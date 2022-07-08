酒店下午茶｜Chloé x 康得思 香氛夏日下午茶 送香水體驗裝

Chloé由即日起至9月30日，聯乘香港康得思酒店的歐陸酒吧及餐廳Alibi–Wine Dine Be Social，推出夏日下午茶。下午茶以Nomade Eau de Parfum Naturelle香氛為靈感，設計出一系列精緻鹹甜點，一次過滿足視覺、味覺與嗅覺。 Nomade Eau De Parfum Naturelle是一款純素香水，不含人造色素，以百分百源自天然的香調、天然衍生酒精及純水調配而成，成分純粹簡樸；香水的包裝亦選用循環再造物料，貫徹可持續發展理念。Alibi–Wine Dine Be Social致力推崇負責任餐飲概念，更曾榮獲2021食品可持續性年度大獎三星美譽，可持續發展理念促成今次合作。

餐廳為下午茶設計出9款鹹甜茶點，運用各式食材巧妙詮釋Nomade Eau de Parfum Naturelle香氛詩意盎然的花香，每款茶點均與香氛完美融合，濃縮成視覺與味覺的饗宴。 鹹點包括「IMPOSSIBLE 植物素肉果仁牛油果芝麻沙律」，清新素食選擇展現Chloé的環保承諾。甜而不膩的「茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯」及「雲呢拿馬斯卡邦士多啤梨蛋糕」亦充滿驚喜，以香氛的茉莉花與雲呢拿天然成分入饌，巧妙將香氛與食材聯繫起來。下午茶還配備洋溢茉莉花香氣息的「優雅夕陽」無酒精特調飲品，清新氣息十分適合炎炎夏日。

延續芳香旅程 客人在品嚐下午茶後，可獲贈Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle精緻香氛體驗裝(1.5ml)，以及Chloé免費香氛諮詢及香氛購物禮遇券門卡，可前往朗豪坊LANGHAM BEAUTY兌換，讓溫暖花香氣息結束感官之旅。

客人可獲贈Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle精緻香氛體驗裝(1.5ml)，以及Chloé免費香氛諮詢及香氛購物禮遇券門卡。