酒店下午茶｜香港美利酒店聯乘KATE SPADE推盛夏下午茶 最平人均$168 送限量版啤牌+ kate spade八折優惠券

kate spade Caban夏季系列源於海灘或泳池附近的小屋，手袋、服裝至首飾等以熱帶水果及植物的鮮艷色調取材，位於酒店頂層的 Popinjays調酒師，亦根據主題，調配出四款特色雞尾酒，配以滋味小食，讓都市人緩解急促的腳步。在別具品味的環境中呷一口雞尾酒，享受如度假般的悠閒心情，期待繽紛盛夏。

炎炎盛夏將至，香港美利酒店與美國紐約時尚品牌 kate spade new york首度聯手，於天台餐廳及酒吧 Popinjays推出盛夏下午茶，一共有4款間限定的特調雞尾酒及小食，更送限量版啤牌及 kate spade八折優惠券！

Cabana雞尾酒啟發自經典雞尾酒–Pina Colada，以氈酒混合菠蘿汁及椰子汁等調配而成，滲透出淡淡的斑蘭葉香氣。搭配綴以椰絲的甘蔗蝦，香脆鮮甜的蝦肉伴風味十足的是拉差蛋黃醬，與雞尾酒十分匹配。

Dreaming Spade雞尾酒以菠蘿冧酒作基調，結合西柚、橙子及檸檬的柑橘芳香。配搭烤得恰到好處的燒雞肉串，塗上菠蘿醬汁，佐以惹味的沙爹醬，令味道更豐富。