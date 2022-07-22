酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 人均$281起

酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 最平人均$245起

踏入暑假，各位父母預備好夏日活動了嗎？除了到戶外玩樂之外，帶小朋友到Staycation也是不錯的選擇！以下為大家整理多個親子Staycation酒店優惠，其中迪士尼尼探索家度假酒店4個人入住，人均只需$281起，最適合一家大小去玩！

酒店優惠｜ 香港沙田凱悅酒店 Kakao Friends迷請注意！KKday聯乘香港沙田凱悅酒店，推出全港首個「KAKAO FRIENDS - Happy Moment with Friends」主題客房 Staycation！酒店設有多個打卡位，由大堂入口處、戶外游泳池至主題客房都可見到多個角色的可愛蹤影。主題房內有一系列主題佈置，包括KAKAO FRIENDS大型抱枕、卡通玻璃窗貼及鏡貼、掛畫、造型枱燈、杯具等。客人將於房間内享用「KAKAO FRIENDS」主題精緻造型下午茶，每房可獲贈價值HK$599的獨家迎賓禮物包，内有KAKAO FRIENDS方形咕𠱸、Ryan造型便攜扇及Ryan或Apeach防UV摺傘。入住主題客房的客人更可借用Ryan水泡及沙灘球（數量有限，先到先得），與KAKAOFRIENDS一同於泳池暢泳！ 另外大家更可以在房內享用KAKAO FRIENDS主題雙人下午茶，價值$691，包括焦糖牛奶朱古力蛋糕、特濃咖啡芝士蛋糕、芒果熱情果奶凍、橙味法式小圓餅、椰子慕絲蛋糕、草苺奶凍、羽衣甘藍香辣雞卷、焗蝦，車厘茄撻、奶油粟米熱狗。 KKday優惠：HK$1,888起 (原價HK$3,647，已含10%服務費)

2大1小（0-12歲）入住，只須HK$630/位起

酒店優惠｜ 馬灣太陽村莊 馬灣太陽村莊推出4人度假住宿優惠，包括1晚太陽村莊住宿及於挪亞方舟豐盛閣餐廳輕盈早餐，更可免費借用房內桌上遊戲，於挪亞方舟豐盛閣餐廳惠顧指定餐飲可享 85 折優惠（早餐除外）。另外大家亦可以免費參加啤啤熊及夢幻夜燈工作坊，親手製作啤啤熊及夜燈。酒店亦提供3小時單車租借服務，大家可以來個環島單車遊！ KKday優惠：HK$980 起 (原價HK$1,188) 4 人入住，只須 HK$245/位起 (已含10%服務費)

酒店優惠｜ 銀鑛灣渡假酒店 銀鑛灣渡假酒店推出Staycation優惠，包括標準雙人客房一晚、精選早餐及晚餐(可選西式晚餐或中式晚餐)。更可以自選體驗活動：1小時單車租用，每房1架家庭單車或2架標準兩輪單車、20分鐘射箭體驗及創意手工連材料包一份。 KKday 優惠: HK$1,232起 (2大1小)；HK$1,452起 (2大2小) 2大1小（3-11歲）入住，只須 HK$411/位 起(已含 10%服務費) 2大2小（3-11歲）入住，只須 HK$363/位 起(已含 10%服務費)

酒店優惠｜ 馬哥孛羅香港酒店 馬哥孛羅香港酒店推出童享玩樂家庭之旅，包一晚住宿、雙人自助早餐、三道菜晚餐等。更可獲得一節由The Monster Lab提供之「Let's Make」親子活動課程，課程由英語導師指導，包括Soap、Bathbomb、Flubber和Slime鬼口水製作，必須提前一日預約。星期日至星期四期間入住，更提供一次免費加床服務，及延遲退房至下午4時。 KKday優惠：HK$1,540起 2大1小（0-12 歲）入住，只須HK$514/位起(已含10%服務費)

酒店優惠｜ 港青酒店 YMCA YMCA港青酒店推親子Staycation優惠，包一晚城景套房住宿，最多供2位成人及2 位小童入住。另有自助早餐、免費使用室內恆溫泳池、健身中心。更有尋寶任務予小朋友遊玩月，於帳篷屋、波波池、玩具車、故事書，集齊以上藏於房內的寶藏並將它們帶回家，退房時更有額外禮物一份。 KKday 優惠：HK$1,540 2大2小（0-12歲）入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費)

酒店優惠｜ 柏寧酒店 柏寧酒店同樣有親子Staycation優惠！包一晚家庭房（另設尊貴家庭房）、於 PLAYT餐廳享用4人自助早餐。更可以免費使用兒童遊戲室一小時，需提前 與酒店預約，先到先得。逢星期日至四入住保證延遲退房至下午兩點，公眾假期及前夕除外。 柏寧酒店親子 Staycation KKday優惠：HK$1,429起

最多4人入住，只須HK$358/位起 (已含10%服務費) Chill 「住」柏寧住宿套票 KKday 優惠: HK$1,539 起

最多4人入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費) 親友歡聚住宿套票 KKday 優惠: HK$2,077 起

最多4人入住，只須HK$520/位起(已含10%服務費)

酒店優惠｜ 香港迪士尼樂園酒店 入住香港迪士尼樂園酒店一晚海景陽台客房住宿，每房最多可接受4人入住，提供2個雙人睡床或1個特大睡床兩款床型。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客須繳付附加費 (另收10%服務費)。 KKday優惠：HK$1,699 起 2大2小（0-12 歲）入住，只須HK$425/位起 (已含10%服務費)