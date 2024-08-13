酒店下午茶｜港島香格里拉全新「映月下午茶」9款月餅造型美點中西合壁

港島香格里拉「映月下午茶」

「映月下午茶」由港島香格里拉行政主廚敖旭維（Uwe Opocensky, Executive Chef）及資深行政副總廚江志明師傅攜手合作，配合中秋節將至，特別推出以精緻月餅造型為主題的「映月下午茶」。精選甜點包括層次豐富的雲呢拿忌廉配夏季莓果蜜餞焦糖脆餅、入口清新的檸檬慕絲配柚子忌廉果仁糖海綿蛋糕、廣受歡迎的濃郁開心果朱古力配紅桑子蜜餞泡沫蛋糕，以及香甜細膩的雲呢拿慕絲配山核桃果仁糖鹽焦糖蛋糕。而鹹點方面則包括紅菜頭配羊芝士意式雲吞、入口香軟的鵝肝醬配大黃及羅勒三文治、煙三文魚配牛油果及檸檬三文治、口感細緻綿密的松露蛋三明治、英式鬆餅配忌廉及果醬，另配精選香格里拉茗茶或咖啡。「映月下午茶」每2位港幣 888 元，另收加一服務費，現場更有弦樂演奏，相當愜意。



映月下午茶

日期：由即日起至 9 月 18 日

時間：逢星期一至五下午 3 時至 5 時，星期六至日及公眾假期下午 2 時至 5 時半供應

地址：中區法院道太古廣場 6 樓

訂座電話：2877 3838