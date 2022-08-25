酒店優惠｜香港維港凱悅尚萃酒店推3周年快閃優惠 住宿自助餐買一送一

為慶祝3周年，香港維港凱悅尚萃酒店由即日起至8月31，一連7日推出快閃優惠。包括甜點、自助餐、酒店住宿，最平高達4折，部分更有買一送一優惠！

酒店優惠｜每日限定優惠 下午3時準時開售 酒店一共推出每日限定優惠、餐飲快閃優惠及住宿快閃3款優惠。其中每日限定優惠，於每天下午3時準時開售。優惠如下： 住宿優惠 快閃價 8月26日：[淨房價住一晚送一晚] 標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） HK$1,100 8月29日：[淨房價住一晚送一晚] 毛孩友善樓層標準大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） HK$1,100 8月31日：[淨房價住一晚送一晚] 尊貴海景大床／雙床客房（只限星期一至三之入住） HK$1,100 餐飲優惠 快閃價 8月25日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助午餐（只限星期一至四） HK$397.4 8月27日：[買一送一] The Farmhouse 咖啡廳 - 自助晚餐（只限星期一至四） HK$741.5 8月28日：[買一送一] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件 HK$53.3 8月30日：[買一送一] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 招牌雞尾酒一杯 HK$119.9

酒店優惠｜餐飲快閃優惠 雙人自助午餐最平人均$308 另有餐飲快閃優惠，包括雙人自助午餐、雙人自助晚餐等，更有雞尾酒、甜點選擇。 優惠 快閃價 [75折] The Farmhouse 咖啡廳 -雙人自助午餐（只限平日） HK$615.8 [75折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助午餐（只限週末） HK$822.2 [7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期一至四） HK$1,082 [7折] The Farmhouse 咖啡廳 - 雙人自助晚餐（只限星期五至日） HK$1,195.6 [4折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 特色雞尾酒一壺 HK$178.5 [7折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 奢綽臻選午餐兩位 (平日) HK$486 [85折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - Feed Me套餐（晚市）兩位連特色雞尾酒一壺 HK$1,084.8 [8折] Cruise 空中餐廳及酒吧 - 蟹趴星期三兩位連特色雞尾酒一壺 HK$937.3 [7折] The Farmhouse Deli 餅店 - Hyatt Centric Blends咖啡一杯 HK$38.9 [8折] The Farmhouse Deli 餅店 - 甜點套餐一份（1件蛋糕及1杯飲品） HK$61.9 [7折] The Farmhouse Deli 餅店 - 精緻甜點一件 HK$38.9