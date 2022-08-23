酒店下午茶｜8、9月下午茶合集 時令水果主題/送名牌護膚品

踏入夏天尾聲，各大酒店繼續推出不同下午茶優惠。以下為大家總結8、9月酒店下午茶合集，包括時令水果主題，更有酒店與護膚品牌合作，惠顧下午茶即送名牌護膚品！

酒店下午茶｜香港數碼港艾美酒店 x ACCA KAPPA：「香逸庭園下午茶」 香港數碼港艾美酒店全天侯餐廳Southside Bistro聯乘意大利百年經典品牌ACCA KAPPA，攜手呈獻「香逸庭園下午茶」。分別製作4款鹹點及6款甜點，包括「布里芝士杏仁千層酥配藍莓薰衣草果醬」、「杜松子酒醃漬自家煙燻三文魚配牛油果及意式烤麵包」及「菠菜辣肉腸迷你撻」，口感豐富令人齒頰留香；「慢煮帶子配巴馬火腿、哈蜜瓜、檸檬柑橘皮」酸甜開胃。 甜點造型精緻，適合喜愛打卡的你！當中包括以天然食材入饌巧製的「蘋果慕絲蛋糕」、「檸檬蛋白糖霜金寶撻」及「蜂蜜柚子杯子蛋糕」；人氣甜點「綠茶慕絲脆餅蛋糕」及「歌劇院蛋糕」；當然亦少不了下午茶必備鬆軟美味的「葡萄乾鬆餅配奶油及自家製雜莓果醬」。 下午茶同時包括兩杯意大利名牌illy咖啡或茶，另可以港幣$100將套餐飲品升級至接骨木花雞尾酒兩杯。餐廳亦提供外賣自取下午茶套餐，讓客人於任何地方亦能品嚐精緻下午茶美點。 凡惠顧兩位用下午茶套餐，每位客人可分別免費獲贈ACCA KAPPA香氛護理禮品套裝一份，包括：白苔身體潤膚露、白苔沐浴啫喱、白苔淡香精體驗裝、臘梅淡香精體驗裝、ACCA KAPPA專門店$100購物禮劵。禮品數量有限先到先得，送完即止。 日期: 2022年9月1日至10月16日

時間: 每天下午3時至5時

價錢: 港幣568元 (兩位用)

酒店下午茶｜唯港薈 X 法國嬌蘭：「金蜂悅蜜下午茶」 由2022年8月29日至10月31日，GREEN與殿堂級品牌法國嬌蘭合作，推出以蜂蜜為主題的期間限定「金蜂悅蜜下午茶」。團隊以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜作靈感，將不同的元素融入於鹹甜點美點中。 一共有10款鹹甜點：5款鹹點包括鮮甜無比的蟹肉魚子脆餅、花花造型的意大利水牛芝士配西瓜及青瓜串、口感層次豐富的慢煮黑毛豬腩肉酥皮盒配鵪鶉蛋以及廚師推介香煎北海道帶子伴黑松露三文魚子炒蛋。行政總廚Danny更將蜜糖珍珠加入經典的意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜及蜜糖珍珠，中和火腿的鹹味，讓人一試難忘。 而5款甜食分別為：外脆內軟的金蜂悅蜜馬卡龍配搭蜜糖夾心，口感層次豐富；另有花朵芒果拿破崙，及以朱古力花瓣及金箔點綴的玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻；蜂蜜乳酪芒果奶凍模仿法國嬌蘭花草水語系列香水樽；蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕更以可愛的蜜蜂造型呈現，打卡一流！不容錯過無限量自家製蜂蜜乳酪軟雪糕，配上酸甜的乳酪脆脆，絕對能滿足味覺及視覺的雙重享受。當然少不了下午茶必備的招牌英式鬆餅配奶油忌廉，配上自家製紅桑莓荔枝玫瑰果醬及藍莓檸檬馬鞭草果醬，配TWG優質茗茶或illy即磨咖啡一杯最適合不過，TWG茗茶更有12款可供選擇。 凡惠顧「金蜂悅蜜下午茶」的賓客均可獲贈價值港幣$720的法國嬌蘭殿級蜂皇系列禮遇一份及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券一張。除此之外，在推廣期內於法國嬌蘭官網購買任何殿級蜂皇產品並輸入優惠碼「ICON」，可享尊屬禮遇。 日期: 2022年8月29日至10月31日 時間: 下午2時45分至4時45分 (星期一至五) 星期六、日及公眾假期 首輪: 下午2時45分至4時45分

次輪: 下午4時45分至6時45分 地點: 大堂GREEN 價錢: 星期一至五: 每位港幣$418*; 每兩位港幣$728*

星期六、日及公眾假期: 每位港幣$448*; 每兩位港幣$758* *價目另設加一服務費

酒店下午茶｜香港美利酒店：「紳士下午茶」 香港美利酒店Murray Lane為傳統下午茶添上新意，以豐盛可口的即製脆批、餡餅及甜點，配以香濃熱茶及啤酒，為週末帶來煥然一新的下午茶體驗。 「紳士下午茶」僅限星期六及日供應，廚師特意將精緻小巧的茶點換成份量十足的即製美食。包括外層酥脆的「蘇格蘭夾心蛋」，包裹著美味的肉餡；配以烤牛肉及辣根忌廉的「約克郡布甸」；「煙熏三文魚慕斯」以玻璃杯盛載，表面綴以三文魚子；「牛小排脆批」的外層是香酥誘人的批皮，最適合配搭一壺香氣四溢的熱茶。下午茶中不可或缺的「英式鬆餅」同樣令人驚喜，以山毛櫸木煙熏而成的車打芝士為香甜綿密的鬆餅添上濃厚滋味，配以無花果醬同吃，絕對令人回味。 除此以外，大家亦可品嚐到多款頂級芝士，包括史地頓芝士、煙熏伊迪阿扎巴爾芝士及康提芝士，佐以木梨及燕麥餅。甜點選擇同樣令人傾心，「魔鬼朱古力蛋糕」、「意大利芝士餅」及「藍莓批」為客人打造午後甜蜜時光。 地點：香港美利酒店大堂Murray Lane

日期：2022年8月6日起

時間：星期六及日下午3時至5時30分

價錢：兩位港幣728元 (加配4杯啤酒港幣148元)

*附加一服務費

酒店下午茶｜香港美利酒店： Popinjays X Christian Louboutin Beauty 下午茶 除了紳士下午茶外，香港美利酒店亦與設計師美妝品牌Christian Louboutin Beauty合作，於天台餐廳及酒吧Popinjays推出夢幻香氣下午茶。大部分鹹甜點都以紅色及粉紅色為主題，包括經典的紅絲絨蛋糕、富清甜櫻桃果香的櫻花蛋糕、輕盈軟滑的士多啤梨雲尼拿卷蛋、以及口感豐富的粉紅朱古力檸檬香草蛋糕。多款甜點融入馥郁花果香氣，散發夏日氣息，包括紅桑子柑桔奶凍、白桃芝士撻、玫瑰檸檬瑪德蓮、法式馬卡龍、林明頓蛋糕及可口曲奇。 鹹點方面包括西瓜他他配柚子醋、地中海鯷魚及紅椒吐司、煙三文魚牛角包配魚子醬及檸檬乳清乾酪、法式肝醬批、黑毛豬火腿法包配番茄果醬，以及煙燻牛肉三明治。 餐廳亦會為客人奉上自家製的提子鬆餅及朱古力鬆餅，可搭配檸檬雲尼拿奶油忌廉及黑櫻桃果醬一起享用。 每位惠顧聯乘下午茶的客人可獲贈Christian Louboutin香水瓶 (4毫升)、Rouge Louboutin唇膏體驗裝、於Christian Louboutin分店享用10分鐘美妝服務及尊享購物禮遇。禮物數量有限，送完即止。 地點: 香港美利酒店26樓Popinjays

日期: 由即日起至9月25日

時間: 星期一至五: 下午3時30分至5時30分

星期六及日: 下午4時30分至6時

價錢: 每位港幣428元 (包括指定咖啡或茶)

*附加一服務費

酒店下午茶｜富豪香港酒店：「香芒滋味下午茶」 富豪香港酒店帝廊於炎炎夏日推出香芒滋味下午茶，多款一口美點以清新香甜的芒果入饌。 下午茶共有多款鹹甜美點，其中香芒鮮蝦雲吞伴芒果辣汁，微辣可口帶鮮味；美味醒胃鹹點有香芒龍蝦多士、香芒牛油果龍蝦漬、煙燻雞胸伴香芒蘋果沙律及香芒壽司卷等；可口誘人的芒果甜點包括口感綿滑的香芒意大利奶凍、芒果熱情果芝士蛋糕、香芒朱古力慕絲、楊枝甘露及香芒葡撻，令人沉醉於馥郁果香的迷人魅力。每日新鮮焗製的英式鬆餅每一口都是豐富口感，伴以軟滑奶油忌廉及清香果醬，味道更引人入勝。隨餐奉送illy即磨咖啡或茶、更可免費升級至冰爽夏日特飲芒果茶或香芒橙凍茶，在炎夏中品嚐倍感清新。 日期: 即日起至9月30日

時間: 下午2時至晚上6時

價錢: 港幣398元（兩位用）

*另設加一服務費