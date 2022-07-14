酒店優惠｜榴槤主題下午茶+自助餐+甜品合集 榴槤西多士/榴槤巴斯克蛋糕/榴槤果肉拼盤

來到夏天，又是一年一度品嘗榴槤的季節！不同酒店都推出以榴槤為主題的自助餐及下午茶等。以下為大家總結各大榴槤主題美食，其中包括榴槤巴斯克蛋糕、榴槤西多士、榴槤糯米飯等，更可以一次過吃到5大當造馬來西亞榴槤！

榴槤美食｜香港嘉里酒店 東南亞美食及榴槤盛宴 香港嘉里酒店大灣咖啡廳於7、8月推出東南亞美食及榴槤盛宴，更有首度推出的週末下午茶自助餐，誠獻星、馬、泰、印、越等國的地道佳餚，還有一系列讓人驚喜的榴槤美食和甜品。 榴槤主題晚市自助餐 豐富的晚市自助餐以東南亞美食為主題，除了有凍海鮮、日式刺身及西式烤肉外，更有超過30款的東南亞冷盤前菜、暖心湯品及經典熱葷，如新加坡炒辣蟹、肉骨茶配油炸鬼、金不換辣椒炒青口、泰式香茅雞、巴東牛肉、炸蝦餅、泰式炒辣肉碎、海南雞飯、冬蔭公和新加坡麥片蝦等。 廚師團隊更為一眾「榴槤控」創作出以此「果王」入饌的鹹甜美食，其中不能錯過的有極考廚師功架、外脆內嫩的炸榴槤鮮奶，和於週末限定、即場在餐廳戶外平台以炭爐明火燒烤的榴蓮乞丐雞。 此外，逢星期五至日晚市時段，餐廳為每位成人顧客免費奉上榴槤嚐味拼盤一份，細味四款是日精選新鮮榴槤品種，包括貓山皇(口味濃郁、帶回甘果香)、紅肉D101(味道清甜、綿密軟糯)、紅蝦(橙紅色澤、味道香濃)及蘇丹王D24(甜而不膩、呈奶油狀)等，每日口味因貨源供應而有所調整。

週末下午茶自助餐 大灣咖啡廳首設週末下午茶自助餐時段，同樣呼應東南亞及榴槤主題， 每次有多達十款特色菜餚及八款甜點供應，輪換登場的主題美食有榴槤薄餅、脆炸D24榴槤球 、D101 港式榴槤西多士 、泰式炒金邊粉、印尼炒飯、馬來西亞煎蠔餅、韓式石頭鍋、越南米紙卷和斑蘭葉炸雞等。 酒店行政糕餅總廚更設計了8款自家製榴槤甜品，例如加入了榴槤肉製作的巴斯克蛋糕、麻糬銅鑼燒、芒果糯米飯、歌劇院蛋糕和拿破崙等等。客人亦可於自助餐時段內無限暢飲椰子水、香茅檸檬特飲和咖啡等。 晚市自助餐 全新時段！下午茶自助餐 供應日期 2022年7月4日至8月 31日 2022年7月4日至8月31日 供應時間 下午6時至下午9時30分 下午3時15分至下午5時 價錢 星期一至星期四—每位 HKD 688 星期五至星期日—每位 HKD 768 每位HKD 300 *另加一服務費 *成人及小童自助餐同價 *香格里拉會會員專享同行兒童賓客自助餐優惠 訂座電話：+852 2252 5246

榴槤美食｜港島香格里拉酒店 東南亞主題自助餐 + 榴槤甜品 炎炎夏日，讓人回想起到東南亞旅遊的日子。港島香格里拉星級糕餅團隊為cafe TOO自助餐食客送上充滿亞熱帶風情的甜品，當中不乏以榴槤為主角的「重口味」滋選。一系列新口味甜點包括榴槤芝士蛋糕、榴槤芒果泡芙、班蘭戚風蛋糕、芒果糯米飯和即製馬來刨冰等，於2022年7月18日至8月31日期間輪換供應。 自助午餐 自助晚餐 供應日期 2022年7月18日至8月31日 供應時間 上午11時半至下午1時半 頭輪：下午5時半至7時半 次輪：下午8時至10時 價錢 星期一至五：每位HKD 498 星期六：每位HKD 558 星期日及公眾假期：每位HKD 708 星期一至四：每位HKD 758 星期五、星期日及公眾假期： 每位HKD 788 星期六及公眾假期前夕： 每位HKD 788 (頭輪)；每位HKD 758 (次輪) *自助餐甜品款式將輪換供應 *另加一服務費 *成人及小童自助餐同價 *香格里拉會會員專享同行兒童賓客自助餐優惠

榴槤美食｜ Hotel iCON The Market 「榴槤飄香」星馬泰下午茶 今個夏日Hotel iCON呈獻全新「榴槤飄香」星馬泰下午茶，以東南亞風及榴槤入饌，有炭燒加勒比海野生龍蝦尾、泰式蟹肉三文魚子魚餅、麥皮軟殼蝦、椰子榴槤燉湯等，充滿東南亞風味！ 下午茶有近10款甜品，底層有3款由馬來西亞直送香港的精選榴槤果肉，分別是頂級D197貓山王榴槤、D175紅蝦榴槤及D101柔佛黃金榴槤。另有榴槤班蘭糯米飯及榴槤椰子蝶豆花西米杯，款款都令榴槤控食指大動！大家更可無限品嚐自家製D197貓山王及D24榴槤混合雪糕，以足料榴槤果蓉製成，入口綿滑細膩，每一口都是濃郁果王香。每位客人享用下午茶時，可配自家製檸檬汁、冰凍果汁、即磨咖啡或茶。 大家亦可透過網上商店訂購外賣下午茶 (兩位用，港幣$648)，在家亦能享受酒店級美食。精選美點有榴槤班蘭千層蛋糕、榴槤泡芙、榴槤布甸、貓山王芝士蛋糕、招牌榴槤班蘭卷、烏龍茶啫喱等，齒頰留香。另附送唯港薈自家製榴槤雪糕禮券兩張 (單球)。可選擇自取或另加費用以享送遞服務至香港、九龍及新界地區。 「榴槤飄香」星馬泰下午茶 「榴槤飄香」星馬泰外賣下午茶 供應日期 2022年6月27日至另行通知 (需提前一天訂座) 2022年6月24日至另行通知 (需3天前預訂) 供應時間 每日下午3時至6時 由2022年6月27日至另行通知 價錢 每位港幣$408； 每兩位港幣$788 另設加一服務費 港幣$648 (兩位用)

榴槤美食｜ Hotel iCON 馬來西亞榴槤節 2022 「第四屆唯港薈馬來西亞榴槤節2022」即將再度開鑼！由7月30日起之指定星期五至日，Hotel ICON酒店一樓的Silverbox宴會廳將舉行共11場榴槤自助早午餐。一次過可以品嘗5大當造馬來西亞榴槤，以及10多款以榴槤為主題的鹹甜點。 每位客人均可享一份的馬來西亞榴槤果肉拼盤，共有5款不同品種，包括頂級D197貓山王、高山XO、D163葫蘆、D88小甜甜，以及來自柔佛洲並首次引入香港的神秘品種。除了榴槤果肉拼盤之外，自助早午餐亦有10多款以榴槤為製成的鹹甜點。例如以一人一份形式呈上的貓山王榴槤鮑魚紅棗白玉銀耳燉湯、貓山果王沙律黃金玉帶。其他榴槤菜式以自助形式供應，包括D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷、避風塘榴槤豆腐融、榴槤椰絲排骨、榴槤黃金麥皮蝦等。 全部甜品均以貓山王及D24製作而成，包括榴槤糯米飯、榴槤芝士餅、榴槤班蘭卷、榴槤布甸、榴槤泡芙、榴槤芝士撻及班蘭榴槤糯米糍。必吃的馬來西亞榴槤雪糕，以足料榴槤果蓉製成，入口綿滑細膩，每一口都是濃郁果王香，令人欲罷不能。 日期：2022年7月30-31日 (星期六、日)

2022年8月5、12、13、14、20、26日 (星期五、六、日)

2022年9月2、3、4日 (星期五、六、日) 時間：上午11時45分至下午3時 地點：Silverbox宴會廳 (酒店一樓) 價錢：成人港幣$858；小童 (3至11歲)港幣$538 (另收加一服務費) 查詢或預訂：3400 1388 網上預訂：https://dining.hotel-icon.com/tc/reservation/?&rid=125

榴槤美食｜嘉湖海逸酒店 升級版榴槤香芒下午茶 如想一次過品嘗到芒果及榴槤兩款夏日當造水果？嘉湖海逸酒店的「升級版榴槤香芒下午茶」可一次過滿足大家2個願望！下午茶以芒果和榴槤入饌，有多款精美鹹甜點，包括榴槤芝士撻、水晶榴槤奶凍、榴槤燉蛋、榴槤慕絲蛋糕及芒果榴槤千層餅。還有刁草三文魚撻、金不文芝士角、酥炸廣島蠔和香煎鴨肝拌芒果沙沙，可選配即磨咖啡或紅茶。 供應日期：2022年3月1日-8月31日 供應時間：星期一至五 12.30pm-8pm 星期六至日及公眾假期：2.30pm-5.30pm 價錢：一位 $148；兩位 $258 查詢或預訂：2180 6688 網上預訂：https://bit.ly/3A31odU

嘉湖海逸酒店 升級版榴槤香芒下午茶

榴槤美食｜港島香格里拉酒店 榴槤之鄉輕食滋選 港島香格里拉行政糕餅總廚特意選用兩款備受港人喜愛的榴槤品種，製作出貓山王榴槤千層酥(原個1.5磅裝HKD 680 / 件裝HKD 75)，以及D24 榴槤日式卷蛋(原個1.5磅裝HKD 600 / 件裝HKD 55)。 電話：2820 8550 地址：港島香格里拉5樓 網上商店：https://bit.ly/ISL_eshop_cake_tc

榴槤美食｜九龍香格里拉酒店 榴槤飄香系列包點 九龍香格里拉糕餅麵包店Baked By Shangri-La特別為滿足榴槤愛好者口腹之欲，以貓山王果蓉加入至烘焙美食之中。由即日至2022年8月31日推出榴槤香酥葡撻(HKD 30) 及「爆餡」竹炭榴槤冬甩(HKD 38)。滿載貓山王榴槤蓉的甜點散發出馥郁香濃，每日新鮮製作，限量供應，榴槤愛好者絕不容錯過！ 電話：2733 8757 地址：九龍香格里拉地下大堂