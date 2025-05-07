酒店下午茶｜九龍香格里拉聯乘La Via del Tè 全新「Dolce Far Niente 」意悅時光下午茶$328起食12款美點

由即日起至6月30日，九龍香格里拉大堂酒廊推出全新「Dolce Far Niente 」意悅時光下午茶。今次下午茶由行政總廚邱杰颷師傅主理，廚師團隊巧妙地以 La Via del Tè 「Signore delle Camelie」系列中的四款精選茗茶入饌，充滿意式風情。 在一眾鹹甜美點中必試「紅皇帝蟹沙律配薑味荔枝啫喱」，以紅皇帝蟹肉搭配清新的薑味荔枝啫喱，茶香啫哩以「Emma」茶葉製成，使蟹肉更鮮甜！另外「白桃鵝肝慕斯配千層酥」則結合甜美的白桃和香氣濃郁的鵝肝，鵝肝慕斯悉心加入「Marguerite」茶葉製成，味道層次豐富。另外還有「煙燻水牛芝士配茶漬番茄、夏松露及烤杏」、「黃鰭吞拿魚配橄欖及藏紅花蒜香醬」」、「檸檬蛋白霜脆餅」、「意大利乳酪米香開心果蛋糕」等，每一款都精緻細膩。

食客還可選擇搭配 La Via del Tè 「Signore delle Camelie」系列中的四款精選茗茶，包括融合來自日本和中國的綠茶與茉莉花的 Marguerite (維奧萊塔) ，散發出士多啤梨、白桃和青檸的香氣；Violetta (維奧萊塔) 以歌劇《茶花女》的女主角命名，溫和的黑茶蘊藏覆盆子、櫻桃與杏仁的馥郁芬芳，層層包裹如愛意繾綣；Kate (凱特) 結合來自中國和日本的綠茶，散發著花香和草莓的甜美香氣；或選擇混合來自印度和中國的黑茶 Emma (艾瑪) ，散發著荔枝、檸檬和薑的香氣。每款均散發著自然的果香和花香，令整個下午茶體驗昇華！