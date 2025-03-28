道地全新「生。豆乳」$12/樽 精選有機黃豆炮製 高蛋白質＋高纖維＋低糖配方

道地植物蛋白系列推出新產品「道地 生。豆乳」，採用非基因改造的有機黃豆製成，以「兩高一低」為特點，主打高蛋白質、高纖維及低糖配方，營養價值豐富，豆味濃郁！道地更邀請人氣歌手鄧麗欣Stephy拍攝全新廣告並擔任「道地 生。豆乳」代言人，粉絲們記得留意吓！

全新「道地 生。豆乳」 豆味濃郁

道地新出的「道地 生。豆乳」以「兩高一低」為特點，主打高蛋白質、高纖維及低糖配方，更特別採用非基因改造的有機黃豆製成，富含植物蛋白，零膽固醇，適合乳糖不耐症人士及素食者飲用。今次「道地 生。豆乳」分別有兩種包裝及容量，滿足不同健康需要：500 毫升樽裝的蛋白質及纖維含量分別各有 15 克，相當於 2.5 隻雞蛋及 7-8 份生菜；而 250 毫升紙包裝的蛋白質及纖維含量則分別各有 7.5 克，已經等於 1.25 隻雞蛋及 3-4 份生菜，非常適合忙碌的都市人補充營養！