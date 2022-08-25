酒店優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店推3周年快閃優惠 住宿自助餐買一送一

為慶祝3周年，香港維港凱悅尚萃酒店由即日起至8月31，一連7日推出快閃優惠。包括甜點、自助餐、酒店住宿，最平高達4折，部分更有買一送一優惠！
酒店優惠｜每日限定優惠 下午3時準時開售
酒店一共推出每日限定優惠、餐飲快閃優惠及住宿快閃3款優惠。其中每日限定優惠，於每天下午3時準時開售。優惠如下：
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住宿優惠
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快閃價
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8月26日：[淨房價住一晚送一晚] 標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住）
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HK$1,100
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8月29日：[淨房價住一晚送一晚] 毛孩友善樓層標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住）
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HK$1,100
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8月31日：[淨房價住一晚送一晚] 尊貴海景大床／雙床客房（只限星期一至三之入住）
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HK$1,100
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餐飲優惠
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快閃價
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8月25日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助午餐（只限星期一至四）
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HK$397.4
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8月27日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助晚餐（只限星期一至四）
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HK$741.5
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8月28日：[買一送一] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件
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HK$53.3
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8月30日：[買一送一] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 招牌雞尾酒一杯
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HK$119.9
酒店優惠｜餐飲快閃優惠 雙人自助午餐最平人均$308
另有餐飲快閃優惠，包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等，更有雞尾酒、甜點選擇。
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優惠
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快閃價
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[75折] The Farmhouse 咖啡廳 -雙人自助午餐（只限平日）
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HK$615.8
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[75折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助午餐（只限週末）
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HK$822.2
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[7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期一至四）
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HK$1,082
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[7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期五至日）
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HK$1,195.6
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[4折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 特色雞尾酒一壺
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HK$178.5
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[7折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 奢綽臻選午餐兩位 (平日)
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HK$486
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[85折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - Feed Me套餐（晚市）兩位連特色雞尾酒一壺
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HK$1,084.8
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[8折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 蟹趴星期三兩位連特色雞尾酒一壺
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HK$937.3
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[7折] The Farmhouse Deli 餅店 - Hyatt Centric Blends咖啡一杯
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HK$38.9
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[8折] The Farmhouse Deli 餅店 - 甜點套餐一份（1件蛋糕及1杯飲品）
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HK$61.9
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[7折] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件
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HK$38.9
酒店優惠｜住宿快閃優惠 一晚最平67折
住宿優惠方面，星期一至日入住標準大床或雙床客房住宿一晚，可享67折優惠。另有毛孩專用的Staycation優惠，最平有85折！
住宿快閃優惠
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優惠
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快閃價
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[67折] 標準大床／雙床客房住宿一晚 - 晚上6時後入住 (只限星期一至四)
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HK$847
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[67折] 標準大床／雙床客房住宿一晚 - 晚上6時後入住 (星期一至日)
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HK$1,232
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[85折] 毛孩放電假期住宿體驗 (只限星期一至四)
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HK$1,026
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[9折] 毛孩放電假期住宿體驗 (星期一至日)
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HK$1,480
開賣日期：2022年8月25日（早上11時）至8月31日（下午6時）
快閃優惠期：2022年9月1日至10月31日
快閃連結：https://bit.ly/3wq9evz