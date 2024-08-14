酒店下午茶｜香港麗晶酒店$488起食「綠野仙蹤」主題下午茶 精美蛋糕甜點向角色致敬

香港麗晶酒店《綠野仙蹤》下午茶

香港麗晶酒店大堂酒廊《綠野仙蹤》下午茶將於 8 月 12 日至 10 月 13 日期間供應，餐廳坐擁維港美景，愜意舒適。下午茶鹹甜美點兼備，尤其是向桃樂絲、鐵皮人及膽小獅三位角色致敬的精美蛋糕，外型和味道配搭都極具巧思。「Lemon（檸檬）」美點上的糖漬檸檬由本地檸檬及新鮮薄荷製成，包裹在白朱古力和柚子忌廉之中，令人聯想起身穿藍色格仔連身裙的桃樂絲踏上黃磚路的歷險故事。而「Honey（蜜糖）」海綿蛋糕則採用本地得獎蜜糖及柑橘醬製成，以膽小獅為造型設計，賣相可愛。當然不少得代表鐵皮人的是「 Cacao（朱古力）」，材料包括可可海綿蛋糕、法國 Valrhona 66% Caraïbe 黑朱古力及焦糖可可脆片，表面的心型糖粒裝飾更代表鐵皮人的愛心。

鹹點方面，除大堂酒廊主廚 Rajiv Chowdhoory 精心炮製一系列手指三文治，包括藍蟹配柚子、玉子配魚子醬、煙三文魚配忌廉芝士及雞肉卷配松露蛋黃醬，富口感層次，味道亦不輸甜點，同樣值得品嚐。