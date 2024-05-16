選購蚊怕水前必知3件事！某驅蚊產品獲歐美安全認可 比DEET更具驅蚊能力

夏日為大地帶來痕癢無比的蚊赧！要避免成為蚊蟲的獵物，蚊怕水固然是預防法寶，但各品牌的成分有別，揀錯蚊怕水隨時損害健康，尤其小朋友的皮膚可能更加敏感。以下盤點3大選購蚊怕水要點，讓大家選購合適又安心的出門法寶！
選擇適合年齡的產品及使用後清潔身體
蚊怕水通常標明適合使用的年齡範圍，確保產品適合小朋友的年齡段。當小朋友不再需要使用蚊怕水後，建議清潔已塗抹蚊怕水的位置，以去除殘留的化學物。
提防過敏反應
在使用新的蚊怕水之前，必須進行試用。將少量產品塗抹在手臂或腳踝等小區域，觀察有否任何不良反應。如果出現皮膚紅腫、發癢或其他不適症狀，應立即停止使用產品。同時，避免塗抹在傷口或損壞的皮膚上，以免引起刺激或進一步感染。
認知無害驅蚊成分
坊間蚊怕水分為化學成分與天然成分兩類，前者含常用的DEET（避蚊胺）、Picaridin（派卡瑞丁）或IR3535，這些成分被廣泛認可安全且有效的驅蚊成分。對於兒童，通常建議使用DEET濃度在10%以下的產品。至於天然成分的蚊怕水含香茅油、檸檬桉油和雪松油等， 惟檸檬桉油和雪松油則被美國環保局列為「低風險除害劑」，即不等於絕對安全，有機會引起皮膚不適。
港家長常用珮氏 驅蚊成分天然無害 獲歐美認可安全
值得一提的是，香港家長常用的珮氏驅蚊爽系列產品屬於天然成分的驅蚊產品，採用意大利專利成份—天然野紅茄提取物IBI-246 (Methyl-Nonyl Ketone)，已獲美國環境保護局及歐盟認可驅蚊安全成份。
珮氏驅蚊爽不含DEET和Picaridin，無不良副作用，對兒童幼嫩的肌膚溫和安全，適合任何年齡層使用。據實驗結果顯示，天然野紅茄成份IBI-246比較DEET及香茅油產品之驅蚊效果更為顯著；另外，經美國北卡羅來納州大學*研究報告顯示，野紅茄與生俱來含有一種天然成份IBI-246 (Methyl-Nonyl Ketone)，能夠干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，有效使多種蚊蟲遠離人體，包括：白紋伊蚊、埃及伊蚊、庫蚊、蠓、蝨、蟎、蠅、蜱^，達致理想的驅蚊蟲效果，可預防由蚊傳播的登革熱、寨卡病毒、日本腦炎等病症#。
比卡超立體造型掛套與全新包裝
另外，珮氏驅蚊爽最近與大人小朋友最愛的Pokémon推出聯乘產品，當中珮氏驅蚊爽噴霧30ml送比卡超立體造型掛套，方便掛在背包；而珮氏驅蚊爽噴霧100ml和珮氏驅蚊爽防蚊貼均換上比卡超與其他精靈夥伴的全新包裝，設計可愛。現於各大零售店有售。
^實驗證明天然野紅茄成份有效驅蚊、蠓、蝨、蟎、蠅、蜱(Source: HX Detection Technology)
#實驗證明天然野紅茄成份有效驅除登革熱、寨卡病毒或日本腦炎之主要病媒埃及伊蚊、白紋伊蚊、庫蚊(Source: Professional Laboratory and Research, North Carolina State University & HX Detection Technology)