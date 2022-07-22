熱門搜尋:
C觀點 書展 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
生活
2022-07-22 18:00:00

酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 人均$281起

分享：
酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 最平人均$245起

酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 最平人均$245起

踏入暑假，各位父母預備好夏日活動了嗎？除了到戶外玩樂之外，帶小朋友到Staycation也是不錯的選擇！以下為大家整理多個親子Staycation酒店優惠，其中迪士尼尼探索家度假酒店4個人入住，人均只需$281起，最適合一家大小去玩！

酒店優惠｜香港沙田凱悅酒店

Kakao Friends迷請注意！KKday聯乘香港沙田凱悅酒店，推出全港首個「KAKAO FRIENDS - Happy Moment with Friends」主題客房 Staycation！酒店設有多個打卡位，由大堂入口處、戶外游泳池至主題客房都可見到多個角色的可愛蹤影。主題房內有一系列主題佈置，包括KAKAO FRIENDS大型抱枕、卡通玻璃窗貼及鏡貼、掛畫、造型枱燈、杯具等。客人將於房間内享用「KAKAO FRIENDS」主題精緻造型下午茶，每房可獲贈價值HK$599的獨家迎賓禮物包，内有KAKAO

FRIENDS方形咕𠱸Ryan造型便攜扇及RyanApeachUV摺傘。入住主題客房的客人更可借用Ryan水泡及沙灘球（數量有限，先到先得），與KAKAOFRIENDS一同於泳池暢泳！

另外大家更可以在房內享用KAKAO FRIENDS主題雙人下午茶，價值$691，包括焦糖牛奶朱古力蛋糕、特濃咖啡芝士蛋糕、芒果熱情果奶凍、橙味法式小圓餅、椰子慕絲蛋糕、草苺奶凍、羽衣甘藍香辣雞卷、焗蝦，車厘茄撻、奶油粟米熱狗。

KKday優惠：HK$1,888 (原價HK$3,647，已含10%服務費)
21小（0-12歲）入住，只須HK$630/位起

「KAKAO FRIENDS」主題客房 Staycation - 海景客房 「KAKAO FRIENDS」主題海景客房內放置的大型床上抱枕 (款式隨機） 入住當天於房內享用「KAKAO FRIENDS」主題下午茶 主題房內所用的瓶裝水吊牌、房卡封套、杯墊、「請勿打擾」門卡、歡迎卡及賀卡 主題客房內處處都有「KAKAO FRIENDS」蹤影 - 浴室內鏡貼 每房可獲獨家「KAKAO FRIENDS」迎賓禮品包一份(價值HK$599) 退房日於咖啡廳享自助早餐 入住主題客房客人可借用「KAKAO FRIENDS」水泡或沙灘球，享受與「KAKAO FRIENDS」一同水中暢泳的悠閒度假時光

酒店優惠｜海景嘉福洲際酒店

海景嘉福洲際酒店推出親子卡通主題住宿優惠，大家可以入住主題客房「海洋探險」主題、「恐龍世界」主題或「宇宙之旅」主題住宿。套餐包括享用自助早餐，入住贈送迎賓玩具。

KKday優惠：HK$1,265

22小（0-12 歲）入住，只須 HK$317/ (已含10%服務費)

「海洋探險」主題客房 「恐龍世界」主題：入住贈送迎賓玩具 「宇宙之旅」主題住宿 「海洋探險」主題客房：入住贈送迎賓玩具 「恐龍世界」主題客房 尊尚城市客房 尊尚海景客房

酒店優惠｜馬灣太陽村莊

馬灣太陽村莊推出4人度假住宿優惠，包括1晚太陽村莊住宿及於挪亞方舟豐盛閣餐廳輕盈早餐，更可免費借用房內桌上遊戲，於挪亞方舟豐盛閣餐廳惠顧指定餐飲可享 85 折優惠（早餐除外）。另外大家亦可以免費參加啤啤熊及夢幻夜燈工作坊，親手製作啤啤熊及夜燈。酒店亦提供3小時單車租借服務，大家可以來個環島單車遊！

KKday優惠：HK$980 (原價HK$1,188)

4 人入住，只須 HK$245/位起 (已含10%服務費)

馬灣太陽村莊 馬灣太陽村莊 溫馨家庭房 馬灣太陽村莊 溫馨家庭房

酒店優惠｜銀鑛灣渡假酒店

銀鑛灣渡假酒店推出Staycation優惠，包括標準雙人客房一晚、精選早餐及晚餐(可選西式晚餐或中式晚餐)。更可以自選體驗活動：1小時單車租用，每房1架家庭單車或2架標準兩輪單車、20分鐘射箭體驗及創意手工連材料包一份。

KKday 優惠: HK$1,232 (21)HK$1,452 (22)

21小（3-11歲）入住，只須 HK$411/ (已含 10%服務費)

22小（3-11歲）入住，只須 HK$363/ (已含 10%服務費)

典雅溫馨的入住大廳 海景客房(雙人房) 海景客房(雙床房) 園景客房(雙人房) 有著悠哉自在的咖啡露天座 享用豐盛早餐 自助燒烤 依照套餐所選單車騎乘，暢遊酒店週遭 孩子也能在度假村內奔馳 鄰近視野極佳整面海灘的度假村

酒店優惠｜馬哥孛羅香港酒店

馬哥孛羅香港酒店推出童享玩樂家庭之旅，包一晚住宿、雙人自助早餐、三道菜晚餐等。更可獲得一節由The Monster Lab提供之「Let's Make」親子活動課程，課程由英語導師指導，包括SoapBathbombFlubberSlime鬼口水製作，必須提前一日預約。星期日至星期四期間入住，更提供一次免費加床服務，及延遲退房至下午4時。

KKday優惠：HK$1,540

21小（0-12 歲）入住，只須HK$514/位起(已含10%服務費)

豪華客房 豪華海景客房 「超級漢堡狂熱」三道菜晚餐 「Lets Make」親子活動課程

酒店優惠｜港青酒店YMCA

YMCA港青酒店推親子Staycation優惠，包一晚城景套房住宿，最多供2位成人及2 位小童入住。另有自助早餐、免費使用室內恆溫泳池、健身中心。更有尋寶任務予小朋友遊玩月，於帳篷屋、波波池、玩具車、故事書，集齊以上藏於房內的寶藏並將它們帶回家，退房時更有額外禮物一份。

KKday 優惠：HK$1,540

22小（0-12歲）入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費)

城景套房 - 大廳 城景套房 - 睡房 尋寶任務 再臨閣享用自助早餐 免費使用設備完善的健身中心 免費使用室內恆溫泳池

酒店優惠｜柏寧酒店

柏寧酒店同樣有親子Staycation優惠！包一晚家庭房（另設尊貴家庭房）、於 PLAYT餐廳享用4人自助早餐。更可以免費使用兒童遊戲室一小時，需提前

與酒店預約，先到先得。逢星期日至四入住保證延遲退房至下午兩點，公眾假期及前夕除外。

柏寧酒店親子Staycation

KKday優惠：HK$1,429
最多4人入住，只須HK$358/位起 (已含10%服務費)

Chill「住」柏寧住宿套票

KKday 優惠: HK$1,539
最多4人入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費)

親友歡聚住宿套票

KKday 優惠: HK$2,077
最多4人入住，只須HK$520/位起(已含10%服務費)

家庭房 尊貴家庭房 於 PLAYT 餐廳享用豐富助早餐 兒童遊戲室

酒店優惠｜香港迪士尼樂園酒店

入住香港迪士尼樂園酒店一晚海景陽台客房住宿，每房最多可接受4人入住，提供2個雙人睡床或1個特大睡床兩款床型。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客須繳付附加費 (另收10%服務費)

KKday優惠：HK$1,699

22小（0-12 歲）入住，只須HK$425/位起 (已含10%服務費)

香港迪士尼樂園酒店 香港迪士尼樂園酒店 海景陽台客房 迪士尼樂繽紛 香港迪士尼樂園酒店管弦樂團 羽毛球租借服務 客房溫馨細嚐迪士尼菜色暖入心的心動滋味，可於客房溫馨細嚐。 迪士尼朋友太極班

酒店優惠｜迪士尼探索家度假酒店

入住迪士尼探索家度假酒店晚海景客房住宿，每房最多可接受4人入住，提供2個雙人睡床或1個特大睡床兩款床型。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客須繳付附加費 (另收10%服務費)

KKday優惠：HK$1,125

22小（0-12 歲）入住，只須HK$281/位起 (已含10%服務費)

迪士尼探索家度假酒店標準客房 迪士尼探索家度假酒店海景客房 置身以探索精神為設計主題的迪士尼探索家度假酒店，發掘充滿異國風情的悠閒度假體驗。 賓客可到度假區主題酒店內的特色商店搜羅各式各樣的工藝品及主題精品。 迪士尼探索家度假酒店種植近700個不同品種的植物，展示過千件來自世界各地的工藝品及珍藏。 尋找隱藏米奇！ 入住賓客有機會與迪士尼朋友見面自拍 羽毛球租借服務

酒店優惠｜北角海逸酒店

北角海逸酒店推出夏日家庭樂住宿優惠，包半海景套房一晚、自助晚餐及早餐，隨行之一位額外11歲或以下小童可享用自助晚餐和早餐。

KKday優惠：HK$2,343

21小（0-11歲）入住，只須HK$781/位起(已含10%服務費)

溫馨式半海景套房 溫馨式半海景套房 溫馨式半海景套房 高級半海景客房 尊貴山景客房 25米戶外露天泳池

酒店優惠｜港島海逸君綽酒店

港島海逸君綽酒店推出尊貴露台海景客房住宿組合，入住尊貴露台海景客房，附帶露天暖水按摩浴池。更有免費早餐，於貴賓閣免費享用下午小點、汽水、茶或咖啡及黃昏雞尾酒。房內亦有迎賓果盤及茶茗，於生日當天入住，每房間可享餐酒乙支。

KKday優惠：HK$3,828

21小（4-11歲）入住，只須HK$1,276/位起(已含10%服務費)

*3歳或以下免費入住，不設加床

尊貴海景客房 尊貴海景客房 圓形浴缸 高級海景客房 豪華海景客房 戶外游泳池 君綽軒鮑參翅肚晚膳套餐 Le 188 Restaurant Lounge 君綽軒 Harbour Grand Cafe提供酒店自助餐，毗鄰廣闊泳池，令人舒適愜意。 Harbour Grand Café 咖啡廳雙人自助晚餐

酒店優惠｜香港黃金海岸酒店「小小露營家」家庭住宿計劃

香港黃金海岸酒店推出「小小露營家」家庭住宿計劃，入住尊尚海景客房連露台住宿一晚，包早餐、「野外派對」主題下午茶 (2位成人及1位小童)。

房間內更有零食組合，每次入住可獲小童紀念品一份。大家亦可與小朋友一起參與「壓花製作工作坊」一節，更可自選黃金海岸飛天鋼索、兒童小火車、戶外迷你保齡其中兩項戶外活動。

KKday優惠：HK$1,967 起

2大1小（11歲或以下）入住，只須HK$656/位起(已含10%服務費)

「小小露營家」親子主題客房 黃金海岸飛天鋼索 戶外迷你保齡 兒童小火車
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受