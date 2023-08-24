酒店優惠｜今晚9點開搶！ 4間酒店人氣自助餐買一送一 逸東酒店/灣景國際 最平人均$433

又有自助餐優惠！Klook推出「超筍餐飲優惠」，4間酒店人氣自助餐買一送一，最平低至人均$433，今晚9點開搶。即睇優惠詳情！

自助餐優惠｜ 美麗華酒店 The Mira Yamm 美麗華酒店The Mira Yamm提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及匠心製作的滋味甜品。惹人垂涎的新鮮空運海鮮，包括波士頓龍蝦，全是優質之選。同場設有壽司刺身、巴馬火腿及各國芝士，均一應俱全，任君選擇。它們推出快閃買一送一，平日自助晚餐只需HK$862起 (已包加一服務費)。 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/57436-yamm-the-mira-hong-kong/?aid=33620 優惠開賣日期：8月24日9PM至9月6日 適用日期：8月28日至9月28日 星期一至四 6:30pm-10pm

自助餐優惠 ｜ 香港逸東酒店 普慶餐廳 The Astor 逸東酒店的自助餐向來深受大家歡迎！它們亦推出海鮮舫自助晚餐「買二送二」優惠。可以任食生蠔、蟹腳、新鮮龍蝦之餘，購買套餐更送米芝蓮一星逸東軒月餅禮盒一盒，只需HK$1,730起，人均HK$433。 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/85761-eaton-hk-the-astor/?aid=33620 限時優惠開賣日期：8月24日9PM至30日 適用日期：9月4日至10月31日

自助餐優惠 ｜ 灣景國際 灣景廳 位於灣仔的灣景國際同樣推出海鮮自助晚餐「買一送一」優惠，包括海膽、鮑魚、燕窩，更可任食即開生蠔、冰鎮海鮮及香煎鴨肝等。只需HK$887起，人均HK$444！ 優惠網站：https://www.klook.com/zh-HK/activity/94032-harbour-restaurant-harbourview/?aid=33620 限時優惠開賣日期：8月24日9PM至30日 適用日期：9月1日至30日