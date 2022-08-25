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2022-08-25 18:30:00

酒店優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店推3周年快閃優惠 住宿自助餐買一送一

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酒店優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店推3周年快閃優惠 住宿自助餐買一送一

酒店優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店推3周年快閃優惠 住宿自助餐買一送一

為慶祝3周年，香港維港凱悅尚萃酒店由即日起至8月31，一連7日推出快閃優惠。包括甜點、自助餐、酒店住宿，最平高達4折，部分更有買一送一優惠！

酒店優惠｜每日限定優惠 下午3時準時開售

酒店一共推出每日限定優惠、餐飲快閃優惠及住宿快閃3款優惠。其中每日限定優惠，於每天下午3時準時開售。優惠如下：

住宿優惠 

快閃價 

8月26日：[淨房價住一晚送一晚] 標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） 

HK$1,100 

8月29日：[淨房價住一晚送一晚] 毛孩友善樓層標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） 

HK$1,100 

8月31日：[淨房價住一晚送一晚] 尊貴海景大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） 

HK$1,100 

餐飲優惠 

快閃價 

8月25日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助午餐（只限星期一至四） 

HK$397.4 

8月27日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助晚餐（只限星期一至四） 

HK$741.5 

8月28日：[買一送一] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件 

HK$53.3 

8月30日：[買一送一] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 招牌雞尾酒一杯 

HK$119.9 
每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。 每日限定優惠於每天下午3時準時開售。

酒店優惠｜餐飲快閃優惠 雙人自助午餐最平人均$308

另有餐飲快閃優惠，包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等，更有雞尾酒、甜點選擇。

優惠 

快閃價 

[75折] The Farmhouse 咖啡廳 -雙人自助午餐（只限平日） 

HK$615.8 

[75折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助午餐（只限週末） 

HK$822.2 

[7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期一至四） 

HK$1,082 

[7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期五至日） 

HK$1,195.6 

[4折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 特色雞尾酒一壺 

HK$178.5 

[7折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 奢綽臻選午餐兩位 (平日) 

HK$486 

[85折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - Feed Me套餐（晚市）兩位連特色雞尾酒一壺 

HK$1,084.8 

[8折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 蟹趴星期三兩位連特色雞尾酒一壺 

HK$937.3 

[7折] The Farmhouse Deli 餅店 - Hyatt Centric Blends咖啡一杯 

HK$38.9 

[8折] The Farmhouse Deli 餅店 - 甜點套餐一份（1件蛋糕及1杯飲品） 

HK$61.9 

[7折] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件 

HK$38.9 
餐飲快閃優惠包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等。 餐飲快閃優惠包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等。 餐飲快閃優惠包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等。 餐飲快閃優惠包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等。 餐飲快閃優惠包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等。

酒店優惠｜住宿快閃優惠 一晚最平67折

住宿優惠方面，星期一至日入住標準大床或雙床客房住宿一晚，可享67折優惠。另有毛孩專用的Staycation優惠，最平有85折！

住宿快閃優惠 

優惠 

快閃價 

[67] 標準大床／雙床客房住宿一晚 - 晚上6時後入住 (只限星期一至四) 

HK$847 

[67] 標準大床／雙床客房住宿一晚 - 晚上6時後入住 (星期一至日) 

HK$1,232 

[85] 毛孩放電假期住宿體驗 (只限星期一至四) 

HK$1,026 

[9] 毛孩放電假期住宿體驗 (星期一至日) 

HK$1,480 

 

毛孩放電假期住宿體驗 毛孩放電假期住宿體驗 毛孩放電假期住宿體驗 毛孩放電假期住宿體驗

開賣日期：2022825日（早上11時）至831日（下午6時）
快閃優惠期：202291日至1031
快閃連結：https://bit.ly/3wq9evz

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