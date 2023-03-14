酒店優惠｜最新酒店預訂應用程式HoteLux 全球超過4000間酒店 送高達100美元消費額

臨近復活節旅遊旺季，如果想以優惠價錢歎盡奢華的酒店享受，不妨試用最新登陸香港的會員制奢華酒店預訂應用程式「HoteLux」，程式內可以預訂全球超過4000間酒店，更可以獲得客房升級、閃購優惠、高達 100 美元的酒店消費額等等限定優惠！

會員即享奢華酒店限定優惠

HoteLux 是一款會員制的奢華酒店預訂應用程式， 2021 年初在新加坡面世，並於去年進一步拓展至日本及泰國，近日正式登陸香港市場。HoteLux與一系列享譽全球的豪華酒店集團合作，當中包括萬豪 STARS & Luminous、瑰麗 Rosewood Elite、香格里拉 The Luxury Circle、文華東方Fan Club、希爾頓 Impresario、立鼎世酒店集團 VITA by LHW 以及雅高 STEP 等等知名酒店。App會員只需支付價格相宜的年費，即可享受最佳優惠、客房升級、閃購優惠、高達 100 美元的酒店消費額、積分計劃以及其他精彩禮遇。其中以「入住後付款」最為吸引，HoteLux貫徹「Stay Better」的理念，程式並不會代表酒店收取任何費用，旅客只需在退房時直接付款，方便臨時更改預訂。有興趣的話不妨下載手機程式了解下啦！

網址：https://www.hoteluxapp.com/