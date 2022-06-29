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2022-06-29 22:15:54

酒店下午茶｜香港文華東方酒店 x XOVĒ推獨家限定下午茶 $776/2位 送美白體驗套裝

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香港文華東方酒店推出「XOVĒ白松露夏日下午茶」，讓客人體驗珍罕白松露美白抗氧的力量。

香港文華東方酒店推出「XOVĒ白松露夏日下午茶」，讓客人體驗珍罕白松露美白抗氧的力量。

香港文華東方酒店尊貴護膚品牌XOVĒ合作，71日至31日期間推出獨家限定下午茶，為一眾熱愛美食和護膚的賓客帶來奢華品味享受。是次合作為慶祝品牌於今夏推出全新Snow White Truffle 美白修護系列而設，於推廣期間享用「XOVĒ白松露夏日下午茶」的賓客可獲贈體驗套裝，率先感受白松露的極致護膚享受。

 

高效美白限定下午茶

XOVĒ Snow White Truffle 美白修護系列匯萃世界各地珍貴高效美白成分，由源頭抑制黑色素活性，預防及減淡色斑。此系列以品牌專利「W-TruComplex®白松露活肌修復精萃」為核心，可高效抗氧，使肌膚亮白同時如初雪般細緻透亮，煥發光彩。

 

為是次聯乘推廣，酒店屢獲殊榮的糕點團隊特意設計了以此美白系列為靈感的獨家限定下午茶，匠心巧製出各式精緻的下午茶美點。一系列令人垂涎的甜點包括仿照系列中瓶裝煥白淨斑精華而製成的雲呢拿慕絲配白朱古力，以及1963文華芝士餅、菠蘿芒果蛋糕配香草脆餅及焦糖朱古力咖啡蛋糕等誘人的甜點下午茶亦提供自家製鹹點，賓客可細味法式松露芝士火腿三文治及各式味美三文治，再以新鮮焗製的鬆餅，伴以酒店馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉，為愜意的下午茶時光畫上完美的句號。

客人能於香港文華東方酒店的快船廊品嚐夏日下午茶。

客人能於香港文華東方酒店的快船廊品嚐夏日下午茶。

可免費換領XOVĒ美白體驗套裝

推廣期間每位享用XOVĒ白松露夏日下午茶的賓客將可獲贈禮券乙張，以於品牌商店免費換領價值港幣800元的XOVĒ美白體驗套裝乙份，當中包括柔膚提亮卸妝霜（15毫升）、煥白淨斑精華（8毫升）、白松露賦活肌源修護液 10毫升）、光透鑽肌面膜 、化妝袋以及價值港幣100元的XOVĒ 購物現金券乙張。

 

XOVĒ白松露夏日下午茶」將於酒店閣樓的快船廊Café Causette供應，定價為港幣776*兩位享用快船廊的下午茶供應時間為星期一至星期五下午230分至530分；星期六及公眾假期設有兩個時段，分別為下午2時至345分及下午4時至530分；星期日的供應時間為下午330分至530分。Café Causette的下午茶供應時間為每日下午3時至6時。*以上價目另收加一服務費。

 

查詢：[email protected]

 

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