酒店下午茶｜香港文華東方酒店 x XOVĒ推獨家限定下午茶 $776/2位 送美白體驗套裝

香港文華東方酒店與尊貴護膚品牌XOVĒ合作，於7月1日至31日期間推出獨家限定下午茶，為一眾熱愛美食和護膚的賓客帶來奢華品味享受。是次合作為慶祝品牌於今夏推出全新Snow White Truffle 美白修護系列而設，於推廣期間享用「XOVĒ白松露夏日下午茶」的賓客可獲贈體驗套裝，率先感受白松露的極致護膚享受。

高效 美白限定下午茶

XOVĒ Snow White Truffle 美白修護系列匯萃世界各地珍貴高效美白成分，由源頭抑制黑色素活性，預防及減淡色斑。此系列以品牌專利「W-TruComplex®白松露活肌修復精萃」為核心，可高效抗氧，使肌膚亮白同時如初雪般細緻透亮，煥發光彩。

為是次聯乘推廣，酒店屢獲殊榮的糕點團隊特意設計了以此美白系列為靈感的獨家限定下午茶，匠心巧製出各式精緻的下午茶美點。一系列令人垂涎的甜點包括仿照系列中瓶裝煥白淨斑精華而製成的雲呢拿慕絲配白朱古力，以及1963文華芝士餅、菠蘿芒果蛋糕配香草脆餅及焦糖朱古力咖啡蛋糕等誘人的甜點。下午茶亦提供自家製鹹點，賓客可細味法式松露芝士火腿三文治及各式味美的三文治，再以新鮮焗製的鬆餅，伴以酒店馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉，為愜意的下午茶時光畫上完美的句號。