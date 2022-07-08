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2022-07-08 15:00:00

酒店下午茶｜Chloé x 康得思 香氛夏日下午茶 送香水體驗裝

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酒店下午茶｜Chloé x 康得思 香氛夏日下午茶 送香水體驗裝

酒店下午茶｜Chloé x 康得思 香氛夏日下午茶 送香水體驗裝

Chloé由即日起至930日，聯乘香港康得思酒店的歐陸酒吧及餐廳AlibiWine Dine Be Social，推出夏日下午茶。下午茶以Nomade Eau de Parfum Naturelle香氛為靈感，設計出一系列精緻鹹甜點，一次過滿足視覺、味覺與嗅覺。

Nomade Eau De Parfum Naturelle是一款純素香水，不含人造色素，以百分百源自天然的香調、天然衍生酒精及純水調配而成，成分純粹簡樸；香水的包裝亦選用循環再造物料，貫徹可持續發展理念。AlibiWine Dine Be Social致力推崇負責任餐飲概念，更曾榮獲2021食品可持續性年度大獎三星美譽，可持續發展理念促成今次合作。

餐廳為下午茶設計出9款鹹甜茶點，運用各式食材巧妙詮釋Nomade Eau de Parfum Naturelle香氛詩意盎然的花香，每款茶點均與香氛完美融合，濃縮成視覺與味覺的饗宴。

鹹點包括「IMPOSSIBLE 植物素肉果仁牛油果芝麻沙律」，清新素食選擇展現Chloé的環保承諾。甜而不膩的「茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯」及「雲呢拿馬斯卡邦士多啤梨蛋糕」亦充滿驚喜，以香氛的茉莉花與雲呢拿天然成分入饌，巧妙將香氛與食材聯繫起來。下午茶還配備洋溢茉莉花香氣息的「優雅夕陽」無酒精特調飲品，清新氣息十分適合炎炎夏日。

下午茶以大自然色調為主軸，鍍金樹枝裝飾串連的下午茶層架，及錶上「Nomade」字樣的木製餐盤盛載著精緻美饌。 Nomade Eau de Parfum Naturelle的埃及茉莉花純香令人愉悅放鬆。

延續芳香旅程

客人在品嚐下午茶後，可獲贈Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle精緻香氛體驗裝(1.5ml)，以及Chloé免費香氛諮詢及香氛購物禮遇券門卡，可前往朗豪坊LANGHAM BEAUTY兌換，讓溫暖花香氣息結束感官之旅。

客人可獲贈Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle精緻香氛體驗裝(1.5ml)，以及Chloé免費香氛諮詢及香氛購物禮遇券門卡。

客人可獲贈Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle精緻香氛體驗裝(1.5ml)，以及Chloé免費香氛諮詢及香氛購物禮遇券門卡。

Chloé x Cordis Hotel 夏日下午茶

供應日期：即日至930

供應時間：下午3時至530

地址：旺角上海街555 香港康得思酒店5 AlibiWine Dine Be Social

訂座或查詢︰3552 3232 / [email protected]

WhatsApp5581 3934

價錢：$598兩位用，包括兩杯優雅夕陽無酒精特調飲品（另設加一服務費）

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