不少港人都喜歡趁着假日北上消遣，但如果不幸在內地遺失回鄉證，其實可以申請一次性的臨時通行證返港，回到香港後再作補領手續。以下為大家整合了深圳關口即日申請臨時通行證的方法，只需做齊5個步驟便能快速回港！
遺失回鄉證回港｜臨時出入境通行證(臨通)作用
一般而言，香港人往返內地都需要有身份證及回鄉證共兩種身份證明文件才可以過關，但如果不幸在內地遺失身份證及回鄉證，便需先向當地公安機關報失身份證明文件並索取報失證明，再向當地出入境管理處或香港中國旅行社深圳辦事處申請《出入境通行證》，之後連同出境紙在口岸大樓宣誓資料屬實後便可回港，所以遺失回鄉證時也不用太過慌張。
遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟1：取報失紙】
為了證明遺失回鄉證，第一步便要先到內地的派出所取報失紙。由於需要出示港人身份證明才可以獲得報失紙，建議前往內地前最好預先在電話儲存身份證及回鄉證的副本，以方便更快在公安前核實港人身份。
遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟2：前往辦理中心】
前往深圳市公安局出入境管理局或中旅社（4個指定口岸辦理中心：羅湖口岸、深圳灣口岸、福田口岸、皇崗口岸）辦理臨時出入境通行證（臨通）。
遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟3：辦理臨通(取籌等候+填寫表格+繳交費用）】
到達申請臨通的辦事處後，需領取籌號等候，然後等待叫號遞交填寫好的表格及費用，便可等候領取臨時通行證，過程需要數小時不等，一般上午申請，下午便可領取臨通；而下午申請，有機會需要翌日才可領取臨通。
所需文件：香港身份證、報失紙、填寫好的表格及2張兩吋半證件照（辦理中心提供攝影服務¥25/次）
申請費用：港幣$570
遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟4：填寫藍色出境紙】
獲取臨時通行證後，便可前往各口岸的聯檢大樓填妥藍色出境紙。
遺失回鄉證回港｜快速回港5步【步驟5：宣誓證明】
在關口向職員出示臨時通行證及藍色出境紙，然後宣誓證明資料屬實便可返回香港。
遺失回鄉證回港｜臨通申請地點整合
深圳設有五個辦理臨時通行證的辦理中心，所有地點都圍繞在各個出入境關口附近。
【1】深圳市公安局出入境管理局
地址︰深圳市羅湖區解放路4016號（地鐵大劇院站D出口）
【2】中旅社羅湖口岸營業點
【羅湖口岸入境營業點】
地址：羅湖口岸聯檢大樓一樓入境大廳A內-18號
辦公時間：08:30-16:00
【羅湖口岸出境營業點】
地址：羅湖口岸聯檢大樓二樓出境大廳B（內）-10號
辦公時間：09:00-18:00
【3】中旅社皇崗口岸營業點
地址：皇崗口岸旅檢入境大廳前側
辦公時間：08:30-16:00
【4】中旅社福田口岸營業點
【福田口岸入境營業點】
地址：福田口岸聯檢大樓二樓入境大廳左側
辦公時間：08:30-16:00
【福田口岸出境營業點】
地址：福田口岸聯檢大樓三樓出境大廳東側
辦公時間：09:00-18:00
【5】中旅社深圳灣口岸營業點
地址：深圳灣口岸聯檢大樓入境大廳西南側
辦公時間：08:30-16:00
*以上資料僅供參考，詳情請致電中旅社(852)2998 7888或向內地入境口岸職員查詢。