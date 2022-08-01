酒店優惠︱捉緊夏天的尾巴 Staycation 5大打卡泳池酒店 迪士尼樂園酒店$980起

疫情所累，導致外遊停止，Staycation能暫解外遊癮。趁著還有3星期暑假就結束，可不捉緊夏天的尾巴，預訂擁有特色泳池的酒店，浸著池水來與陽光玩遊戲，邊享受酒店提供的餐飲服務，還有各種特色配套設施，這才是真正的chill out。

WM Hotel 海天一色泳池美景 去年8月才開幕的WM Hotel，位於香港後花園的西貢區，酒店毗鄰擁有多個水上活動中心與行山徑，而且70%客房可享遼闊海景和擁有寬敞露台，最特別是酒店頂樓的無邊際泳池，海天一色超誇張美境盡收眼簾。 WM Hotel設有260間客房，擁有9種特色客房，包括One Piece海賊王主題房、私人海景天台豪華營宅，此外，還有「愛犬度假遊」住宿計劃，每房可攜帶兩隻15kg以下狗狗，適合狗奴與主子共度甜密時光。 房價：$2,480起 優惠：住宿《One Piece海賊王》客房，包One Piece雙人自助早餐及雙人海賊王主題下午茶，每房更可獲贈《海賊王》主題禮品包1份(價值$680)。(所有優惠均以酒店供應情況為準。) 訂房及查詢：www.wmhotel.hk

瑰麗酒店身心減壓之選 坐落維港海旁的瑰麗酒店(Rosewood Hong Kong)，設施超豪華外，6樓的戶外天際泳池，讓住客於池畔享受陽光，同時欣賞瑰麗維港美景。酒店的綜合康體慨念健康中心Asaya，提供瑜伽、有氧運動、普拉提(Pilates)等練習班，為都市人洗滌心靈，做到身心減壓休息。 瑰麗酒店更是一間寵物友好的奢華酒店，客人可攜同毛孩一起入住，從必需品如豪華小床、貓砂盆，允許寵物進入的餐館、酒吧和公園，更備有美味迎賓小吃，到客房深層清潔服務，以及各種寵物專屬設施，將會讓您的毛孩倍受寵愛。 房價：$2,980起 優惠：客人入住期間，即獲贈$500酒店消費額，包每日雙人早餐，$200 K11 MUSEA電子禮券及賺取100K Dollar。(所有優惠均以酒店供應情況為準。) 訂房及查詢：www.rosewoodhotels.com

四季酒店六星級泳池享受 作為網紅界地標酒店，四季酒店(Four Season Hotel)不但擁有壯闊維港美景，而且設備超級豪華、私隱度高而聞名。入住四季酒店必到足有24米長的無邊際恒溫泳池，以及20米長標準賽道池及冷暖按摩池，泳池池底會不斷播放音樂，讓泳客跟著節奏暢泳，帶來新穎體驗。 此外，酒店於暑假期間準備一系列精彩兒童活動，包括虛擬賽車、兒童遊戲及小童電影院等，讓家長享受酒店各項設施時，孩子可泡浸在遊戲時光中。 房價：$2,496起 優惠：入住期間送雙人早餐，最多兩位6歲以下兒童享免費早餐，可七五折預訂第二間房間。(所有優惠均以酒店供應情況為準。) 訂房及查詢：www.fourseasons.com

黃金海岸最適合親子的泳池酒店 屬於香港第一個海濱主題度假酒店的黃金海岸酒店(Gold Coast Hotel)，雖然歷史較為悠久，但親子配套極為齊全，環境清幽而且臨海休憩勝地，匯合都市及田園生活。酒店擁偌大的戶外流線形泳池，住客可在此游泳，或於沙灘椅上休息放鬆，享受日光浴。小型泳池(兒童游泳池)則適合小朋友的滑水梯，讓小朋友樂而忘返。 此外，暑假期間準備了大量精彩活動，包括「兒童齊鼓樂」住宿計劃、米埔午夜歷奇住宿計劃、3日2夜夏日兒童歷奇體驗假期等等，絕對適合一家大細參與。 房價： $2,930起 優惠：早餐(2位成人及1位小童)，入住翌日1位小童參與1.5 小時「兒童齊鼓樂」體驗，每節課由2名導師負責，導師將為每位兒童提供非洲鼓、圍巾和敲打樂器，以及穿梭巴士服務。 訂房及查詢：www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel