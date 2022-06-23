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2022-06-23 12:30:00

酒店下午茶｜喜來登酒店X ALBION 推「健膚之約下午茶」 $676/2位 送美肌套裝+手部護理服務

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酒店下午茶｜喜來登酒店X ALBION 推「健膚之約下午茶」 $676/2位 送美肌套裝+手部護理服務

酒店下午茶｜喜來登酒店X ALBION 推「健膚之約下午茶」 $676/2位 送美肌套裝+手部護理服務

今個夏日，香港喜來登酒店與日本美容護膚品牌ALBION聯乘，推出「健膚之約下午茶」，以品牌皇牌健康化妝水為靈感，製作共11款鹹甜點。惠顧下午茶更可獲贈美肌套裝及手部護理服務。

「健膚之約下午茶」共有11款鹹甜美點，靈感源自ALBION革新升級的皇牌健康化妝水N，由多款日本食材巧製，如柚子、和栗、蜜柑等。甜品包括和栗朱古力泡芙、柚子芝士蛋糕，鹹點有玉子燒三文治、鴨肝焦糖燉蛋。另有其他精緻鹹甜點包括吉列廣島炸蠔、核桃芝士多士、蜜瓜豆腐奶凍、宇治抹茶馬卡龍及自製鬆餅(鬆餅可免費添加2)。下午茶飲品可配特調的薏仁蜂蜜紅棗茶、免費升級至巴黎之花(Perrier-Jouët)香檳或自選茶茗或咖啡一杯。

喜來登酒店X ALBION「健膚之約下午茶」

喜來登酒店X ALBION「健膚之約下午茶」

凡惠顧「健膚之約下午茶」2位，將獲贈禮品換領咭乙張。大家可憑咭親臨ALBION美容護膚專櫃免費換領「健康化妝水透亮美肌套裝」一份及與好友一同體驗「日式尊貴手部護理服務」一次 (總值: 港幣$1,050)。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

禮品套裝包括：

 清新煥白平衡滲透乳 II (保濕型)30ml）兩支

• 健康化妝水N27ml）兩支

 健康水面膜N14ml）兩片

 特級綿柔化妝棉（10片裝）兩包

 日式尊貴手部護理服務乙次（需預約），完成服務後更可獲贈「乳液先行」護膚4步曲及健康水面膜N 14ml體驗套裝一份

和栗朱古力泡芙 玉子燒三文治 鴨肝焦糖燉蛋 迷你蜜柑牛乳卷 柚子芝士蛋糕 吉列豚肉三文治

香港喜來登酒店「健膚之約下午茶」

推廣期：202278日至831 (星期三至日)
供應時間：下午2時半至6
地點：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18 視佳廊Sky Lounge
價錢：港幣$676 (2位用) / 港幣$338 (1位用) *另設加一服務費
電話：2369 1111

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