酒店下午茶｜JW萬豪酒店 x Marimekko 期間限定下午茶＋住宿體驗 搶先用全新2026春季家品系列

芬蘭知名設計品牌Marimekko一向受歡迎，品牌經典的Unikko印花圖案相信大家一見就會認得。而香港JW萬豪酒店近日就宣布與Marimekko合作，推出「花悅綻放」主題下午茶以及「Marimekko 喜悦逸居」住宿體驗，在享用美食的同時，更能搶先體驗Marimekko全新2026春季家品系列，粉絲們切勿錯過！

JW萬豪酒店 x Marimekko期間限定下午茶

今次期間限定的「花悅綻放」下午茶餐具均用上Marimekko全新2026春季家品系列，鹹甜美點配襯櫻花粉Unikko印花圖案，精緻而浪漫，食之前一定要盡情打卡！甜點方面，必試「雲呢拿血橙棒棒糖」，血橙果醬與果蓉滲出酸甜層次，清香柑橘味道滿載冬日氣息；「士多啤梨慕絲」結合果醬、奶油與杏仁海綿蛋糕，入口綿滑，果香自然；「藍莓乳酪芝士」柔滑細膩，酸甜平衡得宜，散發北歐森林氣息；「抹茶柚子蛋糕」則以抹茶的醇厚與日本柚子的明亮果香交織出清新口感。

鹹點部分則以現代演繹詮釋北歐風味藝術， 「鮮蝦飛魚籽撻」以北歐蝦沙律為靈感，鹹鮮滋味；「煙燻挪威三文魚薄鬆餅」香蔥與三文魚呈現經典配搭；「醃希靈魚配洋蔥刁草沙律」酸香開胃，「烤和牛配芥末籽醬」將矜貴的和牛盛於黑麥吐司上，口感層次豐富；「手撕豬肉撻配菠蘿乾」酸甜焦香的菠蘿乾與香濃多汁的肉絲搭配完美平衡，口感豐富又驚喜；最後以「茅屋芝士慕絲」配上開心果、葡萄乾與紫蘇油，香氣滿溢，為鹹點部分劃上完美句號。完美的下午茶體驗不少得經典的英式鬆餅。自家製原味及紅莓鬆餅濕潤鬆軟，可配搭 Alice Marriott 紅桑子果醬及奶油忌廉一起品嚐。呷一口 Tea WG 香茗或香濃咖啡，或額外享用香檳（每杯港幣 130 元），享受微醺午後時光。

「花悅綻放」下午茶

日期：2026 年 1 月 5 日至 3 月 31 日

時間：下午3 時 30 分至 5 時 30 分於酒店大堂The Lounge供應

價錢：兩位用下午茶價目為港幣 708 元，設有加一服務費