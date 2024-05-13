郵輪假期｜Caribou Travel x 鄰住買 皇家加勒比海洋光譜號 豪華郵輪之旅7折 日本、越南航線都有優惠！

旅遊科技平台Caribou Travel與「鄰住買」推出皇家加勒比海洋光譜號低至 7 折預訂優惠，以超值價錢就可體驗前往日本及越南的豪華郵輪之旅，包括5晚日本沖繩及石垣郵輪之旅、9 晚日本九州郵輪之旅，以及 4 晚越南峴港、真美郵輪之旅等，另外額外再送高達 USD$100 獎賞，只限 4 天，有興趣的話切勿錯過！
「鄰住買」手機應用程式限定優惠
5晚日本沖繩及石垣郵輪之旅、9 晚日本九州郵輪之旅，以及 4 晚越南峴港、真美郵輪之旅，分別將於 2024 年 12 月及 2025 年 1 月啟航，由即日起至5月19日各位只需先在「鄰住買」以低至 7 折選購心水航線及艙房類型，憑電子換領券即可與 Caribou Travel 確認及領取服務。由 5 月 16 至 19 日於「鄰住買」購買皇家加勒比國際遊輪指定航次及艙房，每房最高可享 USD$100 船上消費額*，名額有限，先到先得。
*優惠詳細：
- 報名指定航次之內艙房、海景房或露台房級別，每房可享美元 50 船上消費額。(名額有限，先到先得）
- 報名指定航次之套房或以上級別，每房可享美元 100 船上消費額。(名額有限，先到先得)
海洋光譜號 12 月正式啟航！
皇家加勒比國際遊輪的海洋光譜號將於今年 12 月重臨香港，並以香港啟德郵輪碼頭為母港，航程有 4-5 晚短途，亦有長達 9 晚的航程，由香港出發去日本沖繩、石垣島、九州、越南(真美)等，最適合家庭旅客、三五知己好友等計劃行程。是次推廣，更設有橫跨聖誕節、跨年倒數慶祝的航線，預訂 12 月 20 日 9 晚日本九州航線，只需請 4 日假，即可在郵輪上橫跨聖誕；預訂 12 月 29 日航線 5 晚日本沖繩航線，只需請 3 日假，即可在郵輪上慶祝跨年。