂壁酸可以更容易到達腸道發揮其功效。
經本港大學認證^，全新「極茶系列」有助維護腸道健康，同時提升免疫力。兩種茶味，功效相同，無糖零負擔，邊品嘗茶香邊補充健康！中國名茶鳳凰單叢烏龍，清香甘醇，入口帶有淡淡花香；煎茶氣味清爽，入口甘醇，並帶有淡淡海苔味，回甘味道一試難忘。就連近年以健康飲食為題出書，轉型為「健康KOL」的陳倩揚（Skye）亦是道地極茶的忠實Fans！因為產品內的後生元會出現沉澱，所以記得飲用前要搖勻！每日一支，腸道Extra健康啲！
^根據本港大學提供研究報告（2023年3月20日）
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