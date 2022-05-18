酒店優惠｜在港體驗偽法國旅遊！ 網上平台推7款法國特色體驗 $98食法式下午茶/尖沙咀凱悅酒店「法國五月美食薈」

一年一度法國五月又來了！「法國五月」為法國每年一度舉辦的藝術及美食節目，整個月份都有一系列以法國為主題的藝術及文化活動。適逢今年為十四週年，KKday精選7款法國特色優惠及體驗，包括法式下午茶、法國餐廳餐飲現金券。其中更尖沙咀凱悅酒店更推出「法國五月美食薈」住宿套餐，$1,276包豪華客房、雙人晚餐及自助早餐！

酒店優惠｜ 香港君悅酒店 法國五月美食薈 Staycation 香港君悅酒店於5月更推出法國五月美食薈Staycation，套餐包括豪華海景客房、雙人自助早餐及雙人晚餐。其中大家可以在Grand Hyatt Steakhouse享用「法國五月美食薈」晚餐，有龍蝦沙律、法國洋蔥湯、青胡椒汁牛柳配松露薯蓉、白蘆筍或白酒忌廉汁焗爐魚柳、青口配松露薯蓉、64%法國朱古力及雲尼拿法式千層酥。 香港君悅酒店法國五月美食薈 Staycation（原價HK$8,980） KKday優惠：HK$3,948起，平均HK$1,974/位起（已含10%服務費）

預訂日期：即日起至 2022 年 5 月 30 日

入住日期：即日起至 2022 年 5 月 31 日

酒店優惠｜ 香港尖沙咀凱悅酒店 住宿連希戈餐廳「法國五月美食薈」雙人晚餐 香港尖沙咀凱悅酒店位於最高摩天大樓之一的K11大樓內，推出法國五月美食薈Staycation。套餐包括豪華客房，更可以升級至海景客房、雙人自助早餐及雙人晚餐。入住日於希戈餐廳享用「法國五月美食薈」四道菜雙人晚餐，包括地道的「塞萊斯廷」式燒雞、「格勒諾布爾」式鱒魚，更可另加餐酒配搭精選的隆河丘 (Côtes du Rhône) 美酒。 香港尖沙咀凱悅酒店 住宿連希戈餐廳「法國五月美食薈」雙人晚餐餐（原價 HK$5,837） KKday 優惠：HK$2,552起，平均HK$1,276/位起（已含10%服務費）

預訂日期：即日起至 2022 年 5 月 30 日

入住日期：即日起至 2022 年 5 月 31 日

酒店優惠｜ 香港尖沙咀凱悅酒店 法國五月美食薈晚市套餐 除了住宿套餐之外，大家亦可以選擇「法國五月美食薈晚市套餐」，同樣包四道菜，頭盤為「里昂」式香腸；第二道菜為「拉偑魯斯」式水煮蛋。主菜則可以選擇「塞萊斯廷」式燒雞或「格勒諾布爾」式鱒魚，甜品有「隆河」式紅莓杏仁撻。另配搭精選的隆河丘 (Côtes du Rhône) 美酒，呼應今年法國五月美食薈的「隆」漫美食學主題。 香港尖沙咀凱悅酒店 法國五月美食薈晚市套餐（原價 HK$1,375） KKday 優惠：HK$1,225/位起

訂購期限：即日起至 2022 年 5 月 30 日

使用期限：即日起至 2022 年 5 月 31 日

酒店優惠｜ 松藝館 $100/$500餐飲現金券 於2013年成立於巴黎的松露餐廳品牌Artisan de la Truffe「松藝館」之香港分店。它們推出餐飲優惠券，以9折入手$100或$500餐飲現金券。餐廳內所有菜式均以黑松露、白松露及季節性松露入饌。更設有松露概念店，客人可選購獨家的松露美食產品和調味料，例如松露欖橄油、松露黑醋，以及黑松露果仁糖，帶回家慢慢享受。 松藝館$100餐飲現金券【即買即用9折優惠】（原價 HK$100） KKday優惠：HK$90 松藝館$500餐飲現金券【即買即用9折優惠】（原價 HK$500） KKday優惠：HK$450

使用期限：由即日起至 2022 年 5 月 31 日

酒店優惠｜ 荃灣西如心酒店 Nina Patisserie5月限定下午茶套餐（外賣自取/堂食） 如心酒店集團甜點品牌Nina Patisserie，推出5月限定下午茶套餐。以法式為主題，鹹點包括大蝦沙律配菠菜包及荷蘭醬、法式田螺釀酥盒、法式迷你火腿芝士牛角包、煙三文魚配醃紅洋蔥忌廉芝士卷；而甜點則有核桃瑪德蓮小蛋糕、伯爵茶朱古力蛋糕、法式焦糖燉蛋、英式鬆餅 (原味及抹茶) 配奶油忌廉及士多啤梨果醬。 味遊法式美饌｜五月限定下午茶套餐2位用（堂食）（原價HK$498） KKday優惠：HK$449，平均HK$224.5/位 味遊法式美饌｜五月限定下午茶套餐2位用（外賣自取）（原價HK$498） KKday優惠：HK$398，平均HK$199/位 訂購期限：即日起至 2022 年 5 月 30 日

使用期限：即日起至 2022 年 5 月 31 日

荃灣西如心酒店 Nina Patisserie 5月限定下午茶套餐

酒店優惠｜ 享慢煮意 Fast Gourmet 38折享用三層優閒法式下午茶套餐 Fast Gourmet 以慢煮為概念，主打法式慢煮，堅持以少調味少油，保留食材原汁原味。它們推出三層優閒法式下午茶餐，只需要$98就可以吃到法國下午茶！鹹點包括北海道珍寶帶子配俄羅斯魚子醬、法國鴨肝醬、風乾火腿蕃茄烤麵包、西班牙黑毛豬腩；而甜點則有招牌真空慢煮焦糖燉蛋、白松露芝士蛋糕、法式馬卡龍、鮮莓酥餅。必須至少1日前預訂，星期六日及公眾假期需收取HK$18/位額外附加費。 三層優閒法式下午茶餐【堂食或外賣自取】（原價HK$258/位） KKday優惠：HK$98/位（2 位起，另收加一服務費）

銷售日期：由即日起至 2022 年 5 月 30 日

用餐時間：星期一至五 1430-1730；週末及公眾假期：15:00-17:30

兌換地點：享慢煮意 (中環店)／享慢煮意(元朗店)