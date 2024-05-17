酒店下午茶｜柏寧酒店Scented Niche x Ebb & Flow下午茶$268/位 送Scented Niche淡香精＋$150優惠券！

柏寧酒店最近與小眾香氛品牌銷售平台 Scented Niche 合作，推出「Scented Niche x Ebb & Flow 下午茶」，價錢分為$268一位或$468兩位，食客在品嚐精緻鹹甜美點的同時，更可獲贈「Scented Niche Discovery 套裝」和合共價值$150的現金卷！

柏寧酒店Scented Niche x Ebb & Flow下午茶

今次柏寧酒店新推出的Scented Niche x Ebb & Flow下午茶很有心思，秉承Scented Niche「至臻完美的事物需要時間及技藝雕琢打磨」的信念，每個元素都經過精心製作，將香水藝術與美食融合，加入卡布里檸檬、苦橙、法國玫瑰、粉紅漿果、香草等獨特香調。鹹點分別有蟹肉沙律牛角包、鴨肉醬配鵝肝慕絲三明治，以及純素青瓜三明治。甜點則包括馬達加斯加雲呢嗱忌廉泡芙、芒果熱情果蛋糕、紅桑莓朱古力杯、新鮮士多啤梨粉紅莓果撻、玫瑰英式鬆餅配果醬及忌廉。食客可自選酒店自家製花茶、咖啡或各類精選飲品。每位享用「Scented Niche x Ebb & Flow 下午茶」的賓客將獲贈「Scented NicheDiscovery 套裝」，內含來自Trudon Tuileries Cameo 、5 毫升Carthusia Via Camerelle卡梅熱勒大街 淡香精，裝於可重複使用的Scented Niche霧化器中、價值港幣50 元Scented Niche 優惠券、Fashion Walk 的Scented Niche 精品店專屬感官之旅及一張港幣$100恆隆網上購物優惠券。



《Scented Niche x Ebb & Flow 下午茶》

日期：2024年4月27日至6月30日（逢星期六、星期日及公眾假期）

價格：$268一位 | $468兩位 （另收加一服務費）

地點：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店Ebb & Flow 大堂酒廊

訂座電話：2839 3389

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