都會海逸酒店西餐廳自助餐買二送二 人均$480起歎潮州打冷 滷水鵝/滷水鴨肝/麻辣東風螺

潮州菜講究新鮮食材和原汁原味，不少港人鐘情潮州菜。紅磡都會海逸酒店西餐廳於新一年推出全新自助餐主題「架己冷。食返餐」，餐廳佈置營造懷舊潮式大排檔氣氛，仿佛置身於潮州街頭夜市，為各位饕客送上驚喜美食體驗。現都會海逸酒店西餐廳自助餐更推出買二送二優惠，人均$480起即嘆盡各種經典潮州菜，包括滷水鵝、韭菜豬紅、鹹菜豬肚、麻辣東風螺等，今日(27日)中午12時開搶。即睇內文。

品味潮州自助晚餐推介美食

潮汕滷水鵝、滷水墨魚、滷水鴨肝等，以秘製滷水煮製，肉質嫩滑、滷汁濃郁。同時亦準備一系列港式風味菜，包括韭菜豬紅、鹹菜豬肚、麻辣東風螺等。甜品方面，有酥脆的薩其馬拔絲塔，將傳統薩其馬和拔絲技術結合，外層酥脆與內部鬆軟，帶來獨特味覺體驗。以及絲滑的鐵觀音朱古力慕絲蛋糕，濃郁的鐵觀音茶香和柔滑的朱古力慕絲，每一口都充滿甜蜜驚喜。

其他精選：香煎鴨肝、燒羊架、燒原條有骨肉眼、雪花蟹腳、波士頓龍蝦、時令燉湯、凍熟蝦、藍青口、熟龍蝦鉗、翡翠螺、雜錦芝士拼盤、雜錦天婦羅、即煮粥檔配自選配料

刺身: 三文魚， 北海道帶子，赤貝肉，阿根廷赤蝦，吞拿魚，劍魚腩

現場表演 – 火舞冬日烈焰蛋糕

甜品：Movenpick 雪糕 (8款口味) 、芒果拿破崙、榴槤脆酥、楊枝甘露、桑寄生桂圓蓮子茶、新鮮生果、即煮鬆餅配自選配料、即煮班戟配自選配料、朱古力噴泉伴綿花糖

任飲汽水(8款口味)

惠顧自助晚餐之賓客均可獲贈鮑魚花膠蠔皇煲乙份

買二送二 ｜ 品味潮州自助晚餐連無限暢飲（ 18:30 – 22:00 ）

KKday 優惠: 星期一至四HK$2,112/4 位，平均HK$528/位（原價 HK$3,336/4位）

星期五至六 HK$2,232/4 位，平均HK$558/位（原價 HK$3,556/4位）

星期日 HK$2,192/4 位，平均HK$548/位（原價 HK$3,336/4位）

（已包括原價加一服務費）

用餐日期：2025年2月1至16日

立即開搶：請按此