酒店下午茶｜香港港麗酒店 X SABON 人均$344食「味遊感官花園」下午茶 送品牌禮品＋$100禮券

香港港麗酒店 X SABON 全新下午茶

今次合作推出的下午茶設計充滿巧思，除了以木盤及圓碟盛載食物，更在底部舖上人造草皮，加上俏麗的花及蝴蝶作裝飾，不論鹹甜美點都色彩絢爛，打卡一流。甜點方面共有四款，伯爵茶朱古力慕絲餅，以高級伯爵茶茶葉浸泡製成滑順的慕絲，清香的伯爵茶與香濃的朱古力完美結合，散發淡雅的芳香與回甘；翠綠色的長形玫瑰黑加侖子蛋糕柔軟輕盈，花香果香四溢；亮橙色如棋子般的西柚慕絲餅酸甜有致，口味清新；柑橘色圓球形的茉莉佛手柑朱古力慕絲入口甘香，糅合了佛手柑的細膩風味及朱古力的濃郁堅果味，同時演繹出 SABON「艷陽綠茵」系列的佛手柑精萃。而鹹點方面亦不馬虎，用料配搭矜貴，包括蘆筍夏洛特黑松露黑麥吐司、煙三文魚配魚子醬及檸檬醬、龍蝦他他、蟹肉卷等，同樣值得一試。

每位惠顧下午茶的客人可免費獲贈 SABON 玫瑰茶沐浴油 (50ml)及翠綠微風絲滑身體乳 (50ml) 或薑橙沐浴油(50ml) 及艷陽綠茵絲滑身體乳 (50ml) ，以及 SABON 港幣$100 購物禮券。禮品隨機送出，送完即止，有興趣的話不妨訂座試下啦！