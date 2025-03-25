不少港人都喜歡趁着假日北上消遣，但如果不幸在內地遺失回鄉證，其實可以申請一次性的臨時通行證返港，回到香港後再作補領手續。以下為大家整合了深圳關口即日申請臨時通行證的方法，只需做齊5個步驟便能快速回港！

一般而言，香港人往返內地都需要有身份證及回鄉證共兩種身份證明文件才可以過關，但如果不幸在內地遺失身份證及回鄉證，便需先向當地公安機關報失身份證明文件並索取報失證明，再向當地出入境管理處或香港中國旅行社深圳辦事處申請《出入境通行證》，之後連同出境紙在口岸大樓宣誓資料屬實後便可回港，所以遺失回鄉證時也不用太過慌張。

為了證明遺失回鄉證，第一步便要先到內地的派出所取報失紙。由於需要出示港人身份證明才可以獲得報失紙，建議前往內地前最好預先在電話儲存身份證及回鄉證的副本，以方便更快在公安前核實港人身份。

遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟3：辦理臨通(取籌等候+填寫表格+繳交費用）】

到達申請臨通的辦事處後，需領取籌號等候，然後等待叫號遞交填寫好的表格及費用，便可等候領取臨時通行證，過程需要數小時不等，一般上午申請，下午便可領取臨通；而下午申請，有機會需要翌日才可領取臨通。

所需文件：香港身份證、報失紙、填寫好的表格及2張兩吋半證件照（辦理中心提供攝影服務¥25/次）

申請費用：港幣$570