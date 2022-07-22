酒店優惠｜親子Staycation優惠合集 沙田凱悅酒店Kakao Friends主題客房/迪士尼探索家度假酒店 人均$281起

踏入暑假，各位父母預備好夏日活動了嗎？除了到戶外玩樂之外，帶小朋友到Staycation也是不錯的選擇！以下為大家整理多個親子Staycation酒店優惠，其中迪士尼尼探索家度假酒店4個人入住，人均只需$281起，最適合一家大小去玩！
酒店優惠｜香港沙田凱悅酒店
Kakao Friends迷請注意！KKday聯乘香港沙田凱悅酒店，推出全港首個「KAKAO FRIENDS - Happy Moment with Friends」主題客房 Staycation！酒店設有多個打卡位，由大堂入口處、戶外游泳池至主題客房都可見到多個角色的可愛蹤影。主題房內有一系列主題佈置，包括KAKAO FRIENDS大型抱枕、卡通玻璃窗貼及鏡貼、掛畫、造型枱燈、杯具等。客人將於房間内享用「KAKAO FRIENDS」主題精緻造型下午茶，每房可獲贈價值HK$599的獨家迎賓禮物包，内有KAKAO
FRIENDS方形咕𠱸、Ryan造型便攜扇及Ryan或Apeach防UV摺傘。入住主題客房的客人更可借用Ryan水泡及沙灘球（數量有限，先到先得），與KAKAOFRIENDS一同於泳池暢泳！
另外大家更可以在房內享用KAKAO FRIENDS主題雙人下午茶，價值$691，包括焦糖牛奶朱古力蛋糕、特濃咖啡芝士蛋糕、芒果熱情果奶凍、橙味法式小圓餅、椰子慕絲蛋糕、草苺奶凍、羽衣甘藍香辣雞卷、焗蝦，車厘茄撻、奶油粟米熱狗。
KKday優惠：HK$1,888起 (原價HK$3,647，已含10%服務費)
2大1小（0-12歲）入住，只須HK$630/位起
酒店優惠｜海景嘉福洲際酒店
海景嘉福洲際酒店推出親子卡通主題住宿優惠，大家可以入住主題客房「海洋探險」主題、「恐龍世界」主題或「宇宙之旅」主題住宿。套餐包括享用自助早餐，入住贈送迎賓玩具。
KKday優惠：HK$1,265起
2大2小（0-12 歲）入住，只須 HK$317/位 起(已含10%服務費)
酒店優惠｜馬灣太陽村莊
馬灣太陽村莊推出4人度假住宿優惠，包括1晚太陽村莊住宿及於挪亞方舟豐盛閣餐廳輕盈早餐，更可免費借用房內桌上遊戲，於挪亞方舟豐盛閣餐廳惠顧指定餐飲可享 85 折優惠（早餐除外）。另外大家亦可以免費參加啤啤熊及夢幻夜燈工作坊，親手製作啤啤熊及夜燈。酒店亦提供3小時單車租借服務，大家可以來個環島單車遊！
KKday優惠：HK$980 起 (原價HK$1,188)
4 人入住，只須 HK$245/位起 (已含10%服務費)
酒店優惠｜銀鑛灣渡假酒店
銀鑛灣渡假酒店推出Staycation優惠，包括標準雙人客房一晚、精選早餐及晚餐(可選西式晚餐或中式晚餐)。更可以自選體驗活動：1小時單車租用，每房1架家庭單車或2架標準兩輪單車、20分鐘射箭體驗及創意手工連材料包一份。
KKday 優惠: HK$1,232起 (2大1小)；HK$1,452起 (2大2小)
2大1小（3-11歲）入住，只須 HK$411/位 起(已含 10%服務費)
2大2小（3-11歲）入住，只須 HK$363/位 起(已含 10%服務費)
酒店優惠｜馬哥孛羅香港酒店
馬哥孛羅香港酒店推出童享玩樂家庭之旅，包一晚住宿、雙人自助早餐、三道菜晚餐等。更可獲得一節由The Monster Lab提供之「Let's Make」親子活動課程，課程由英語導師指導，包括Soap、Bathbomb、Flubber和Slime鬼口水製作，必須提前一日預約。星期日至星期四期間入住，更提供一次免費加床服務，及延遲退房至下午4時。
KKday優惠：HK$1,540起
2大1小（0-12 歲）入住，只須HK$514/位起(已含10%服務費)
酒店優惠｜港青酒店YMCA
YMCA港青酒店推親子Staycation優惠，包一晚城景套房住宿，最多供2位成人及2 位小童入住。另有自助早餐、免費使用室內恆溫泳池、健身中心。更有尋寶任務予小朋友遊玩月，於帳篷屋、波波池、玩具車、故事書，集齊以上藏於房內的寶藏並將它們帶回家，退房時更有額外禮物一份。
KKday 優惠：HK$1,540
2大2小（0-12歲）入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費)
酒店優惠｜柏寧酒店
柏寧酒店同樣有親子Staycation優惠！包一晚家庭房（另設尊貴家庭房）、於 PLAYT餐廳享用4人自助早餐。更可以免費使用兒童遊戲室一小時，需提前
與酒店預約，先到先得。逢星期日至四入住保證延遲退房至下午兩點，公眾假期及前夕除外。
柏寧酒店親子Staycation
KKday優惠：HK$1,429起
最多4人入住，只須HK$358/位起 (已含10%服務費)
Chill「住」柏寧住宿套票
KKday 優惠: HK$1,539 起
最多4人入住，只須HK$385/位起(已含10%服務費)
親友歡聚住宿套票
KKday 優惠: HK$2,077 起
最多4人入住，只須HK$520/位起(已含10%服務費)
酒店優惠｜香港迪士尼樂園酒店
入住香港迪士尼樂園酒店一晚海景陽台客房住宿，每房最多可接受4人入住，提供2個雙人睡床或1個特大睡床兩款床型。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客須繳付附加費 (另收10%服務費)。
KKday優惠：HK$1,699 起
2大2小（0-12 歲）入住，只須HK$425/位起 (已含10%服務費)
酒店優惠｜迪士尼探索家度假酒店
入住迪士尼探索家度假酒店晚海景客房住宿，每房最多可接受4人入住，提供2個雙人睡床或1個特大睡床兩款床型。入住同一酒店房間的第三及第四位 12 歲或以上的賓客須繳付附加費 (另收10%服務費)。
KKday優惠：HK$1,125 起
2大2小（0-12 歲）入住，只須HK$281/位起 (已含10%服務費)
酒店優惠｜北角海逸酒店
北角海逸酒店推出夏日家庭樂住宿優惠，包半海景套房一晚、自助晚餐及早餐，隨行之一位額外11歲或以下小童可享用自助晚餐和早餐。
KKday優惠：HK$2,343起
2大1小（0-11歲）入住，只須HK$781/位起(已含10%服務費)
酒店優惠｜港島海逸君綽酒店
港島海逸君綽酒店推出尊貴露台海景客房住宿組合，入住尊貴露台海景客房，附帶露天暖水按摩浴池。更有免費早餐，於貴賓閣免費享用下午小點、汽水、茶或咖啡及黃昏雞尾酒。房內亦有迎賓果盤及茶茗，於生日當天入住，每房間可享餐酒乙支。
KKday優惠：HK$3,828起
2大1小（4-11歲）入住，只須HK$1,276/位起(已含10%服務費)
*3歳或以下免費入住，不設加床
酒店優惠｜香港黃金海岸酒店「小小露營家」家庭住宿計劃
香港黃金海岸酒店推出「小小露營家」家庭住宿計劃，入住尊尚海景客房連露台住宿一晚，包早餐、「野外派對」主題下午茶 (2位成人及1位小童)。
房間內更有零食組合，每次入住可獲小童紀念品一份。大家亦可與小朋友一起參與「壓花製作工作坊」一節，更可自選黃金海岸飛天鋼索、兒童小火車、戶外迷你保齡其中兩項戶外活動。
KKday優惠：HK$1,967 起
2大1小（11歲或以下）入住，只須HK$656/位起(已含10%服務費)