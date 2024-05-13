郵輪假期｜Caribou Travel x 鄰住買 皇家加勒比海洋光譜號 豪華郵輪之旅7折 日本、越南航線都有優惠！

旅遊科技平台Caribou Travel與「鄰住買」推出皇家加勒比海洋光譜號低至 7 折預訂優惠，以超值價錢就可體驗前往日本及越南的豪華郵輪之旅，包括5晚日本沖繩及石垣郵輪之旅、9 晚日本九州郵輪之旅，以及 4 晚越南峴港、真美郵輪之旅等，另外額外再送高達 USD$100 獎賞，只限 4 天，有興趣的話切勿錯過！

「鄰住買」手機應用程式限定優惠

5晚日本沖繩及石垣郵輪之旅、9 晚日本九州郵輪之旅，以及 4 晚越南峴港、真美郵輪之旅，分別將於 2024 年 12 月及 2025 年 1 月啟航，由即日起至5月19日各位只需先在「鄰住買」以低至 7 折選購心水航線及艙房類型，憑電子換領券即可與 Caribou Travel 確認及領取服務。由 5 月 16 至 19 日於「鄰住買」購買皇家加勒比國際遊輪指定航次及艙房，每房最高可享 USD$100 船上消費額*，名額有限，先到先得。

*優惠詳細：

- 報名指定航次之內艙房、海景房或露台房級別，每房可享美元 50 船上消費額。(名額有限，先到先得）

- 報名指定航次之套房或以上級別，每房可享美元 100 船上消費額。(名額有限，先到先得)