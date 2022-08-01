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2022-08-01 12:00:00

酒店優惠︱捉緊夏天的尾巴 Staycation 5大打卡泳池酒店 迪士尼樂園酒店$980起

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頂樓無邊際泳池，遙望西貢海峽，泡浸其中欣賞海天一色。

疫情所累，導致外遊停止，Staycation能暫解外遊癮。趁著還有3星期暑假就結束，可不捉緊夏天的尾巴，預訂擁有特色泳池的酒店，浸著池水來與陽光玩遊戲，邊享受酒店提供的餐飲服務，還有各種特色配套設施，這才是真正的chill out。

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WM Hotel海天一色泳池美景

去年8月才開幕的WM Hotel，位於香港後花園的西貢區，酒店毗鄰擁有多個水上活動中心與行山徑，而且70%客房可享遼闊海景和擁有寬敞露台，最特別是酒店頂樓的無邊際泳池，海天一色超誇張美境盡收眼簾。

WM Hotel設有260間客房，擁有9種特色客房，包括One Piece海賊王主題房、私人海景天台豪華營宅，此外，還有「愛犬假遊」住宿計劃，每房可攜帶兩隻15kg以下狗狗，適合狗奴與主子共度甜密時光。

房價：$2,480起

優惠：住宿《One Piece海賊王》客房，包One Piece雙人自助早餐及雙人海賊王主題下午茶，每房更可獲贈《海賊王》主題禮品包1份(價值$680)。(所有優惠均以酒店供應情況為準。)

訂房及查詢：www.wmhotel.hk

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瑰麗酒店泳池景色，與維港渾然天成連接一起。

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瑰麗酒店身心減壓之選

坐落維港海旁的瑰麗酒店(Rosewood Hong Kong)，設施超豪華外，6樓的戶外天際泳池，讓住客於池畔享受陽光，同時欣賞瑰麗維港美景。酒店的綜合康體慨念健康中心Asaya，提供瑜伽、有氧運動、普拉提(Pilates)等練習班，為都市人洗滌心靈，做到身心減壓休息。

瑰麗酒店更是一間寵物友好的奢華酒店客人可攜同毛孩一起入住從必需品如豪華小床、貓砂盆，允許寵物進入的餐館、酒吧和公園，更備有美味迎賓小吃，到客房深層清潔服務，以及各種寵物專屬設施，將會讓您的毛孩倍受寵愛。

房價：$2,980起

優惠：客人入住期間，即獲贈$500酒店消費額，包每日雙人早餐，$200 K11 MUSEA電子禮券及賺取100K Dollar。(所有優惠均以酒店供應情況為準。)

訂房及查詢：www.rosewoodhotels.com

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這個泳池美景，吸引不少KOL前來打卡，加上冷暖按摩池及池底能播放音樂，將泡浸樂趣推向極致。

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四季酒店六星級泳池享受

作為網紅界地標酒店，四季酒店(Four Season Hotel)不但擁有壯闊維港美景，而且設備超級豪華、私隱度高而聞名。入住四季酒店必到足有24米長的無邊際恒溫泳池，以及20米長標準賽道池及冷暖按摩池，泳池池底會不斷播放音樂，讓泳客跟著節奏暢泳，帶來新穎體驗。

此外，酒店於暑假期間準備一系列精彩兒童活動，包括虛擬賽車、兒童遊戲及小童電影院等，讓家長享受酒店各項設施時，孩子可泡浸在遊戲時光中。

房價：$2,496起

優惠：入住期間送雙人早餐，最多兩位6歲以下兒童享免費早餐，可七五折預訂第二間房間。(所有優惠均以酒店供應情況為準。)

訂房及查詢：www.fourseasons.com

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孩子上鼓樂體驗課時，家長可暢游黃金海岸泳池。

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黃金海岸最適合親子的泳池酒店

屬於香港第一個海濱主題度假酒店的黃金海岸酒店(Gold Coast Hotel)，雖然歷史較為悠久，但親子配套極為齊全，環境清幽而且臨海休憩勝地，匯合都市及田園生活。酒店擁偌大的戶外流線形泳池，住客可在此游泳，或於沙灘椅上休息放鬆，享受日光浴。小型泳池(兒童游泳池)則適合小朋友的滑水梯，讓小朋友樂而忘返。

此外，暑假期間準備了大量精彩活動，包括「兒童齊鼓樂」住宿計劃、米埔午夜歷奇住宿計劃、32夜夏日兒童歷奇體驗假期等等，絕對適合一家大細參與。

房價： $2,930起

優惠：早餐(2位成人及1位小童)，入住翌日1位小童參與1.5 小時「兒童齊鼓樂」體驗，每節課由2名導師負責，導師將為每位兒童提供非洲鼓、圍巾和敲打樂器，以及穿梭巴士服務。

 訂房及查詢：www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel

 

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入住酒店最開心莫過於能與一班迪士尼角色共度假期。

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迪士尼樂園酒店童話般泳池美景

充滿夢幻氣氛的迪士尼樂園酒店(Disneyland Hotel)，旅客入住3間樂園酒店其中一間，即可玩盡另外兩間酒店的康樂活動及設施，包括可於3間酒店內的泳池享受泡浸樂趣。這裡環球美食任旅客品嘗，更可走到泳池旁淺酌1杯雞尾酒，或者在米奇迷宮中，盡情探索遊玩，享受美好時光。

此外，又可與孩子於不同時段的兒童手工藝創作活動，設計獨一無二的迪士尼小手工。更有機會與一眾迪士尼人物角色見面，打造美滿的難忘假期。

房價：$980起

優惠：由即日起至9月29日，預訂兩晚以上，尊享實時房價七折。登入你的MyDisney帳戶 並預訂住宿，你將尊享一系列額外優惠、專屬禮物及更多驚喜。

訂房及查詢：www.hongkongdisneyland.com

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