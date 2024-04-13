酒店下午茶｜香港港麗酒店 X SABON 人均$344食「味遊感官花園」下午茶 送品牌禮品＋$100禮券

香港港麗酒店樂聚廊與美容及家居香薰品牌 SABON合作，在 4 月 15 日至 5 月 31 日期間推出「味遊感官花園」下午茶，酒店廚藝團隊以 SABON最新推出的感官花園—翠綠微風及艷陽綠茵系列的香氛調子為靈感，將玫瑰、佛手柑等成份融入在下午茶中，擺盤更設計成充滿初夏氣氛的翠綠花園，賣相精緻食物也很吸引！
香港港麗酒店 X SABON 全新下午茶
今次合作推出的下午茶設計充滿巧思，除了以木盤及圓碟盛載食物，更在底部舖上人造草皮，加上俏麗的花及蝴蝶作裝飾，不論鹹甜美點都色彩絢爛，打卡一流。甜點方面共有四款，伯爵茶朱古力慕絲餅，以高級伯爵茶茶葉浸泡製成滑順的慕絲，清香的伯爵茶與香濃的朱古力完美結合，散發淡雅的芳香與回甘；翠綠色的長形玫瑰黑加侖子蛋糕柔軟輕盈，花香果香四溢；亮橙色如棋子般的西柚慕絲餅酸甜有致，口味清新；柑橘色圓球形的茉莉佛手柑朱古力慕絲入口甘香，糅合了佛手柑的細膩風味及朱古力的濃郁堅果味，同時演繹出 SABON「艷陽綠茵」系列的佛手柑精萃。而鹹點方面亦不馬虎，用料配搭矜貴，包括蘆筍夏洛特黑松露黑麥吐司、煙三文魚配魚子醬及檸檬醬、龍蝦他他、蟹肉卷等，同樣值得一試。
每位惠顧下午茶的客人可免費獲贈 SABON 玫瑰茶沐浴油 (50ml)及翠綠微風絲滑身體乳 (50ml) 或薑橙沐浴油(50ml) 及艷陽綠茵絲滑身體乳 (50ml) ，以及 SABON 港幣$100 購物禮券。禮品隨機送出，送完即止，有興趣的話不妨訂座試下啦！
樂聚廊「味遊感官花園」下午茶詳情
推廣日期: 2024 年 4 月 15 日至 5 月 31 日
價錢：
星期一至五：
下午 3 時至 5 時 30 分 港幣$688 (兩位用)，港幣$358 (一位用)
星期六、日及公眾假期：
下午 3 時至 5 時 30 分 港幣$698 (兩位用)，港幣$368 (一位用)