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2023-08-24 12:29:00

酒店優惠｜今晚9點開搶！ 4間酒店人氣自助餐買一送一 逸東酒店/灣景國際 最平人均$433

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酒店優惠｜今晚9點開搶！ 4間酒店人氣自助餐買一送一 逸東酒店/灣景國際 最平人均$433

酒店優惠｜今晚9點開搶！ 4間酒店人氣自助餐買一送一 逸東酒店/灣景國際 最平人均$433

又有自助餐優惠！Klook推出「超筍餐飲優惠」，4間酒店人氣自助餐買一送一，最平低至人均$433，今晚9點開搶。即睇優惠詳情！

自助餐優惠｜美麗華酒店The Mira Yamm

美麗華酒店The Mira Yamm提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及匠心製作的滋味甜品。惹人垂涎的新鮮空運海鮮，包括波士頓龍蝦，全是優質之選。同場設有壽司刺身、巴馬火腿及各國芝士，均一應俱全，任君選擇。它們推出快閃買一送一，平日自助晚餐只需HK$862 (已包加一服務費)

優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/57436-yamm-the-mira-hong-kong/?aid=33620

優惠開賣日期：8249PM96

適用日期：828日至928

星期一至四 6:30pm-10pm

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自助餐優惠香港逸東酒店 普慶餐廳 The Astor

逸東酒店的自助餐向來深受大家歡迎！它們亦推出海鮮舫自助晚餐「買二送二」優惠。可以任食生蠔、蟹腳、新鮮龍蝦之餘，購買套餐更送米芝蓮一星逸東軒月餅禮盒一盒，只需HK$1,730起，人均HK$433

優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/85761-eaton-hk-the-astor/?aid=33620

限時優惠開賣日期：8249PM30

適用日期：94日至1031

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自助餐優惠灣景國際 灣景廳

位於灣仔的灣景國際同樣推出海鮮自助晚餐「買一送一」優惠，包括海膽、鮑魚、燕窩，更可任食即開生蠔、冰鎮海鮮及香煎鴨肝等。只需HK$887起，人均HK$444

優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/94032-harbour-restaurant-harbourview/?aid=33620

限時優惠開賣日期：8249PM30

適用日期：91日至30

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自助餐優惠富豪九龍酒店

富豪九龍酒店推出港鐵主題假日海鮮自助晚餐，限時半價！原價為HK$834，折後只需$455起，包星期五至日、公眾假期及其前夕。

優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/19580-cafe-allegro-regal-kowloon-hotel-hong-kong/?aid=33620

限時優惠開賣日期：8249PM30

適用日期：825日至930

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