選購蚊怕水前必知3件事！某驅蚊產品獲歐美安全認可 比DEET更具驅蚊能力

夏日為大地帶來痕癢無比的蚊赧！要避免成為蚊蟲的獵物，蚊怕水固然是預防法寶，但各品牌的成分有別，揀錯蚊怕水隨時損害健康，尤其小朋友的皮膚可能更加敏感。以下盤點3大選購蚊怕水要點，讓大家選購合適又安心的出門法寶！

選擇適合年齡的產品及使用後清潔身體

蚊怕水通常標明適合使用的年齡範圍，確保產品適合小朋友的年齡段。當小朋友不再需要使用蚊怕水後，建議清潔已塗抹蚊怕水的位置，以去除殘留的化學物。

提防過敏反應

在使用新的蚊怕水之前，必須進行試用。將少量產品塗抹在手臂或腳踝等小區域，觀察有否任何不良反應。如果出現皮膚紅腫、發癢或其他不適症狀，應立即停止使用產品。同時，避免塗抹在傷口或損壞的皮膚上，以免引起刺激或進一步感染。

認知無害驅蚊成分

坊間蚊怕水分為化學成分與天然成分兩類，前者含常用的DEET（避蚊胺）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR3535，這些成分被廣泛認可安全且有效的驅蚊成分。對於兒童，通常建議使用DEET濃度在10%以下的產品。至於天然成分的蚊怕水含香茅油、檸檬桉油和雪松油等， 惟檸檬桉油和雪松油則被美國環保局列為「低風險除害劑」，即不等於絕對安全，有機會引起皮膚不適。